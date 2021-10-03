无线耳机 TAH8506BK/00
时尚造型。震撼音效。
凭借这些时尚的头戴式无线耳机，让每一天精彩无限。震撼音效和先进的噪音消除功能让您尽情沉浸在每个播放列表和播客中。需要聊天？您也可以获得清晰的通话。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
时尚造型。震撼音效。
凭借这些时尚的头戴式无线耳机，让每一天精彩无限。震撼音效和先进的噪音消除功能让您尽情沉浸在每个播放列表和播客中。需要聊天？您也可以获得清晰的通话。 查看所有优势
时尚造型。震撼音效。
凭借这些时尚的头戴式无线耳机，让每一天精彩无限。震撼音效和先进的噪音消除功能让您尽情沉浸在每个播放列表和播客中。需要聊天？您也可以获得清晰的通话。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
时尚造型。震撼音效。
凭借这些时尚的头戴式无线耳机，让每一天精彩无限。震撼音效和先进的噪音消除功能让您尽情沉浸在每个播放列表和播客中。需要聊天？您也可以获得清晰的通话。 查看所有优势
时尚造型。震撼音效。
- 降噪 Pro
- 播放时间长达 60 小时
- 蓝牙多点连接
- 触摸控制
设计时尚，降噪 Pro
这些轻型无线耳机不仅外观出色，还能让您集中注意力收听。先进的噪音消除功能可过滤您周围不需要的声音。“感知”模式可在您需要时将您带回现实世界。
40 毫米驱动器，带来出众音质
经过精心微调的 40 毫米驱动器可为您的每一首歌或播客提供丰富系列和低音效果。您甚至可以使用随附的线缆插入并尽享您喜爱的高清音频流媒体内容。您不聆听时，迷人的硬存储盒可保持耳机安全。
蓝牙多点连接。连接多个设备
在平板电脑上观看电影。从手机接听电话。凭借蓝牙多点连接，您可以同时将最多两台智能设备连接到这些耳机，并根据需要在它们之间进行切换。
播放时间长达 60 小时*
在关闭降噪功能的情况下，您可以尽享音乐、播客等长达 60 小时。在打开降噪功能的情况下，可使用长达 45 小时。充满电需要 2 小时，如果您需要续航，可通过 15 分钟快速充电聆听额外 5 小时。
触摸控制您的控件。触摸打开或关闭
触摸控制可让您控制音乐和通话。不想在集中注意力聆听曲调或博客时意外激活控件？您可以使用应用程序打开和关闭控件。
飞利浦耳机应用程序。自定义声音等
飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您还可以使用应用程序在预设的降噪模式之间切换。
技术规格
-
声音
- 波段
-
7 - 40,000 Hz
- 单元直径
-
40 毫米
- 阻抗
-
32 欧姆
- 最大输入功率
-
30 mW
- 灵敏度
-
96 dB (1K Hz)
- 驱动器类型
-
动态
- 高清音频
-
是
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.0
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 可分离线缆
-
是
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 多点连接
-
是
- 支持的编解码器
-
- 无线传输类型
-
蓝牙
- 耳机插孔
-
2.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
24.3
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
21.7
厘米
- 总重
-
2.75
千克
- 高度
-
26.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11854 3
- 净重
-
1.518
千克
- 自重
-
1.232
千克
-
便利性
- 自动断电
-
是
- 音量控制
-
是
- 飞利浦耳机应用程序支持
-
是
- 可进行固件更新
-
是
- 控件类型
-
触感
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池数
-
1 件
- 充电时间
-
2
小时
- 音乐播放时间（ANC 打开时）
-
45
小时
- 音乐播放时间（ANC 关闭时）
-
60
小时
- 充电时间快
-
15 mins for 5 hrs
- 电池重量（总计）
-
14.936
克
- 电池容量（耳机）
-
800
毫安时
- 电池类型（耳机）
-
锂聚合物（内置）
-
包装尺寸
- 高度
-
25.5
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
19.2
厘米
- 厚度
-
7.2
厘米
- 随附产品数量
-
1
- EAN
-
48 95229 11854 6
- 总重
-
0.819
千克
- 净重
-
0.506
千克
- 自重
-
0.313
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
20.5
厘米
- 宽度
-
18.5
厘米
- 厚度
-
4.5
厘米
- 重量
-
0.279
千克
-
附件
- 其它
-
1 个硬壳便携盒
- 音频电缆
-
2.5-3.5 毫米立体声线缆，L=1.2m
- 快速入门指南
-
是
- 充电电缆
-
USB-C 电缆，500 毫米
- 随附适配器
-
飞机适配器
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 配戴方式
-
头带
- 可折叠设计
-
平折/向内折叠
- 贴耳材料
-
合成皮革
- 耳塞配件
-
耳罩式
- 耳罩类型
-
封闭式后盖
-
电信
- 用于呼叫的麦克风
-
1 mic
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20202 3
-
ANC 功能
- ANC 技术
-
混合
- 感知模式
-
是
- 自适应 ANC
-
是
- ANC 麦克风
-
4 个麦克风
- ANC（主动式噪音消除）
-
是
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 语音助手激活
-
手动
- 语音助手支持
-
是
- 电池支持的播放时间为近似时间，因具体使用情况而异。
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