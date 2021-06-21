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真无线耳机

TAT4556WT/97
  • 个性音乐。由您做主。 个性音乐。由您做主。 个性音乐。由您做主。
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    真无线耳机

    TAT4556WT/97

    个性音乐。由您做主。

    让您尽享身临其境般的音效！这些真正的无线耳机具有主动降噪功能，可让您专注于重要的声音。它们不受小雨或出汗的影响，通过充电盒可为您提供 29 小时播放时间。 查看所有优势

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      • 入耳式耳塞
      • 主动降噪
      • IPX4 防水保护
      • 播放时间长达 29 小时

      触摸控制。内置麦克风。轻松配对

      轻触耳塞即可暂停您的播放列表、接听电话和唤醒您手机的语音助手。耳机可即时配对。配对后，它们将在您打开充电盒时重新连接您的手机。

      专注尽享音乐。混合主动降噪

      这些耳机可隔离您不想听到的声音，让您随意享受挚爱乐曲。它带给您宽广而深沉的降噪感。感知模式意味着可让您在需要时将您带回现实世界，并使您保持识别周边环境音。

      IPX 4 防溅和防汗

      这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

      使用单只耳塞拨打电话。单声道模式

      接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。

      便携式 USB-C 充电盒。提供 20 小时额外播放时间

      让音乐随时随地相伴。采用 12 毫米驱动器，可提供出色的音效，一次充电即可播放 9 小时（ANC 关闭时）。充满电的充电盒可提供 20 小时（ANC 关闭时）额外播放时间。快速充电，将耳机置于充电盒 10 分钟，即可获得额外 1 小时的播放时间。

      佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

      得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。耳塞套可与您的耳道贴合，从而形成完美密封，可降低外部噪音。

      技术规格

      • 声音

        频率响应
        20 - 20 000
        阻抗
        16 欧姆
        灵敏度
        98 dB(1kHz)
        单元直径
        12
        最大输入功率
        10

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • AAC
        蓝牙版本
        5.2
        最大范围
        长达 10

      • 便利性

        防水
        IPX4

      • 附件

        快速入门指南
        USB 磁吸式充电线
        USB-C 线缆
        耳塞套
        3 种尺寸

      • 功率

        充电式设计
        通话时间
        9 + 20 小时

      • 设计

        颜色
        白色

      • 产品尺寸

        高度
        3.1
        宽度
        7.1
        厚度
        4
        重量
        0.047

      • 包装尺寸

        包装类型
        包装盒
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        悬挂
        高度
        16
        宽度
        10.25
        厚度
        3.85
        总重
        0.129
        净重
        0.075
        自重
        0.054
        EAN
        48 95229 12305 2

      • 外箱

        用户包装数量
        20
        长度
        41.5
        宽度
        23.4
        高度
        19.4
        总重
        3.34
        净重
        1.5
        自重
        1.84
        GTIN
        1 48 95229 12305 9

      • 内箱

        用户包装数量
        5
        长度
        20.2
        宽度
        11
        高度
        17.2
        总重
        0.73
        净重
        0.375
        自重
        0.355
        GTIN
        2 48 95229 12305 6

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