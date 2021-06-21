轻触耳塞即可暂停您的播放列表、接听电话和唤醒您手机的语音助手。耳机可即时配对。配对后，它们将在您打开充电盒时重新连接您的手机。
这些耳机可隔离您不想听到的声音，让您随意享受挚爱乐曲。它带给您宽广而深沉的降噪感。感知模式意味着可让您在需要时将您带回现实世界，并使您保持识别周边环境音。
这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。
让音乐随时随地相伴。采用 12 毫米驱动器，可提供出色的音效，一次充电即可播放 9 小时（ANC 关闭时）。充满电的充电盒可提供 20 小时（ANC 关闭时）额外播放时间。快速充电，将耳机置于充电盒 10 分钟，即可获得额外 1 小时的播放时间。
得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。耳塞套可与您的耳道贴合，从而形成完美密封，可降低外部噪音。
声音
连接
便利性
附件
功率
设计
产品尺寸
包装尺寸
外箱
内箱
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