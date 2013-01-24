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3000 Series 手持式蒸汽熨烫刷

STH3020/18
  • 小巧可折叠解决方案 小巧可折叠解决方案 小巧可折叠解决方案
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    3000 Series 手持式蒸汽熨烫刷

    STH3020/18

    小巧可折叠解决方案

    我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列设计轻盈、小巧可折叠，方便使用和收纳，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速除皱的理想伴侣。

    3000 Series 手持式蒸汽熨烫刷

    小巧可折叠解决方案

    我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列设计轻盈、小巧可折叠，方便使用和收纳，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速除皱的理想伴侣。

    小巧可折叠解决方案

    我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列设计轻盈、小巧可折叠，方便使用和收纳，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速除皱的理想伴侣。

    3000 Series 手持式蒸汽熨烫刷

    小巧可折叠解决方案

    我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列设计轻盈、小巧可折叠，方便使用和收纳，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速除皱的理想伴侣。

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      小巧可折叠手持式蒸汽熨烫刷，易于使用和收纳

      我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列设计轻盈、小巧可折叠，方便使用和收纳，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速除皱的理想伴侣。

      只需 30 秒即可使用*

      只需 30 秒即可使用*

      加热只需30秒，指示灯熄灭后，即可开始熨烫。无需等待，放心无忧。

      1000 瓦，持续蒸汽量高达 20 克/分钟*

      1000 瓦，持续蒸汽量高达 20 克/分钟*

      我们的手持式蒸汽熨烫刷功率达 1000 瓦，可提供 20 克/分钟* 的持续蒸汽量，实现快速便利熨烫。

      无需使用熨衣板！省时又省心！

      无需使用熨衣板！省时又省心！

      无忧熨烫。匆忙中为您省时，无需设置熨衣板。

      120 毫升分离式水箱，便于重新注水

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      蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌和 100% 的尘螨**

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      过去几个月的经历让我们更加注重寻求健康和卫生的解决方案。我们的手持式蒸汽熨烫刷可杀灭 99.9% 的细菌和 100% 的尘螨**。您甚至还可以熨烫窗帘和床单。

      蒸汽可去除异味，减少清洗，令衣物焕然一新

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      我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列的高温蒸汽可令您的精细衣物焕然一新并即时去除异味。减少清洗，减少熨烫，节能，可延长衣物的穿戴寿命！

      安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物！

      安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物！

      您可放心地用我们的蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。我们的蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。

      金属蒸汽面板可获得更好的蒸汽效果

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      我们的金属蒸汽面板板能让您在蒸汽时安全地将熨烫刷按压在织物上，从而提供更好的蒸汽效果，同时不会有烫伤衣物的危险。即使在最精致的衣物上也能安全使用。

      包括收纳袋，存储更方便

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      飞利浦手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列随附一个收纳袋，可供您旅行时使用，也可在家中轻松收纳。

      技术规格

      • 效果出众

        功率
        1000 瓦
        电压
        220 伏
        蒸汽面板
        加热金属板

      • 便利性

        加热时间
        30 秒
        水箱
        120 毫升
        分离式水箱
        电线长度
        2 米
        蒸汽指示灯
        开/关切换钮
        可折叠

      • 附件

        收纳袋

      • 服务

        2 年全球保修

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          • 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220V，采用最大蒸汽量。
          • *由外部机构进行测试，固定时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。