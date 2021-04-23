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    3000 系列 手持式蒸汽熨烫刷

    STH3020/18

    小巧可折叠解决方案

    我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列设计轻盈、小巧可折叠，方便使用和收纳，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速除皱的理想伴侣。

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    3000 系列 手持式蒸汽熨烫刷

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    小巧可折叠解决方案

    居家和外出均可轻松除皱

    • 小巧可折叠
    • 30 秒内即可使用*
    • 1000 瓦，高达 20 克/分钟*
    • 无需使用熨衣板
    紧凑可折叠熨烫机，易于使用和存放

    紧凑可折叠熨烫机，易于使用和存放

    我们的手持式熨烫机 3000 系列设计轻盈、紧凑可折叠，方便使用和存放，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速修整衣物的理想伴侣。

    只需 30 秒即可使用*

    只需 30 秒即可使用*

    只需 30 秒即可开始熨烫*。在您准备好时，指示灯可进行指示，便于您快速完成。无需等待，放心无忧。

    1000 瓦，持续蒸汽量高达 20 克/分钟*

    1000 瓦，持续蒸汽量高达 20 克/分钟*

    我们的手持式熨烫机功率达 1000 瓦，可提供 20 克/分钟* 的持续蒸汽量，实现快速便利熨烫。

    无需使用熨衣板！省时又省心！

    无需使用熨衣板！省时又省心！

    无忧熨烫。匆忙中为您省时，无需设置熨衣板。

    120 毫升分离式水箱，便于重新注水*

    120 毫升分离式水箱，便于重新注水*

    飞利浦手持式熨烫机 3000 系列随附 120 毫升*分离式水箱，蒸汽足以熨烫一整套衣物，而无需加水。您可以轻松拆卸熨烫机的水箱，在水槽下方加水。

    蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌和 100% 的尘螨**

    蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌和 100% 的尘螨**

    过去几个月的经历让我们更加注重寻求健康和卫生的解决方案。我们的手持式熨烫机可杀灭 99.9% 的细菌和 100% 的尘螨**。您甚至还可以熨烫窗帘和床单。

    去除异味，减少清洗，令衣物焕然一新

    去除异味，减少清洗，令衣物焕然一新

    我们的手持式熨烫机 3000 系列的高温蒸汽可令您的精细衣物焕然一新并即时去除异味。减少清洗，减少熨烫，节能，可延长衣物的穿戴寿命！

    安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物！

    安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物！

    您可放心地用我们的蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。我们的蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。

    金属蒸汽熨平板可获得更好的蒸汽效果

    金属蒸汽熨平板可获得更好的蒸汽效果

    我们的金属蒸汽熨平板能让您在蒸汽时安全地将熨烫机按在织物上，从而提供更好的蒸汽效果，同时不会有烫伤的危险。即使在最精致的衣物上也能安全使用。

    包括收纳袋，存储更方便

    包括收纳袋，存储更方便

    飞利浦手持式蒸汽熨烫机 3000 系列随附一个收纳袋，可供您旅行时使用，也可在家中轻松存放。

    技术规格

    • 便利性

      电线长度
      2 米
      分离式水箱
      可折叠
      直接使用
      30 秒
      水箱
      120 毫升
      蒸汽指示灯
      开/关切换钮

    • 附件

      收纳盒

    • 效果出众

      蒸汽面板
      加热金属板
      电压
      220 伏
      功率
      1000 瓦

    • 服务

      2 年全球保修

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    • 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220V，采用最大蒸汽量。
    • *由外部机构进行测试，固定时间为 10 秒钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。

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