搜索词

  • 享音乐，无缠绕 享音乐，无缠绕 享音乐，无缠绕

    带麦克风的入耳式无线耳机

    TAE1205BK/00

    享音乐，无缠绕

    近享音乐。该系列防溅和防汗无线耳机可为您提供出色的音质、舒适的耳内佩戴效果和长达 7 小时的播放时间。需要更多电量时，15 分钟快速充电即可为音乐播放再次续航 1 小时。

    查看所有优势

    带麦克风的入耳式无线耳机

    相似产品

    See all 入耳式 - 耳塞式耳机

    享音乐，无缠绕

    • 8 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 佩戴舒适
    • IPX4 防溅/防汗
    • 出众的被动式噪音隔离

    IPX4 防溅和防汗

    这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

    安全、灵活、舒适

    柔性翼尖固定在耳廓脊线下，安全贴合并能实现出色的被动噪声隔离。椭圆声管配合可互换耳塞罩，让您获得舒适的耳内配戴体验。无论是否将耳塞塞入耳内，扁平耳机线均能够舒适贴合您的颈部。

    磁性耳塞。扁平、防缠绕线缆

    这款耳机具有可吸附磁性耳塞和防缠绕扁平耳机线。当您从包中或口袋中拉出耳机时，无需解开打结处即可开启音乐播放之旅。

    线控式遥控器。可轻松地从播放列表切换到通话

    接听电话时会暂停您的播放列表。所有操作均无需触摸智能手机。智能蓝牙配对意味着这款耳机会记住上次配对的设备。

    7 小时播放时间。USB-C 充电

    8 毫米钕制驱动器为您提供出色的音效，利用 USB-C 充电 2 小时，播放时间可长达 7 小时。如果电池电量低，15 分钟快速充电即可为音乐播放再次续航 1 小时。

    3 种可互换橡胶耳塞罩

    -

    8 毫米钕制驱动器。出色音效

    -

    内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

    当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

    智能配对。自动查找蓝牙设备

    只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

    翼尖设计，佩戴稳固。出色的被动噪音隔离效果

    -

    充电 15 分钟，可播放 1 小时

    -

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      8 毫米
      阻抗
      32 欧姆
      最大输入功率
      5 mW
      灵敏度
      108.5 dB (1k Hz)
      失真 (THD)
      <3% THD
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      蓝牙版本
      5.1
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大范围
      最多 10 组  米
      无线传输类型
      蓝牙

    • 外箱

      长度
      19  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      11.2  厘米
      总重
      0.339  千克
      高度
      12.8  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11031 8
      净重
      0.132  千克
      自重
      0.207  千克

    • 便利性

      音量控制
      防水
      IPX4
      磁性耳塞
      控件类型
      按钮

    • 功率

      充电式设计
      电池数
      1 件
      音乐播放时间
      7  小时
      通话时间
      5 小时
      充电时间
      2  小时
      充电时间快
      15mins for 1 hr
      电池重量（总计）
      2.2  克
      电池容量（耳机）
      100  毫安时
      电池寿命待机时间
      60 hr
      电池类型（耳机）
      锂聚合物（内置）

    • 包装尺寸

      高度
      17.2  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      3  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 11031 1
      总重
      0.081  千克
      净重
      0.044  千克
      自重
      0.037  千克

    • 产品尺寸

      线缆长度
      64  厘米
      高度
      1.5  厘米
      宽度
      2.5  厘米
      厚度
      0  厘米
      重量
      0.015  千克

    • 附件

      快速入门指南
      耳塞套
      3 对 (S/M/L)
      充电电缆
      USB-C 线缆

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      佩戴方式
      耳塞
      贴耳材料
      硅橡胶
      耳部贴合方式
      耳塞
      入耳式配件类型
      硅胶耳塞

    • UPC

      UPC
      8 40063 20150 7

    • 语音助手

      语音助手兼容
      语音助手激活
      手动
      语音助手支持

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。