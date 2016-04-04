蓝牙® 运动耳机
无线魅力，挑战个人极限
飞利浦 Actionfit RunFree 无线运动耳机，将您的训练带入自由澎湃和精力充沛的全新境界。佩戴稳固，强劲防水设计且具有震撼的低音，让您的身体时刻保持运动激情。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥499.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
开放式声学结构让声音可更好地感知且安全
享受不会将您与周围环境隔绝开来的优质声音。开放式声学设计可传入环境声，以便您随时了解周边情况，保持警惕，且在室外更安全地运动。
防滑橡胶耳罩，始终保持耳机就位。
C 形涂胶耳塞套可确保 Actionfit 耳机在耳中稳固定位，让您心无旁骛，专注于训练。
蓝牙无线连接，免去线缆缠绕的烦恼
蓝牙技术可提供轻松自在的无线音乐。
凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用
ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。
高性能音质，可让您取得更好成绩
13.6 毫米驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。
尤为适合训练使用，具有 IPX2 防汗等级
不要害怕出汗。具有 IPX2 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。
可在训练时控制您的音乐和接听电话
保持联系。内置麦克风和曲目控制，可使您在训练时快速、轻松地更换音乐或接听电话。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
- 音效增强
-
- 单元直径
-
13.6 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 音圈
-
铜制
- 频率响应
-
15 - 22000
赫兹
- 最大输入功率
-
10 mW
- 灵敏度
-
107 dB
- 类型
-
动态
-
连接
- 蓝牙版本
-
4.1
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
长达 10 个
米
-
外箱
- 长度
-
19
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
11
厘米
- 总重
-
0.278
千克
- 高度
-
13.3
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99182 1
- 净重
-
0.09
千克
- 自重
-
0.188
千克
-
便利性
- 通话管理
-
- 音量控制
-
是
-
内箱
- 用户包装数量
-
3
- GTIN
-
2 69 51613 99182 8
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池类型
-
锂聚合物
- 音乐播放时间
-
4.5*
小时
- 待机时间
-
55* 小时
- 通话时间
-
4.5* 小时
- 电池重量
-
2.5 克
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
3
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 99182 4
- 总重
-
0.066
千克
- 净重
-
0.03
千克
- 自重
-
0.036
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
2
厘米
- 宽度
-
10
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 重量
-
0.014
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
快速入门指南
- USB 磁吸式充电线
-
随附，用于充电
- 贴合耳形减震器
-
2 副
-
设计
- 颜色
-
碳石灰色和黑色
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