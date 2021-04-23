我们的手持式熨烫机 3000 系列设计轻盈、紧凑可折叠，方便使用和存放，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速修整衣物的理想伴侣。
只需 30 秒即可开始熨烫*。在您准备好时，指示灯可进行指示，便于您快速完成。无需等待，放心无忧。
我们的手持式熨烫机功率达 1000 瓦，可提供 20 克/分钟* 的持续蒸汽量，实现快速便利熨烫。
无忧熨烫。匆忙中为您省时，无需设置熨衣板。
飞利浦手持式熨烫机 3000 系列随附 120 毫升*分离式水箱，蒸汽足以熨烫一整套衣物，而无需加水。您可以轻松拆卸熨烫机的水箱，在水槽下方加水。
过去几个月的经历让我们更加注重寻求健康和卫生的解决方案。我们的手持式熨烫机可杀灭 99.9% 的细菌和 100% 的尘螨**。您甚至还可以熨烫窗帘和床单。
我们的手持式熨烫机 3000 系列的高温蒸汽可令您的精细衣物焕然一新并即时去除异味。减少清洗，减少熨烫，节能，可延长衣物的穿戴寿命！
您可放心地用我们的蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。我们的蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。
我们的金属蒸汽熨平板能让您在蒸汽时安全地将熨烫机按在织物上，从而提供更好的蒸汽效果，同时不会有烫伤的危险。即使在最精致的衣物上也能安全使用。
飞利浦手持式蒸汽熨烫机 3000 系列随附一个收纳袋，可供您旅行时使用，也可在家中轻松存放。
便利性
附件
效果出众
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