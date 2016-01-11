ActionFit 运动耳机
挑战个人极限
飞利浦 Actionfit RunWild 运动耳机，为您的个人新佳绩提供动力。羽量轻盈且防水，可随意配戴。同时，高功率驱动器可提供深沉的低音效果，让您的身体时刻保持运动激情。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥119.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
个性化定制您的耳挂、鳍状结构或耳塞样式
个性化定制。可在耳挂、鳍状结构或耳塞样式之间选择，使耳塞能够牢固放入耳中，以便您保持前行。
开放式声学结构让声音可更好地感知且安全
享受不会将您与周围环境隔绝开来的优质声音。开放式声学设计可传入环境声，以便您随时了解周边情况，保持警惕，且在室外更安全地运动。
凯夫拉尔® 加固线缆，超级耐用
旨在实现更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端的剧烈冲击。
高性能音质，可让您取得更好成绩
13.6 毫米驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到最佳水平。
非常适合剧烈的锻炼，具有 IPX4 防水等级
不要害怕出汗或冒险参加运动。它具有 IPX4 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。
随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼
线夹可保持线缆不会干扰您的刻苦训练。
格外舒适的训练：4.69 克超轻便耳机
ActionFit 耳机仅为 4.69 克重的超轻便设计，佩戴起来感觉非同一般。事实上，您在锻炼时几乎感觉不到它的存在 – 耳畔只有超凡、震撼的音效，令您充分集中精力并保持运动激情。
锻炼后可水洗
采用防水材料打造，您可在水龙头下清洗耳机。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
半封闭式
- 单元直径
-
13.6 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 最大输入功率
-
10 mW
- 灵敏度
-
107 dB
- 频率响应
-
15 - 22 000 赫兹
-
连接
- 线缆接口
-
两边、对称
- 接口末端
-
镀金
- 线缆长度
-
1.2
米
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
35.3
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
19.9
厘米
- 总重
-
1.191
千克
- 高度
-
16
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 70953 5
- 净重
-
0.3144
千克
- 自重
-
0.8766
千克
-
内箱
- 长度
-
18.1
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
8.2
厘米
- 高度
-
6
厘米
- 净重
-
0.0393
千克
- 总重
-
0.12
千克
- 自重
-
0.0807
千克
- GTIN
-
2 69 25970 70953 2
-
包装尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包装类型
-
箱体
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
5
厘米
- 厚度
-
2.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 25970 70953 8
- 总重
-
0.0322
千克
- 净重
-
0.0131
千克
- 自重
-
0.0191
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
3
厘米
- 宽度
-
4.5
厘米
- 厚度
-
9
厘米
- 重量
-
0.0131
千克
-
附件
- 线缆管理
-
线夹
- 可分离式耳朵鳍状结构
-
1 副
- 可分离式耳挂
-
1 副
- 可分离式耳塞
-
1 副
-
设计
- 颜色
-
橙黄色和白色
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