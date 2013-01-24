从外出旅行到屏幕时间或家庭作业，孩子们都将爱上这些贴耳式无线耳机！充电一次即可获得 28 小时的播放时间，充满电需要 2 小时。快充 15 分钟即可额外提供 2 小时的播放时间。
这些耳机专为保护年轻人听力而设计，享有 32 毫米驱动器，限制为 85 分贝。家长还可以在飞利浦耳机应用程序中设置最大音量和播放时间限制。您可以一边放松一边享受乐趣。
耳罩具有发光面板，闪亮的灯光会平添些许时尚风格。有四种灯光可供选择：红灯、绿灯、蓝灯或三种灯光混闪！只需按下耳罩上的按钮，便可循环切换灯光选项。
软质耳罩垫和柔软的头带衬垫 - 无论孩子们是聆听音乐还是观看他们喜爱的 YouTube 用户的视频，均可获得舒适的佩戴体验。灵活的头带易于调节。
按钮让孩子们可在没有帮助的情况下轻松操控音乐和通话。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。
这些无线贴耳式儿童耳机采用双向折叠的精巧设计。您可以将其平折，适合存放在卧室抽屉中。或者将其向内平折，紧凑地合起来，适合放入口袋或袋子里。
3.5 毫米音频端口支持孩子将耳机直接连接到智能手机或掌上游戏机。
飞利浦耳机应用程序让您可设置音量限制，您还可以限制每天或每周的播放时间。如果已达到时间限制，语音提示会提醒您的孩子；如果音量过高，应用程序会自动降低音量。
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