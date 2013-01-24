飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机
可制作多达 15 种全球著名咖啡，从常见的浓缩咖啡和卡布奇诺到馥芮白咖啡或美式咖啡等特色咖啡。只需滑动触摸屏，即刻轻松选择饮品，如有需要，还可通过我们直观的 Coffee Equalizer™ 对饮品进行定制 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机
可制作多达 15 种全球著名咖啡，从常见的浓缩咖啡和卡布奇诺到馥芮白咖啡或美式咖啡等特色咖啡。只需滑动触摸屏，即刻轻松选择饮品，如有需要，还可通过我们直观的 Coffee Equalizer™ 对饮品进行定制 查看所有优势
飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机
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飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机
可制作多达 15 种全球著名咖啡，从常见的浓缩咖啡和卡布奇诺到馥芮白咖啡或美式咖啡等特色咖啡。只需滑动触摸屏，即刻轻松选择饮品，如有需要，还可通过我们直观的 Coffee Equalizer™ 对饮品进行定制 查看所有优势
我们的研磨器由高科技陶瓷制成：坚硬且精确。新鲜的咖啡豆只需轻轻研磨，而不会过热：提取理想口感和醇香，从而提供多杯芳香的咖啡口感。
可通过便利的显示屏将每个人的个性化偏好存储在 8 种用户设定中
Saeco 技术使您可以提取您喜爱咖啡豆的理想口感，带来醇香、地道芳香和口味（烘焙、加巧克力、坚果、果香、花香、辛辣）
出色的咖啡需要适宜的温度。我们的高性能 Thermoblock 由轻质铝制成并具有不锈钢壶身，其可以快速加热至理想的温度
AquaClean 是我们的专利滤水网，旨在通过净化水质改善您的咖啡质量。它还可有效防止水垢在咖啡机水回路中聚积：可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需通过定期更换滤网进行除垢。
我们创新的自动清洁系统 HygieSteam 可一键去除残留的牛奶
可一键制作和尽享单份或双份咖啡饮品，包括卡布奇诺或拿铁玛琪朵。可以一次制作。
有关可个性化制作各式各样饮品的 Coffee Equalizer™ 的交互式指导。您可以通过自定义咖啡的浓度、烹煮量、温度、口感、奶泡量、体积，甚至是咖啡和牛奶的冲调顺序来以您喜欢的方式精心调制咖啡。
可拆卸冲煮器件确保提供可视卫生保证。此外，Saeco 冲煮器件可使用我们的专用防水垢片进行自动清洁。
从如浓缩咖啡和卡布奇诺等熟悉的咖啡、及如馥芮白咖啡或美式咖啡等特制咖啡饮品探索全球咖啡
我们的大号咖啡豆容器可存储 450g 新鲜的咖啡豆，且采用特殊密封 AromaSeal，可让您的咖啡豆保持持久新鲜。
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