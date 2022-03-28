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    飞利浦手持式蒸汽熨烫刷1000系列 手持式蒸汽熨烫刷

    STH1000/10

    轻量熨烫，省心省力

    飞利浦手持式蒸汽熨烫刷 1000 系列，轻量设计，一键出汽，熨烫省心又省力。轻松焕新日常穿搭必备，随时随地变身熨衣高手。

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    飞利浦手持式蒸汽熨烫刷1000系列 手持式蒸汽熨烫刷

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    小身材，大能量。一键出汽省心熨烫，随时随地变身熨衣高手

    85 毫升水箱，熨衣无需频繁加水

    85 毫升水箱，熨衣无需频繁加水

    85 毫升可拆卸水箱，拆装方便，无需频繁加水。

    随时随地熨烫衣物，无需熨衣板。

    随时随地熨烫衣物，无需熨衣板。

    1000 系列采用轻量设计，随时随地让你变身熨衣高手，无需熨衣板。

    35秒快速预热*，即熨即穿

    35秒快速预热*，即熨即穿

    仅需35 秒即可完成预热*，熨衣无需长久等待。顶部指示灯可指示准备就绪时间，以便快速完成熨烫，不再担心因赶时间出门而没空打理衣物

    高达 18克/分钟***持续蒸汽，轻松抚平衣物褶皱

    高达 18克/分钟***持续蒸汽，轻松抚平衣物褶皱

    高达 18 克/分钟***的持续蒸汽可以松弛衣物纤维，从而真正熨平褶皱。

    杀灭高达 99.9% 的细菌**，清新衣物除异味

    杀灭高达 99.9% 的细菌**，清新衣物除异味

    不止除皱，还可去味，杀灭高达 99.9%的细菌**，全方位焕新衣物（沙发、窗帘甚至毛绒玩具）。

    告别过热，不需担心烫坏衣物

    衣服不怕被烫坏，各种面料放心熨

    技术规格

    • 便利性

      电线长度
      1.6 米
      分离式水箱
      可折叠

    • 效果出众

      蒸汽面板
      塑料
      电压
      220 V
      功率
      900 瓦

    • 设计

      颜色
      蓝白色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      9.2*19.0*11.3  cm
      产品重量
      520 克

    • 易于使用

      水箱容量
      85  ml
      安全适用于所有可熨烫面料
      分离式水箱
      在使用过程中随时重新注水
      直接使用
      指示灯
      加热时间
      35 秒

    • 保修

      2 年全球保修

    • 快速强效除皱

      垂直蒸汽熨烫
      水平蒸汽功能
      蒸汽喷射速率
      最高可达 18 毫克/分钟

    • 规模管理

      计算解决方案

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    • *数据来源于飞利浦内部实验室报告，在电压220V、室温25 ± 2 °C的条件下测试获得。
    • **经第三方实验室测试，飞利浦手持式蒸汽熨烫刷持续工作一分钟，即可99.9%杀灭以下三种细菌，大肠杆菌8099，金黄色葡萄球菌 ATCC 6538， 白色念珠菌ATCC10231
    • ***数据来源于飞利浦内部实验室报告，基于电压220V测试获得

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