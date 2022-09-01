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    立式蒸汽挂烫机 3000 系列 带倾斜式熨烫板

    STE3170/80

    轻松除皱每一天

    飞利浦 Stand Steamer 3000 系列采用双向熨烫板和加大尖头熨烫头，可高效深度除皱。这款产品创新的 MyEssence香氛功能 ，去除衣物上细菌病毒的同时*增添清新香味。

    查看所有优势

    立式蒸汽挂烫机 3000 系列 带倾斜式熨烫板

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    轻松除皱每一天

    可倾斜式熨烫板效果更佳

    • 倾斜式熨烫板
    • 3 档蒸汽量选择
    • 尖头金属蒸汽加热板
    • 2000 瓦功率
    可倾斜式熨烫板，效果更佳，使用更便利

    可倾斜式熨烫板，效果更佳，使用更便利

    倾斜式熨烫板可在熨烫过程中提供可靠支撑。只需在熨烫面板和熨烫板之间按压织物，即可更轻松地进行熨烫，从上到下都可获得优秀的熨烫效果。

    60 秒内快速预热，即刻开始使用

    60 秒内快速预热，即刻开始使用

    无论何时需要立式蒸汽挂烫机，即可在 60 秒内开始使用，是快速出门时的理想选择。

    MyEssence 可令您的衣物焕然一新，散发怡人清香

    MyEssence 可令您的衣物焕然一新，散发怡人清香

    我们的创新型 MyEssence 芳香融合器让您随时选择您喜爱的芳香，令衣物焕然一新。

    3 档蒸汽设定，蒸汽量强力持久

    3 档蒸汽设定，蒸汽量强力持久

    为不同的面料设置理想的蒸汽档位，以获得理想效果。对于较薄的面料使用低蒸汽档位，对于较厚的面料和外套使用更强劲的蒸汽档位。

    大号尖头金属蒸汽熨烫头，获得精致的熨烫效果

    大号尖头金属蒸汽熨烫头，获得精致的熨烫效果

    十分精致的熨烫效果：我们的创新型金属蒸汽喷头具有大底板和精密尖头设计，可轻松熨烫难以触及的区域，如衣领和纽扣间区域。

    杀灭高达 99.9% 的细菌*、去除异味并让气味变得清新

    杀灭高达 99.9% 的细菌*、去除异味并让气味变得清新

    除了熨平褶皱外，3000 系列还可以杀灭多达 99.9% 的细菌*，让衣服（以及柔软的家具布饰、窗帘、玩具）气味变得清新并去除异味。

    2 升大容量水箱，无需频繁加水

    2 升大容量水箱，无需频繁加水

    可承担较重的工作量：2 升可拆卸透明水箱足够大，可应对大量熨烫任务。

    安全适用于所有可熨烫面料

    安全适用于所有可熨烫面料

    您可放心地用我们的蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。我们的蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。

    轻巧设计，方便收纳

    轻巧设计，方便收纳

    方便归置：由于其智能设计，立式蒸汽挂烫机不需要太多空间，可轻松存放。

    技术规格

    • 普通参数

      产品类型
      立式熨烫机
      加热时间
      <1 分钟
      底板材料
      金属
      除水垢系统
      除垢和清洁 - 方便冲洗
      分离式水箱
      适合使用自来水
      水箱容量
      2 升
      加大注水孔
      可调蒸汽量
      3 种设置
      垂直蒸汽熨烫
      集成电源插头
      硅胶蒸汽管
      保修/保障
      2 年全球保修

    • 技术规格

      功率
      2000 瓦
      直接使用
      <1 分钟
      持续蒸汽喷射速率
      40 克/分钟
      电压
      220-240 伏

    • 安全

      自动关闭
      安全适用于所有可熨烫面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      32x172x31 厘米
      电源线长度
      1.8 米
      软管长度
      1.33 米
      最大支撑杆长度
      101 厘米
      熨衣垫尺寸
      32.7 x 60.8 厘米
      熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
      32x5x60 厘米
      外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
      33x5x61 厘米
      熨烫表面
      60 厘米
      泡沫层厚度
      5 毫米
      蒸汽喷头重量
      0.43 千克
      熨衣板重量
      0.6781 千克
      产品重量
      4.23 千克
      包装总重量
      2.33 千克

    • 设计

      颜色
      黑色

    • 附件/兼容性

      熨烫板
      垂直和倾斜
      熨衣板外罩 - 顶层
      100% 纯棉
      方便的蒸汽喷头支架
      可伸缩支撑杆
      MyEssence 香气盖
      毛刷
      防烫手套

    • 可持续性

      不含 PVC 的软管
      包装
      100% 可回收
      用户手册
      85% 再生纸

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