真无线耳机
隔绝喧嚣，尽享舒适
戴上更轻盈、更贴合、音质更出众的真无线耳机，开启自在随行的一天。主动降噪功能让您专注聆听、免受干扰。借助纹理耳塞套，确保佩戴稳固且持久舒适。 查看所有优势
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隔绝喧嚣，尽享舒适
- 精巧机身，舒适贴耳
- 主动降噪
- 4 麦克风环境降噪技术
- 音效自然。动态低音
日常享有悦耳音质，源自如梦般舒适贴合的小巧耳塞
SecureFit 纹理耳塞套带来更轻盈舒适的佩戴体验，同时形成良好的密封效果，带来更佳音质。动态低音等功能让您即使在安静聆听时也能尽享喜爱曲目的全部魅力。
借助主动降噪功能，随时随地享受音乐
主动降噪有效隔绝外界嘈杂，让您专心沉浸于音乐、播客和通话。可以通过耳机或我们的配套应用程序随心开启或关闭。此外，开启“感知模式”即可引入环境音。
4 麦克风环境降噪技术，确保即使在嘈杂环境下，也能清晰通话
这款耳机搭载四麦克风系统，其中两枚麦克风配合 AI 降噪算法，为您呈现清澈无瑕的通话体验。即便身处嘈杂的咖啡馆，您的声音依然清晰可辨，通话质量不会受环境噪音干扰，通过双方都能专注每一句交流。
Bluetooth® 多点连接与便捷配对
兼容最新的 Bluetooth® 6.0 设备，让您在流媒体播放时免受声音中断的困扰，并支持同时连接两台设备。此外还支持 Google Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。999
飞利浦耳机应用程序。定制您的体验
觉得音乐差点意思？我们的配套应用程序内置 EQ 调节功能，直观的均衡器让您只需动动指尖即可微调音效，探索不同的 EQ 设置。您还可以通过该应用程序激活动态低音、管理连接设备、更新固件等。
经 GRS 认证的再生塑料。负责任的包装
我们的产品采用消费后再生塑料 (PCR) 制成；包装采用经 FSC 认证的再生纸板，内附印刷品则由再生纸印刷而成。
IPX4 防溅和防汗
天气不好也不用在意，这款耳塞具有 IPX4 防水等级，可防液体喷溅，无惧小雨！如需在天气特别炎热时佩戴，也完全不在话下，出汗不会影响使用体验。
袖珍型便携充电盒，自带挂绳孔
小巧的充电盒可轻松放入口袋，您也可以将挂绳穿过挂绳孔，将充电盒挂在包上或腰带环上。单声道模式下，您可以一边使用一只耳机，一边给另一只耳机充电。
充电盒可提供长达 36 小时播放时间
关闭降噪时，耳机满电可播放 8 小时，充电盒可额外提供 28 小时续航（开启降噪时，耳机续航为 6 小时，充电盒额外提供 21 小时）。支持闪充功能，入盒充电 10 分钟即可增加 2 小时续航。充电盒采用 USB-C 接口。
音效柔和、自然。飞利浦音效特征
这款耳机的定制驱动单元经过精心调校，呈现飞利浦标志性音效，为您带来底蕴深厚、温暖自然的音质。无论聆听何种风格，动人旋律皆让您沉醉其中。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
10 毫米
- 阻抗
-
16 欧姆
- 最大输入功率
-
3 mW
- 灵敏度
-
105 分贝±2 分贝（1kHz、126mV）
- 驱动单元类型
-
Dynamic
-
连接
- 蓝牙版本
-
6.0
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 多点连接
-
支持
- 支持的编解码器
-
SBC
-
外箱
- 长度
-
43.50
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
24.50
厘米
- 总重
-
2.95
千克
- 高度
-
12.50
厘米
- GTIN
-
1 69 79016 10340 5
- 净重
-
1.42
千克
- 自重
-
1.53
千克
-
便利性
- 音量控制
-
Yes
- 防水
-
IPX4
- 飞利浦耳机应用程序支持
-
Yes
- 用于 TWS 的单声道模式
-
Yes
- 可进行固件更新
-
Yes
- 控件类型
-
Touch
- Google Fast Pair
-
Yes
- Microsoft Swift Pair
-
Yes
-
内箱
- 长度
-
11.30
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
10.40
厘米
- 高度
-
10.00
厘米
- 净重
-
0.18
千克
- 总重
-
0.32
千克
- 自重
-
0.14
千克
- GTIN
-
2 69 79016 10340 2
-
功率
- 电池数
-
3 件
- 充电时间
-
2
小时
- 音乐播放时间（ANC 打开时）
-
6 + 21
小时
- 音乐播放时间（ANC 关闭时）
-
8 + 28
小时
- 充电时间快
-
10 mins for 2 hrs
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池重量（总计）
-
10.1
克
- 电池容量（充电盒）
-
410
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
50
毫安时
-
包装尺寸
- 高度
-
11.2
厘米
- 包装类型
-
纸箱
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
9.6
厘米
- 厚度
-
3.4
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 79016 10340 8
- 总重
-
0.085
千克
- 净重
-
0.059
千克
- 自重
-
0.026
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
Yes
- 耳塞套
-
3 对 (S/M/L)
- 充电盒
-
支持
-
设计
- 颜色
-
White
- 佩戴方式
-
In-ear
- 贴耳材料
-
Silicone
- 耳部贴合方式
-
In-ear
- 入耳式配件类型
-
Silicone ear tip
-
电信
- 通话麦克风
-
2 mics for each side
-
尺寸
- 充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
-
3.83 x 2.65 x 5.73
厘米
- 耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
-
1.51 x 2.16 x 1.87
厘米
- 总重量
-
0.034
千克
-
ANC 功能
- ANC 技术
-
FF
- 感知模式
-
Yes
- ANC 麦克风
-
2 mic
- ANC（主动式噪音消除）
-
Yes
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 语音助手激活
-
Multi-Function touch
- 语音助手支持
-
Yes
-
可持续发展
- 塑料外壳
-
contains 55% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492
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