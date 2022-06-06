准备好听您喜欢的音乐

聆听更多的内容：从各种各样的播客，到您流送的播放列表。重新发现 CD 专辑中蕴藏的听觉体验，或者收听广播。如果房间面积较小，那么这款外观经典、外型小巧的音响将具有更好的效果，此外还可以通过 PHONO-IN 或 AUX-IN 插孔连接其他声音来源。