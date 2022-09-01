轻松除皱每一天
飞利浦 Stand Steamer 3000 系列采用双向熨烫板和加大尖头熨烫头，可高效深度除皱。这款产品创新的 MyEssence香氛功能 ，去除衣物上细菌病毒的同时*增添清新香味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松除皱每一天
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倾斜式熨烫板可在熨烫过程中提供可靠支撑。只需在熨烫面板和熨烫板之间按压织物，即可更轻松地进行熨烫，从上到下都可获得优秀的熨烫效果。
无论何时需要立式蒸汽挂烫机，即可在 60 秒内开始使用，是快速出门时的理想选择。
我们的创新型 MyEssence 芳香融合器让您随时选择您喜爱的芳香，令衣物焕然一新。
为不同的面料设置理想的蒸汽档位，以获得理想效果。对于较薄的面料使用低蒸汽档位，对于较厚的面料和外套使用更强劲的蒸汽档位。
十分精致的熨烫效果：我们的创新型金属蒸汽喷头具有大底板和精密尖头设计，可轻松熨烫难以触及的区域，如衣领和纽扣间区域。
除了熨平褶皱外，3000 系列还可以杀灭多达 99.9% 的细菌*，让衣服（以及柔软的家具布饰、窗帘、玩具）气味变得清新并去除异味。
可承担较重的工作量：2 升可拆卸透明水箱足够大，可应对大量熨烫任务。
您可放心地用我们的蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。我们的蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。
方便归置：由于其智能设计，立式蒸汽挂烫机不需要太多空间，可轻松存放。
板盖
计算管理
熨烫支架
附件
设计
易于使用
保修
快速有力地去除褶皱
快速去除褶皱
绿色高效
规模管理
大小和重量
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