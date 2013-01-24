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ActionFit

运动耳机

SHQ4300OR/00
  • 随心所欲，体验自由 随心所欲，体验自由 随心所欲，体验自由
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    ActionFit 运动耳机

    SHQ4300OR/00

    随心所欲，体验自由

    羽量般轻盈的 Actionfit SHQ4300 由轻盈、灵活的防汗橡胶设计而成，确保完美贴合，让您在训练之后仍愿意长时间佩戴。深沉饱满的低音让您始终保有激情。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00
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      随心所欲，体验自由

      佩戴稳固，轻便设计

      • 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖
      • 挂颈式
      11.4 克轻盈设计，带来极致的舒适度*

      11.4 克轻盈设计，带来极致的舒适度*

      这些 Actionfit 运动耳机仅有 11.4 克重，轻便舒适，您甚至感觉不到它们的存在。是您轻松跨越艰难关头的完美搭档。

      随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼

      随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼

      ActionFit 耳机随附线夹，确保线缆不会干扰您的刻苦训练。

      灵活的颈带，根据头形自动调节，配戴完美贴合

      灵活的颈带，根据头形自动调节，配戴完美贴合

      这些 Actionfit 耳机颈带配有柔软弹簧线，可完美贴合颈部，佩戴起来无比舒适。轻便涂胶耳挂和弹性橡胶颈带，让您在整个训练期间倍感牢固而舒适。

      高性能音质，带来理想表现

      高性能音质，带来理想表现

      8.6 毫米钕制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。

      凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

      凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

      凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任严苛的训练。

      防汗防湿 - 尤为适合训练使用

      防汗防湿 - 尤为适合训练使用

      汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些 Actionfit 运动耳机的材料均经过 IPX2 级防水标准认证，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。

      3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适

      3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适

      塞入式耳机，带来出众的隔音效果

      塞入式耳机可在耳道中形成密封，达到强大的隔音效果。椭圆声管经过人体工程学优化，确保舒适贴合的体验。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        橙色

      • 附件

        存储袋
        Y

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        1.2  米
        连接口
        3.5  毫米
        接口末端
        镀金

      • 声音

        隔音膜
        PET
        阻抗
        16  欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        20  mW
        灵敏度
        107  分贝
        单元直径
        8.6  毫米
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        原声系统
        封闭式
        频率响应
        5 - 24 000  赫兹

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