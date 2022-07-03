搜索词

  • 准备好听您喜欢的音乐 准备好听您喜欢的音乐 准备好听您喜欢的音乐

    微型音乐系统

    TAM5208/93

    准备好听您喜欢的音乐

    通过在线播客和播放列表聆听更多精彩内容。重新领略 CD 专辑的魅力，或收听广播电台。

    查看所有优势

    微型音乐系统

    相似产品

    See all 家庭音频系统

    准备好听您喜欢的音乐

    • 蓝牙®
    • CD、MP3-CD、USB、FM
    • 用于播放/充电的 USB 端口

    欣赏所有音乐

    这款时尚的微型系统让您可以通过蓝牙串流播放列表等更多内容，播放 CD 并收听 FM 广播。数字调谐器提供 10 种预设，可提供清晰的接收效果，CD 播放器可读取 MP3 CD 和录制的 CD。

    技术规格

    • 扬声器

      扬声器类型
      低音反射扬声器系统

    • 连接

      音频接口
      Aux-in
      USB
      USB 主机
      蓝牙模式
      A2DP
      蓝牙范围
      直线距离，10 米或 30 英尺
      USB 充电
      5V，1A
      蓝牙：是

    • 音频播放

      光盘播放模式
      • 快进/快退
      • 下一首/上一首曲目搜索
      • 重复/随机播放/编序播放
      播放媒体
      • CD
      • MP3-CD
      • USB 闪存盘
      • CD-R/RW
      USB 直插式播放模式
      • 快退/快进
      • 播放/暂停
      • 上一首/下一首
      • 重复播放
      • 停止

    • 调谐器/接收/发送

      天线
      FM 调台伸缩天线
      调谐波段
      • FM 立体声
      • FM 单声
      预设电台
      20

    • 便利性

      时钟
      • 主屏显示
      • 定时关机
      • 24/12 小时显示
      加载软件类型
      • 托盘
      • 前置
      显示屏类型
      LED屏幕

    • 功率

      电源
      220 伏

    • 包装尺寸

      高度
      55.3  厘米
      宽度
      31.8  厘米
      厚度
      29.1  厘米
      EAN
      69 51613 95517 8
      总重
      6.6  千克
      净重
      5.1  千克
      自重
      1.5  千克

    • 附件

      随附的附件
      • FM 天线
      • 保修证书
      • 用户手册
      • 遥控器（带电池）
      用户手册
      中文

    • 尺寸

      主装置（宽 x 高 x 厚）
      210x135x242  毫米
      扬声器尺寸（宽x厚x高）
      200x135x220mm
      扬声器单元数量
      2

    • 音频播放

      蓝牙模式
      播放/暂停

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • FM 天线
    • 保修证书
    • 用户手册
    • 遥控器（带电池）
    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。