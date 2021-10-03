40 毫米驱动器，带来出众音质

经过精心微调的 40 毫米驱动器可为您的每一首歌或播客提供丰富系列和低音效果。您甚至可以使用随附的线缆插入并尽享您喜爱的高清音频流媒体内容。您不聆听时，迷人的硬存储盒可保持耳机安全。