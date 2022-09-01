立式蒸汽挂烫机 3000 系列 带倾斜式熨烫板
轻松除皱每一天
飞利浦 Stand Steamer 3000 系列采用双向熨烫板和加大尖头熨烫头，可高效深度除皱。这款产品创新的 MyEssence香氛功能 ，去除衣物上细菌病毒的同时*增添清新香味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松除皱每一天
可倾斜式熨烫板效果更佳
- 倾斜式熨烫板
- 3 档蒸汽量选择
- 尖头金属蒸汽加热板
- 2000 瓦功率
可倾斜式熨烫板，效果更佳，使用更便利
倾斜式熨烫板可在熨烫过程中提供可靠支撑。只需在熨烫面板和熨烫板之间按压织物，即可更轻松地进行熨烫，从上到下都可获得优秀的熨烫效果。
60 秒内快速预热，即刻开始使用
无论何时需要立式蒸汽挂烫机，即可在 60 秒内开始使用，是快速出门时的理想选择。
MyEssence 可令您的衣物焕然一新，散发怡人清香
我们的创新型 MyEssence 芳香融合器让您随时选择您喜爱的芳香，令衣物焕然一新。
3 档蒸汽设定，蒸汽量强力持久
为不同的面料设置理想的蒸汽档位，以获得理想效果。对于较薄的面料使用低蒸汽档位，对于较厚的面料和外套使用更强劲的蒸汽档位。
大号尖头金属蒸汽熨烫头，获得精致的熨烫效果
十分精致的熨烫效果：我们的创新型金属蒸汽喷头具有大底板和精密尖头设计，可轻松熨烫难以触及的区域，如衣领和纽扣间区域。
杀灭高达 99.9% 的细菌*、去除异味并让气味变得清新
除了熨平褶皱外，3000 系列还可以杀灭多达 99.9% 的细菌*，让衣服（以及柔软的家具布饰、窗帘、玩具）气味变得清新并去除异味。
2 升大容量水箱，无需频繁加水
可承担较重的工作量：2 升可拆卸透明水箱足够大，可应对大量熨烫任务。
安全适用于所有可熨烫面料
您可放心地用我们的蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。我们的蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。
轻巧设计，方便收纳
方便归置：由于其智能设计，立式蒸汽挂烫机不需要太多空间，可轻松存放。
技术规格
-
普通参数
- 产品类型
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立式熨烫机
- 加热时间
-
<1 分钟
- 底板材料
-
金属
- 除水垢系统
-
除垢和清洁 - 方便冲洗
- 分离式水箱
-
是
- 适合使用自来水
-
是
- 水箱容量
-
2 升
- 加大注水孔
-
是
- 可调蒸汽量
-
3 种设置
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 集成电源插头
-
是
- 硅胶蒸汽管
-
是
- 保修/保障
-
2 年全球保修
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技术规格
- 功率
-
2000 瓦
- 直接使用
-
<1 分钟
- 持续蒸汽喷射速率
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40 克/分钟
- 电压
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220-240 伏
-
安全
- 自动关闭
-
是
- 安全适用于所有可熨烫面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
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重量和尺寸
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
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32x172x31 厘米
- 电源线长度
-
1.8 米
- 软管长度
-
1.33 米
- 最大支撑杆长度
-
101 厘米
- 熨衣垫尺寸
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32.7 x 60.8 厘米
- 熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
-
32x5x60 厘米
- 外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
-
33x5x61 厘米
- 熨烫表面
-
60 厘米
- 泡沫层厚度
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5 毫米
- 蒸汽喷头重量
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0.43 千克
- 熨衣板重量
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0.6781 千克
- 产品重量
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4.23 千克
- 包装总重量
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2.33 千克
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设计
- 颜色
-
黑色
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附件/兼容性
- 熨烫板
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垂直和倾斜
- 熨衣板外罩 - 顶层
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100% 纯棉
- 方便的蒸汽喷头支架
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是
- 可伸缩支撑杆
-
是
- MyEssence 香气盖
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是
- 毛刷
-
是
- 防烫手套
-
是
-
可持续性
- 不含 PVC 的软管
-
是
- 包装
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100% 可回收
- 用户手册
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85% 再生纸
- 蒸汽熨烫 1 分钟后的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌数量已由第三方机构检测
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