如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
这些 Actionfit 运动耳机仅有 7.1 克重，轻便舒适，您甚至感觉不到它们的存在。是您轻松跨越艰难关头的完美搭档。
可调节耳挂确保 ActionFit SHQ3300 耳机完美贴合您的耳朵。只需将耳机挂在耳朵上，上下滑动可调节挂钩，即可舒适贴合您的耳朵。不论什么样的训练或地形，耳机均能舒适贴合耳朵。
ActionFit 耳机随附线夹，确保线缆不会干扰您的刻苦训练。
凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任严苛的训练。
汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些 Actionfit 运动耳机的材料均经过 IPX2 级防水标准认证，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。
8.6 毫米钕制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。
塞入式耳机可在耳道中形成密封，达到强大的隔音效果。椭圆声管经过人体工程学优化，确保舒适贴合的体验。
声音
设计
连接
附件