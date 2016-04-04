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    蓝牙® 运动耳机

    SHQ6500CL/00

    无线魅力，挑战个人极限

    飞利浦 Actionfit RunFree 无线运动耳机，将您的训练带入自由澎湃和精力充沛的全新境界。佩戴稳固，强劲防水设计且具有震撼的低音，让您的身体时刻保持运动激情。

    查看所有优势
    官方建议零售价: ￥499.00

    蓝牙® 运动耳机

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    无线魅力，挑战个人极限

    无线耳塞式运动耳机

    • 更适合户外使用
    • 蓝牙®
    • 防汗/防水
    • 耳塞式耳机
    开放式声学结构让声音可更好地感知且安全

    开放式声学结构让声音可更好地感知且安全

    享受不会将您与周围环境隔绝开来的优质声音。开放式声学设计可传入环境声，以便您随时了解周边情况，保持警惕，且在室外更安全地运动。

    防滑橡胶耳罩，始终保持耳机就位。

    防滑橡胶耳罩，始终保持耳机就位。

    C 形涂胶耳塞套可确保 Actionfit 耳机在耳中稳固定位，让您心无旁骛，专注于训练。

    蓝牙无线连接，免去线缆缠绕的烦恼

    蓝牙无线连接，免去线缆缠绕的烦恼

    蓝牙技术可提供轻松自在的无线音乐。

    凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

    凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

    ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。

    高性能音质，可让您取得更好成绩

    高性能音质，可让您取得更好成绩

    13.6 毫米驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。

    尤为适合训练使用，具有 IPX2 防汗等级

    尤为适合训练使用，具有 IPX2 防汗等级

    不要害怕出汗。具有 IPX2 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。

    可在训练时控制您的音乐和接听电话

    可在训练时控制您的音乐和接听电话

    保持联系。内置麦克风和曲目控制，可使您在训练时快速、轻松地更换音乐或接听电话。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      • 半封闭式
      • 封闭式
      音效增强
      • 回声控制
      • 降噪
      单元直径
      13.6 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕制
      音圈
      铜制
      频率响应
      15 - 22000  赫兹
      最大输入功率
      10 mW
      灵敏度
      107 dB
      类型
      动态

    • 连接

      蓝牙版本
      4.1
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      长达 10 个  米

    • 外箱

      长度
      19  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      11  厘米
      总重
      0.278  千克
      高度
      13.3  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99182 1
      净重
      0.09  千克
      自重
      0.188  千克

    • 便利性

      通话管理
      • 接听/结束呼叫
      • 在通话和音乐之间切换
      • 通话保持
      音量控制

    • 内箱

      用户包装数量
      3
      GTIN
      2 69 51613 99182 8

    • 功率

      充电式设计
      电池类型
      锂聚合物
      音乐播放时间
      4.5*  小时
      待机时间
      55* 小时
      通话时间
      4.5* 小时
      电池重量
      2.5 克

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      3  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99182 4
      总重
      0.066  千克
      净重
      0.03  千克
      自重
      0.036  千克

    • 产品尺寸

      高度
      2  厘米
      宽度
      10  厘米
      厚度
      4  厘米
      重量
      0.014  千克

    • 附件

      快速入门指南
      快速入门指南
      USB 磁吸式充电线
      随附，用于充电
      贴合耳形减震器
      2 副

    • 设计

      颜色
      碳石灰色和黑色

    Badge-D2C

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