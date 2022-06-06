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    微型音乐系统

    TAM8208/93

    准备好听您喜欢的音乐

    聆听更多的内容：从各种各样的播客，到您流送的播放列表。重新发现 CD 专辑中蕴藏的听觉体验，或者收听广播。如果房间面积较小，那么这款外观经典、外型小巧的音响将具有更好的效果，此外还可以通过 PHONO-IN 或 AUX-IN 插孔连接其他声音来源。

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    微型音乐系统

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    准备好听您喜欢的音乐

    • 蓝牙®
    • CD、MP3-CD、USB、FM
    • 用于播放/充电的 USB 端口
    • 150 瓦

    欣赏所有音乐

    这款时尚的微型系统让您可以通过蓝牙串流播放列表等更多内容，播放 CD 并收听 FM 广播。数字调谐器提供 10 种预设，可提供清晰的接收效果，CD 播放器可读取 MP3 CD 和录制的 CD。

    适合家庭

    这款微型音乐系统在任何一个房间都是一件完美的装饰品。蓝牙无线范围为 10 米，您也可以通过 USB 端口为智能设备充电。方便易用的遥控器让关键功能触手可及。

    低音反射扬声器。低音更丰富

    书架式扬声器采用 3 英寸低音扬声器和低音反射端口，为您带来清晰的声音和优质低音。18 瓦输出功率为中小型房间带来出众的音乐体验。适合办公室、书房或卧室。

    经典设计

    双色调中央单元和暑假时扬声器让人回忆起 Hi-Fi 时代。带纹路的音量控制旋钮仿佛回到了模拟音频控制的经典触觉。单元前部带有按钮，可用于播放和选择音源。

    数码音效控制。选择预设声音风格

    嘻哈、合唱、交响乐或摇滚歌剧？无论您喜欢什么风格，这款微型组合音响的数码音效设定均可让您尽享更多体验。从预设声音风格中进行选择，享受美妙音乐。

    技术规格

    • 音效

      音效增强
      数码音效控制
      音量控制
      旋转式
      最大输出功率 (RMS)
      150 瓦

    • 扬声器

      扬声器驱动
      5.25 英寸低音扬声器
      扬声器类型
      低音反射扬声器系统
      声道数量
      2.0

    • 连接

      音频接口
      • Aux-in
      • 光学
      • Phono in
      USB
      USB 主机
      蓝牙模式
      A2DP
      蓝牙范围
      直线距离，10 米或 30 英尺
      USB 充电
      5V，1A

    • 音频播放

      光盘播放模式
      • 快进/快退
      • 下一首/上一首曲目搜索
      • 重复/随机播放/编序播放
      播放媒体
      • CD
      • MP3-CD
      • USB 闪存盘
      • CD-R/RW
      USB 直插式播放模式
      • 快退/快进
      • 播放/暂停
      • 上一首/下一首
      • 重复播放
      • 随机
      • 停止

    • 调谐器/接收/发送

      天线
      FM 调台伸缩天线
      调谐波段
      • FM 立体声
      • FM 单声
      预设电台
      20 (FM)
      调谐器增强
      • 自动数字调谐
      • 自动扫描
      • 简易设定（即插即用）

    • 便利性

      时钟
      • 主屏显示
      • 定时关机
      • 24/12 小时显示
      加载软件类型
      托盘
      显示屏类型
      LED屏幕

    • 功率

      电源
      220 伏

    • 包装尺寸

      高度
      93.2  厘米
      宽度
      45.2  厘米
      厚度
      25.6  厘米
      EAN
      69 51613 95446 1
      总重
      17  千克
      净重
      13.8  千克
      自重
      3.2  千克

    • 附件

      随附的附件
      • FM 天线
      • 保修证书
      • 用户手册
      • 遥控器（带电池）
      电源线
      长度 1.8 米

    • 尺寸

      主装置（宽 x 高 x 厚）
      350x138x235  毫米
      扬声器尺寸（宽x厚x高）
      198x303x213
      扬声器单元数量
      2

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • FM 天线
    • 保修证书
    • 用户手册
    • 遥控器（带电池）
    Badge-D2C

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