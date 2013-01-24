小巧可折叠解决方案
我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列设计轻盈、小巧可折叠，方便使用和收纳，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速除皱的理想伴侣。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
小巧可折叠解决方案
我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列设计轻盈、小巧可折叠，方便使用和收纳，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速除皱的理想伴侣。
小巧可折叠解决方案
我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列设计轻盈、小巧可折叠，方便使用和收纳，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速除皱的理想伴侣。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
小巧可折叠解决方案
我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列设计轻盈、小巧可折叠，方便使用和收纳，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速除皱的理想伴侣。
我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列设计轻盈、小巧可折叠，方便使用和收纳，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速除皱的理想伴侣。
加热只需30秒，指示灯熄灭后，即可开始熨烫。无需等待，放心无忧。
我们的手持式蒸汽熨烫刷功率达 1000 瓦，可提供 20 克/分钟* 的持续蒸汽量，实现快速便利熨烫。
无忧熨烫。匆忙中为您省时，无需设置熨衣板。
飞利浦手持式熨烫机 3000 系列随附 120 毫升*分离式水箱，蒸汽足以熨烫一整套衣物，而无需加水。您可以轻松拆卸熨烫机的水箱，在水槽下方加水。
过去几个月的经历让我们更加注重寻求健康和卫生的解决方案。我们的手持式蒸汽熨烫刷可杀灭 99.9% 的细菌和 100% 的尘螨**。您甚至还可以熨烫窗帘和床单。
我们的手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列的高温蒸汽可令您的精细衣物焕然一新并即时去除异味。减少清洗，减少熨烫，节能，可延长衣物的穿戴寿命！
您可放心地用我们的蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。我们的蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。
我们的金属蒸汽面板板能让您在蒸汽时安全地将熨烫刷按压在织物上，从而提供更好的蒸汽效果，同时不会有烫伤衣物的危险。即使在最精致的衣物上也能安全使用。
飞利浦手持式蒸汽熨烫刷 3000 系列随附一个收纳袋，可供您旅行时使用，也可在家中轻松收纳。
效果出众
便利性
附件
服务