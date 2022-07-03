微型音乐系统
准备好听您喜欢的音乐
通过在线播客和播放列表聆听更多精彩内容。重新领略 CD 专辑的魅力，或收听广播电台。 查看所有优势
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准备好听您喜欢的音乐
- 蓝牙®
- CD、MP3-CD、USB、FM
- 用于播放/充电的 USB 端口
欣赏所有音乐
这款时尚的微型系统让您可以通过蓝牙串流播放列表等更多内容，播放 CD 并收听 FM 广播。数字调谐器提供 10 种预设，可提供清晰的接收效果，CD 播放器可读取 MP3 CD 和录制的 CD。
技术规格
-
扬声器
- 扬声器类型
-
低音反射扬声器系统
-
连接
- 音频接口
-
Aux-in
- USB
-
USB 主机
- 蓝牙模式
-
A2DP
- 蓝牙范围
-
直线距离，10 米或 30 英尺
- USB 充电
-
5V，1A
- 蓝牙：是
-
是
-
音频播放
- 光盘播放模式
-
-
快进/快退
-
下一首/上一首曲目搜索
-
重复/随机播放/编序播放
- 播放媒体
-
-
CD
-
MP3-CD
-
USB 闪存盘
-
CD-R/RW
- USB 直插式播放模式
-
-
快退/快进
-
播放/暂停
-
上一首/下一首
-
重复播放
-
停止
-
调谐器/接收/发送
- 天线
-
FM 调台伸缩天线
- 调谐波段
-
- 预设电台
-
20
-
便利性
- 时钟
-
- 加载软件类型
-
- 显示屏类型
-
LED屏幕
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功率
- 电源
-
220 伏
-
包装尺寸
- 高度
-
55.3
厘米
- 宽度
-
31.8
厘米
- 厚度
-
29.1
厘米
- EAN
-
69 51613 95517 8
- 总重
-
6.6
千克
- 净重
-
5.1
千克
- 自重
-
1.5
千克
-
附件
- 随附的附件
-
- 用户手册
-
中文
-
尺寸
- 主装置（宽 x 高 x 厚）
-
210x135x242
毫米
- 扬声器尺寸（宽x厚x高）
-
200x135x220mm
- 扬声器单元数量
-
2
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音频播放
- 蓝牙模式
-
播放/暂停
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