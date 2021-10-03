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无线耳机

TAH8506WT/00
  • 时尚造型。震撼音效。 时尚造型。震撼音效。 时尚造型。震撼音效。
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    无线耳机

    TAH8506WT/00

    时尚造型。震撼音效。

    凭借这些时尚的头戴式无线耳机，让每一天精彩无限。震撼音效和先进的噪音消除功能让您尽情沉浸在每个播放列表和播客中。需要聊天？您也可以获得清晰的通话。 查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    无线耳机

    时尚造型。震撼音效。

    凭借这些时尚的头戴式无线耳机，让每一天精彩无限。震撼音效和先进的噪音消除功能让您尽情沉浸在每个播放列表和播客中。需要聊天？您也可以获得清晰的通话。 查看所有优势

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      时尚造型。震撼音效。

      • 降噪 Pro
      • 播放时间长达 60 小时
      • 蓝牙多点连接
      • 触摸控制
      设计时尚，降噪 Pro

      设计时尚，降噪 Pro

      这些轻型无线耳机不仅外观出色，还能让您集中注意力收听。先进的噪音消除功能可过滤您周围不需要的声音。“感知”模式可在您需要时将您带回现实世界。

      40 毫米驱动器，带来出众音质

      40 毫米驱动器，带来出众音质

      经过精心微调的 40 毫米驱动器可为您的每一首歌或播客提供丰富系列和低音效果。您甚至可以使用随附的线缆插入并尽享您喜爱的高清音频流媒体内容。您不聆听时，迷人的硬存储盒可保持耳机安全。

      蓝牙多点连接。连接多个设备

      蓝牙多点连接。连接多个设备

      在平板电脑上观看电影。从手机接听电话。凭借蓝牙多点连接，您可以同时将最多两台智能设备连接到这些耳机，并根据需要在它们之间进行切换。

      播放时间长达 60 小时*

      播放时间长达 60 小时*

      在关闭降噪功能的情况下，您可以尽享音乐、播客等长达 60 小时。在打开降噪功能的情况下，可使用长达 45 小时。充满电需要 2 小时，如果您需要续航，可通过 15 分钟快速充电聆听额外 5 小时。

      触摸控制您的控件。触摸打开或关闭

      触摸控制您的控件。触摸打开或关闭

      触摸控制可让您控制音乐和通话。不想在集中注意力聆听曲调或博客时意外激活控件？您可以使用应用程序打开和关闭控件。

      飞利浦耳机应用程序。自定义声音等

      飞利浦耳机应用程序。自定义声音等

      飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您还可以使用应用程序在预设的降噪模式之间切换。

      技术规格

      • 声音

        波段
        7 - 40,000 Hz
        单元直径
        40 毫米
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        30 mW
        灵敏度
        96 dB (1K Hz)
        驱动器类型
        动态
        高清音频

      • 连接

        蓝牙版本
        5.0
        无线
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        可分离线缆
        最大范围
        最多 10 组  米
        多点连接
        支持的编解码器
        • AAC
        • SBC
        无线传输类型
        蓝牙
        耳机插孔
        2.5  毫米

      • 外箱

        长度
        24.3  厘米
        用户包装数量
        3
        宽度
        21.7  厘米
        总重
        2.75  千克
        高度
        26.5  厘米
        GTIN
        1 48 95229 11855 0
        净重
        1.518  千克
        自重
        1.232  千克

      • 便利性

        自动断电
        音量控制
        飞利浦耳机应用程序支持
        可进行固件更新
        控件类型
        触感

      • 功率

        充电式设计
        电池数
        1 件
        充电时间
        2  小时
        音乐播放时间（ANC 打开时）
        45  小时
        音乐播放时间（ANC 关闭时）
        60  小时
        充电时间快
        15 mins for 5 hrs
        电池重量（总计）
        14.936  克
        电池容量（耳机）
        800  毫安时
        电池类型（耳机）
        锂聚合物（内置）

      • 包装尺寸

        高度
        25.5  厘米
        包装类型
        包装盒
        货架摆放类型
        悬挂
        宽度
        19.2  厘米
        厚度
        7.2  厘米
        随附产品数量
        1
        EAN
        48 95229 11855 3
        总重
        0.819  千克
        净重
        0.506  千克
        自重
        0.313  千克

      • 产品尺寸

        高度
        20.5  厘米
        宽度
        18.5  厘米
        厚度
        4.5  厘米
        重量
        0.279  千克

      • 附件

        其它
        1 个硬壳便携盒
        音频电缆
        2.5-3.5 毫米立体声线缆，L=1.2m
        快速入门指南
        充电电缆
        USB-C 电缆，500 毫米
        随附适配器
        飞机适配器

      • 设计

        颜色
        白色
        配戴方式
        头带
        可折叠设计
        平折/向内折叠
        贴耳材料
        合成皮革
        耳塞配件
        耳罩式
        耳罩类型
        封闭式后盖

      • 电信

        用于呼叫的麦克风
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20203 0

      • ANC 功能

        ANC 技术
        混合
        感知模式
        自适应 ANC
        ANC 麦克风
        4 个麦克风
        ANC（主动式噪音消除）

      • 语音助手

        语音助手兼容
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        语音助手激活
        手动
        语音助手支持

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