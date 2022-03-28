飞利浦手持式蒸汽熨烫刷1000系列 手持式蒸汽熨烫刷
轻量熨烫，省心省力
飞利浦手持式蒸汽熨烫刷 1000 系列，轻量设计，一键出汽，熨烫省心又省力。轻松焕新日常穿搭必备，随时随地变身熨衣高手。 查看所有优势
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飞利浦手持式蒸汽熨烫刷1000系列 手持式蒸汽熨烫刷
轻量设计，简单熨烫
小身材，大能量。一键出汽省心熨烫，随时随地变身熨衣高手
85 毫升水箱，熨衣无需频繁加水
85 毫升可拆卸水箱，拆装方便，无需频繁加水。
随时随地熨烫衣物，无需熨衣板。
1000 系列采用轻量设计，随时随地让你变身熨衣高手，无需熨衣板。
35秒快速预热*，即熨即穿
仅需35 秒即可完成预热*，熨衣无需长久等待。顶部指示灯可指示准备就绪时间，以便快速完成熨烫，不再担心因赶时间出门而没空打理衣物
高达 18克/分钟***持续蒸汽，轻松抚平衣物褶皱
高达 18 克/分钟***的持续蒸汽可以松弛衣物纤维，从而真正熨平褶皱。
杀灭高达 99.9% 的细菌**，清新衣物除异味
不止除皱，还可去味，杀灭高达 99.9%的细菌**，全方位焕新衣物（沙发、窗帘甚至毛绒玩具）。
告别过热，不需担心烫坏衣物
衣服不怕被烫坏，各种面料放心熨
技术规格
-
便利性
- 电线长度
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1.6 米
- 分离式水箱
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是
- 可折叠
-
否
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效果出众
- 蒸汽面板
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塑料
- 电压
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220 V
- 功率
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900 瓦
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设计
- 颜色
-
蓝白色
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
9.2*19.0*11.3
cm
- 产品重量
-
520 克
-
易于使用
- 水箱容量
-
85
ml
- 安全适用于所有可熨烫面料
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是
- 分离式水箱
-
是
- 在使用过程中随时重新注水
-
是
- 直接使用
-
指示灯
- 加热时间
-
35 秒
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
快速强效除皱
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 水平蒸汽功能
-
否
- 蒸汽喷射速率
-
最高可达 18 毫克/分钟
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规模管理
- 计算解决方案
-
否
- *数据来源于飞利浦内部实验室报告，在电压220V、室温25 ± 2 °C的条件下测试获得。
- **经第三方实验室测试，飞利浦手持式蒸汽熨烫刷持续工作一分钟，即可99.9%杀灭以下三种细菌，大肠杆菌8099，金黄色葡萄球菌 ATCC 6538， 白色念珠菌ATCC10231
- ***数据来源于飞利浦内部实验室报告，基于电压220V测试获得
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