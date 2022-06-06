微型音乐系统
准备好听您喜欢的音乐
聆听更多的内容：从各种各样的播客，到您流送的播放列表。重新发现 CD 专辑中蕴藏的听觉体验，或者收听广播。如果房间面积较小，那么这款外观经典、外型小巧的音响将具有更好的效果，此外还可以通过 PHONO-IN 或 AUX-IN 插孔连接其他声音来源。 查看所有优势
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准备好听您喜欢的音乐
- 蓝牙®
- CD、MP3-CD、USB、FM
- 用于播放/充电的 USB 端口
- 150 瓦
欣赏所有音乐
这款时尚的微型系统让您可以通过蓝牙串流播放列表等更多内容，播放 CD 并收听 FM 广播。数字调谐器提供 10 种预设，可提供清晰的接收效果，CD 播放器可读取 MP3 CD 和录制的 CD。
适合家庭
这款微型音乐系统在任何一个房间都是一件完美的装饰品。蓝牙无线范围为 10 米，您也可以通过 USB 端口为智能设备充电。方便易用的遥控器让关键功能触手可及。
低音反射扬声器。低音更丰富
书架式扬声器采用 3 英寸低音扬声器和低音反射端口，为您带来清晰的声音和优质低音。18 瓦输出功率为中小型房间带来出众的音乐体验。适合办公室、书房或卧室。
经典设计
双色调中央单元和暑假时扬声器让人回忆起 Hi-Fi 时代。带纹路的音量控制旋钮仿佛回到了模拟音频控制的经典触觉。单元前部带有按钮，可用于播放和选择音源。
数码音效控制。选择预设声音风格
嘻哈、合唱、交响乐或摇滚歌剧？无论您喜欢什么风格，这款微型组合音响的数码音效设定均可让您尽享更多体验。从预设声音风格中进行选择，享受美妙音乐。
技术规格
-
音效
- 音效增强
-
数码音效控制
- 音量控制
-
旋转式
- 最大输出功率 (RMS)
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150 瓦
-
扬声器
- 扬声器驱动
-
5.25 英寸低音扬声器
- 扬声器类型
-
低音反射扬声器系统
- 声道数量
-
2.0
-
连接
- 音频接口
-
- USB
-
USB 主机
- 蓝牙模式
-
A2DP
- 蓝牙范围
-
直线距离，10 米或 30 英尺
- USB 充电
-
5V，1A
-
音频播放
- 光盘播放模式
-
-
快进/快退
-
下一首/上一首曲目搜索
-
重复/随机播放/编序播放
- 播放媒体
-
-
CD
-
MP3-CD
-
USB 闪存盘
-
CD-R/RW
- USB 直插式播放模式
-
-
快退/快进
-
播放/暂停
-
上一首/下一首
-
重复播放
-
随机
-
停止
-
调谐器/接收/发送
- 天线
-
FM 调台伸缩天线
- 调谐波段
-
- 预设电台
-
20 (FM)
- 调谐器增强
-
-
便利性
- 时钟
-
- 加载软件类型
-
托盘
- 显示屏类型
-
LED屏幕
-
功率
- 电源
-
220 伏
-
包装尺寸
- 高度
-
93.2
厘米
- 宽度
-
45.2
厘米
- 厚度
-
25.6
厘米
- EAN
-
69 51613 95446 1
- 总重
-
17
千克
- 净重
-
13.8
千克
- 自重
-
3.2
千克
-
附件
- 随附的附件
-
- 电源线
-
长度 1.8 米
-
尺寸
- 主装置（宽 x 高 x 厚）
-
350x138x235
毫米
- 扬声器尺寸（宽x厚x高）
-
198x303x213
- 扬声器单元数量
-
2
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