立式蒸汽挂烫机 3000 系列 带倾斜式熨烫板
轻松除皱每一天
借助飞利浦立式蒸汽挂烫机 3000 系列，您可以节约为衣物除皱的时间，把更多时间用于穿衣打扮。集成的坚固熨烫板和宽大尖角蒸汽喷头可助您轻松打理任何衣物皱褶。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松除皱每一天
倾斜式熨烫板效果更佳
- 倾斜式熨烫板
- 3 档蒸汽量选择
- 尖头蒸汽加热板
- 2000 瓦功率
倾斜式熨烫板效果更佳
倾斜式熨烫板可在熨烫过程中提供可靠支撑。只需在蒸汽面板和熨烫板之间按住织物，即可更轻松地进行熨烫，从上到下都可获得笔挺的熨烫效果。
60 秒内快速加热，即刻开始使用
无论何时需要立式蒸汽挂烫机，即可在 60 秒内开始使用，是关键着装时刻的理想选择。
杀灭高达 99.9% 的细菌*、去除异味并让气味变得清新
除了熨平褶皱外，3000 系列还可以杀灭多达 99.9% 的细菌*，让衣服（以及柔软的家具布饰、窗帘、玩具）气味变得清新并去除异味。
3 档蒸汽设定，蒸汽量强力持久
为不同的面料设置理想的蒸汽档位，以获得理想效果。对于较厚的面料使用低蒸汽档位，对于较厚的面料和外套使用更强劲的蒸汽档位。
大号尖头蒸汽喷头，带来准确精细的熨烫效果
准确精细的熨烫效果：我们的创新型蒸汽喷头采用大底板和准确尖形设计，可轻松熨烫难以触及的区域，如衣领和纽扣间区域。
2 升大容量水箱，无需频繁加水
可承担较重的工作量：2 升可拆卸透明水箱足够大，可应对大量熨烫任务。
安全适用于所有可熨烫面料
您可放心地用我们的蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。我们的蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。
轻巧设计，方便收纳
方便归置：由于其智能设计，立式蒸汽挂烫机不需要太多空间，可轻松存放。
技术规格
-
除水垢系统
- 适合使用自来水
-
是
- 除水垢溶液
-
方便冲洗
-
熨烫支撑
- 熨烫板
-
是
-
附件
- 方便的蒸汽喷头支架
-
是
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
- 可伸缩支撑杆
-
是
- 毛刷
-
是
- 可调节双杆衣架
-
是
-
设计
- 颜色
-
紫色
-
易于使用
- 安全适用于所有可熨烫面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 注水和倒水
-
大注水孔
- 加热时间
-
<1
minute(s)
- 水箱容量
-
2000
ml
- 底板名称
-
塑料
- 分离式水箱
-
是
- 电源线长度
-
1.8
m
- 软管长度
-
1.33
m
- 集成电源插头
-
是
- 底板前端的准确尖形设计
-
是
- 硅胶蒸汽管
-
是
- 特殊的注水口
-
是
- 不含 PVC 的软管
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
-
40
g/min
- 功率
-
2000
W
- 垂直蒸汽
-
是
- 电压
-
220-240 伏
- 直接使用
-
<1 分钟
- 可调蒸汽量
-
3 档级别
-
绿色效能
- 产品包装
-
100% 可回收
- 用户手册
-
83% 再生纸
-
尺寸和重量
- 熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
-
32*5*60
cm
- 熨衣板重量
-
0.6725
kg
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
32*172*31
cm
- 外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
-
33*5*61
cm
- 包装总重量
-
2.04
kg
- 泡沫层厚度
-
5
mm
- 熨烫表面
-
60
cm
- 最大支撑杆长度
-
118.5
cm
- 蒸汽挂烫机喷头的重量
-
0.38
kg
- 蒸汽挂烫机喷头 + 底座的重量
-
4
kg
- 蒸汽熨烫 1 分钟后的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌数量已由第三方机构检测
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