带麦克风的入耳式无线耳机
享音乐，无缠绕
近享音乐。该系列防溅和防汗无线耳机可为您提供出色的音质、舒适的耳内佩戴效果和长达 7 小时的播放时间。需要更多电量时，15 分钟快速充电即可为音乐播放再次续航 1 小时。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
享音乐，无缠绕
- 8 毫米驱动器/封闭式后盖
- 佩戴舒适
- IPX4 防溅/防汗
- 出众的被动式噪音隔离
IPX4 防溅和防汗
这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
安全、灵活、舒适
柔性翼尖固定在耳廓脊线下，安全贴合并能实现出色的被动噪声隔离。椭圆声管配合可互换耳塞罩，让您获得舒适的耳内配戴体验。无论是否将耳塞塞入耳内，扁平耳机线均能够舒适贴合您的颈部。
磁性耳塞。扁平、防缠绕线缆
这款耳机具有可吸附磁性耳塞和防缠绕扁平耳机线。当您从包中或口袋中拉出耳机时，无需解开打结处即可开启音乐播放之旅。
线控式遥控器。可轻松地从播放列表切换到通话
接听电话时会暂停您的播放列表。所有操作均无需触摸智能手机。智能蓝牙配对意味着这款耳机会记住上次配对的设备。
7 小时播放时间。USB-C 充电
8 毫米钕制驱动器为您提供出色的音效，利用 USB-C 充电 2 小时，播放时间可长达 7 小时。如果电池电量低，15 分钟快速充电即可为音乐播放再次续航 1 小时。
内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
智能配对。自动查找蓝牙设备
只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
8 毫米
- 阻抗
-
32 欧姆
- 最大输入功率
-
5 mW
- 灵敏度
-
108.5 dB (1k Hz)
- 失真 (THD)
-
<3% THD
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
5.1
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
19
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
11.2
厘米
- 总重
-
0.339
千克
- 高度
-
12.8
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11031 8
- 净重
-
0.132
千克
- 自重
-
0.207
千克
-
便利性
- 音量控制
-
是
- 防水
-
IPX4
- 磁性耳塞
-
是
- 控件类型
-
按钮
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池数
-
1 件
- 音乐播放时间
-
7
小时
- 通话时间
-
5 小时
- 充电时间
-
2
小时
- 充电时间快
-
15mins for 1 hr
- 电池重量（总计）
-
2.2
克
- 电池容量（耳机）
-
100
毫安时
- 电池寿命待机时间
-
60 hr
- 电池类型（耳机）
-
锂聚合物（内置）
-
包装尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
3
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 11031 1
- 总重
-
0.081
千克
- 净重
-
0.044
千克
- 自重
-
0.037
千克
-
产品尺寸
- 线缆长度
-
64
厘米
- 高度
-
1.5
厘米
- 宽度
-
2.5
厘米
- 厚度
-
0
厘米
- 重量
-
0.015
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 耳塞套
-
3 对 (S/M/L)
- 充电电缆
-
USB-C 线缆
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 佩戴方式
-
耳塞
- 贴耳材料
-
硅橡胶
- 耳部贴合方式
-
耳塞
- 入耳式配件类型
-
硅胶耳塞
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20150 7
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
是
- 语音助手激活
-
手动
- 语音助手支持
-
是
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