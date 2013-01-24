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儿童贴耳式无线耳机

TAK4206BL/00
  • 明亮且大气 明亮且大气 明亮且大气
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    儿童贴耳式无线耳机

    TAK4206BL/00

    明亮且大气

    这类构造坚固、灵活的贴耳式耳机尽情彰显其风格！耳罩内的面板可通过彩色灯光照亮，音量限制在 85 分贝。家长可以通过飞利浦耳机应用程序控制音量和播放时间。 查看所有优势

    儿童贴耳式无线耳机

    明亮且大气

    这类构造坚固、灵活的贴耳式耳机尽情彰显其风格！耳罩内的面板可通过彩色灯光照亮，音量限制在 85 分贝。家长可以通过飞利浦耳机应用程序控制音量和播放时间。 查看所有优势

    明亮且大气

    这类构造坚固、灵活的贴耳式耳机尽情彰显其风格！耳罩内的面板可通过彩色灯光照亮，音量限制在 85 分贝。家长可以通过飞利浦耳机应用程序控制音量和播放时间。 查看所有优势

    儿童贴耳式无线耳机

    明亮且大气

    这类构造坚固、灵活的贴耳式耳机尽情彰显其风格！耳罩内的面板可通过彩色灯光照亮，音量限制在 85 分贝。家长可以通过飞利浦耳机应用程序控制音量和播放时间。 查看所有优势

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      明亮且大气

      • 贴耳式无线耳机
      • 发光耳罩
      • 基于应用程序的家长控制
      • 音量限制为 <85 分贝

      无线，无缠结。28 小时播放时间

      从外出旅行到屏幕时间或家庭作业，孩子们都将爱上这些贴耳式无线耳机！充电一次即可获得 28 小时的播放时间，充满电需要 2 小时。快充 15 分钟即可额外提供 2 小时的播放时间。

      时刻安全，快乐随心相伴。家长控制

      这些耳机专为保护年轻人听力而设计，享有 32 毫米驱动器，限制为 85 分贝。家长还可以在飞利浦耳机应用程序中设置最大音量和播放时间限制。您可以一边放松一边享受乐趣。

      耳罩中具有造型时尚、色彩鲜艳的发光面板

      耳罩具有发光面板，闪亮的灯光会平添些许时尚风格。有四种灯光可供选择：红灯、绿灯、蓝灯或三种灯光混闪！只需按下耳罩上的按钮，便可循环切换灯光选项。

      适合儿童使用的舒适体验

      软质耳罩垫和柔软的头带衬垫 - 无论孩子们是聆听音乐还是观看他们喜爱的 YouTube 用户的视频，均可获得舒适的佩戴体验。灵活的头带易于调节。

      轻松操控。从音乐到通话均是如此

      按钮让孩子们可在没有帮助的情况下轻松操控音乐和通话。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。

      方便存放。平折且小巧的折叠设计

      这些无线贴耳式儿童耳机采用双向折叠的精巧设计。您可以将其平折，适合存放在卧室抽屉中。或者将其向内平折，紧凑地合起来，适合放入口袋或袋子里。

      与音频电缆（3.5 毫米插孔）兼容

      3.5 毫米音频端口支持孩子将耳机直接连接到智能手机或掌上游戏机。

      自定义声音控制等。飞利浦耳机应用程序

      飞利浦耳机应用程序让您可设置音量限制，您还可以限制每天或每周的播放时间。如果已达到时间限制，语音提示会提醒您的孩子；如果音量过高，应用程序会自动降低音量。

      技术规格

      • 附件

        快速入门指南
        USB 线
        USB-C 线缆

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        10  米

      • 便利性

        自动断电

      • 设计

        颜色
        蓝色
        配戴方式
        头带

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电时间
        2  小时
        音乐播放时间
        28  小时
        充电式设计
        通话时间
        25 小时

      • 产品尺寸

        厚度
        18  厘米
        高度
        4.5  厘米
        重量
        0.128  千克
        宽度
        14.6  厘米

      • 声音

        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        10  mW
        灵敏度
        83 分贝 (1K Hz)
        单元直径
        32  毫米

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        GTIN
        1 48 95229 11754 6
        总重
        1.003  千克
        高度
        24  厘米
        长度
        21.3  厘米
        净重
        0.465  千克
        自重
        0.538  千克
        宽度
        17  厘米

      • 包装尺寸

        EAN
        48 95229 11754 9
        厚度
        5  厘米
        总重
        0.265  千克
        高度
        22.5  厘米
        净重
        0.155  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        卡通箱
        自重
        0.11  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        19.5  厘米

      • UPC

        UPC
        8 40063 20178 1

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