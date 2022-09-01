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StandSteamer_3000Series_MyEssence

立式蒸汽挂烫机，带倾斜式熨烫板

STE3170/80
  • 轻松除皱每一天 轻松除皱每一天 轻松除皱每一天
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    StandSteamer_3000Series_MyEssence 立式蒸汽挂烫机，带倾斜式熨烫板

    STE3170/80

    轻松除皱每一天

    飞利浦 Stand Steamer 3000 系列采用双向熨烫板和加大尖头熨烫头，可高效深度除皱。这款产品创新的 MyEssence香氛功能 ，去除衣物上细菌病毒的同时*增添清新香味。 查看所有优势

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      可倾斜式熨烫板效果更佳

      • 倾斜式熨烫板
      • 3 档蒸汽量选择
      • 尖头金属蒸汽加热板
      • 2000 瓦功率
      可倾斜式熨烫板，效果更佳，使用更便利

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      倾斜式熨烫板可在熨烫过程中提供可靠支撑。只需在熨烫面板和熨烫板之间按压织物，即可更轻松地进行熨烫，从上到下都可获得优秀的熨烫效果。

      60 秒内快速预热，即刻开始使用

      60 秒内快速预热，即刻开始使用

      无论何时需要立式蒸汽挂烫机，即可在 60 秒内开始使用，是快速出门时的理想选择。

      MyEssence 可令您的衣物焕然一新，散发怡人清香

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      我们的创新型 MyEssence 芳香融合器让您随时选择您喜爱的芳香，令衣物焕然一新。

      3 档蒸汽设定，蒸汽量强力持久

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      为不同的面料设置理想的蒸汽档位，以获得理想效果。对于较薄的面料使用低蒸汽档位，对于较厚的面料和外套使用更强劲的蒸汽档位。

      大号尖头金属蒸汽熨烫头，获得精致的熨烫效果

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      十分精致的熨烫效果：我们的创新型金属蒸汽喷头具有大底板和精密尖头设计，可轻松熨烫难以触及的区域，如衣领和纽扣间区域。

      杀灭高达 99.9% 的细菌*、去除异味并让气味变得清新

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      除了熨平褶皱外，3000 系列还可以杀灭多达 99.9% 的细菌*，让衣服（以及柔软的家具布饰、窗帘、玩具）气味变得清新并去除异味。

      2 升大容量水箱，无需频繁加水

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      可承担较重的工作量：2 升可拆卸透明水箱足够大，可应对大量熨烫任务。

      安全适用于所有可熨烫面料

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      您可放心地用我们的蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。我们的蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。

      轻巧设计，方便收纳

      轻巧设计，方便收纳

      方便归置：由于其智能设计，立式蒸汽挂烫机不需要太多空间，可轻松存放。

      技术规格

      • 板盖

        顶层
        100% 纯棉

      • 计算管理

        适合使用自来水

      • 熨烫支架

        熨烫板

      • 附件

        方便的蒸汽喷头支架
        防烫手套为您提供更多保护
        可伸缩支撑杆
        毛刷
        可调节双杆衣架
        支撑附件
        倾斜式熨烫板
        MyEssence 香气盖

      • 设计

        颜色
        秘夜黑

      • 易于使用

        注水和倒水
        大注水孔
        水箱容量
        2000  毫升
        安全适用于所有可熨烫面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        加热时间
        &lt;1  分钟
        底板名称
        陶瓷
        分离式水箱
        电源线长度
        1.8  米
        软管长度
        1.33  米
        集成电源插头
        硅胶蒸汽管
        特殊的注水口
        自动关熄功能
        不含 PVC 的软管

      • 保修

        2 年全球保修

      • 快速有力地去除褶皱

        持续蒸汽输出
        40  克/分钟
        功率
        2000  瓦
        蒸汽输出
        蒸汽输出控制
        3 种设定
        垂直蒸汽
        电压
        220-240 V
        加热时间
        &lt;1 分钟
        可调蒸汽量
        可调蒸汽量
        3 档蒸汽量
        随选蒸汽

      • 快速去除褶皱

        加热时间
        &lt;1  分钟

      • 绿色高效

        产品包装
        100% 可回收
        用户手册
        83% 再生纸

      • 规模管理

        除垢和清洁
        方便冲洗

      • 大小和重量

        熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
        32*5*60  厘米
        外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
        33*5*61  厘米
        熨衣板重量
        0.6781  千克
        产品尺寸（宽 x 高 x 长）
        32*172*31  厘米
        泡沫层厚度
        5  毫米
        总重量（含包装材料）
        2.33  千克
        熨烫表面
        60  厘米
        最大支撑杆长度
        101  厘米
        蒸汽挂烫机喷头的重量
        0.43  千克
        蒸汽挂烫机喷头 + 底座的重量
        4.23  千克

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