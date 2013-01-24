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无线耳机

TASN503BK/00
  • 智能享乐，全心训练。 智能享乐，全心训练。 智能享乐，全心训练。
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    无线耳机

    TASN503BK/00

    智能享乐，全心训练。

    借助这些无线耳塞式防水运动耳机确定适合您的训练强度。对于每一个训练科目，心率监测仪均有助您取得出色成绩。6 小时播放时间和强劲音效，帮助您将训练成绩提升至更高水平。 查看所有优势

    无线耳机

    智能享乐，全心训练。

    借助这些无线耳塞式防水运动耳机确定适合您的训练强度。对于每一个训练科目，心率监测仪均有助您取得出色成绩。6 小时播放时间和强劲音效，帮助您将训练成绩提升至更高水平。 查看所有优势

    智能享乐，全心训练。

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    无线耳机

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    借助这些无线耳塞式防水运动耳机确定适合您的训练强度。对于每一个训练科目，心率监测仪均有助您取得出色成绩。6 小时播放时间和强劲音效，帮助您将训练成绩提升至更高水平。 查看所有优势

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      智能享乐，全心训练。

      全天候聆听。

      • 6 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳塞
      • 6 小时播放时间

      3 种可互换耳塞套，提供出色的耳内配戴效果

      3 种尺寸的可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。

      监测心率时仍可获得 6 小时播放时间

      跑得更快。跳得更高。踢得更猛。即使在监测心率时仍可获得 6 小时播放时间。充一次电需 2 小时。

      内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

      当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

      内置心率监测仪。

      通过内置心率监测仪追踪您的心率。耳塞中的传感器可精确追踪您的心跳。您可以知晓何时该运动，何时该休息，由此在每次训练中都能获得出色的效果。兼容可用的健身追踪应用程序。

      IPX5 防水等级。采用防水和防汗设计

      这款运动耳机具有 IPX5 防浸泡等级，这意味着它们耐持续浸泡。即使在您刻苦训练挥汗如雨、雨中训练或淋浴时，也可佩带这款耳机。

      快速充电。充电 15 分钟，可伴您多训练 1 小时

      充一次电需 2 小时。如果您需要额外提升，只需将耳机快速充电 15 分钟，即可额外享受 1 小时的播放时间。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      用户友好型按钮可让您暂停播放列表、接听电话和调节音量。而不必触摸智能手机。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。

      柔软的橡胶翼尖。稳固而舒适

      3 种尺寸的可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。柔性翼尖牢固固定在耳廓脊线下。无论训练强度有多大，这款运动耳机均可保持稳固佩戴效果。

      人性化按钮控制

      人性化按钮使孩子们可以轻松接听电话、跳过曲目或暂停所聆听的音乐。所有操作均无需接触智能手机。耳罩座上的音量按钮均可轻松触及，LED 灯按钮亦是如此。

      细腻音效。优质低音。出色的被动式噪音隔离效果。

      通过精细调谐的 6 毫米驱动器接入具有水晶般清澈自然音质的世界。您的运动耳机采用精心设计，无论聆听何种音乐，均能提供清澈细腻而自然的音效。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        阻抗
        16 欧姆
        单元直径
        6 毫米
        灵敏度
        95  分贝
        隔音膜
        PET
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米
        麦克风
        内置麦克风

      • 便利性

        音量控制
        Y
        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 通话保持
        • 拒接来电

      • 附件

        USB 线
        Y
        耳塞套
        3 种尺寸
        快速入门指南
        Y

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        Y
        待机时间
        100 小时
        通话时间
        6 小时
        音乐播放时间
        6  小时

      • 包装尺寸

        EAN
        48 95229 10086 2
        厚度
        3.5  厘米
        总重
        0.069  千克
        高度
        15  厘米
        净重
        0.0225  千克
        随附产品数量
        1
        自重
        0.0465  千克
        宽度
        9.5  厘米

      • 内箱

        总重
        0.255  千克
        GTIN
        2 48 95229 10086 6
        高度
        16.2  厘米
        长度
        11.5  厘米
        净重
        0.0675  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.1875  千克
        宽度
        10.3  厘米

      • 外箱

        总重
        2.34  千克
        GTIN
        1 48 95229 10086 9
        高度
        34.5  厘米
        长度
        24.8  厘米
        净重
        0.54  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        1.8  千克
        宽度
        22.1  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        3  厘米
        高度
        8  厘米
        重量
        0.0145  千克
        宽度
        8  厘米

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