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    8000 series 耳塞式耳机 真无线耳机

    TAT8505BK/00

    一听即爱。一见倾心

    沉浸在丰富、细腻的声音中，或融入周围的世界。该系列精致真无线耳机具有主动降噪功能和感知模式，可以控制您听到的声音。精湛的圆形设计彰显品质宣言。

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    8000 series 耳塞式耳机 真无线耳机

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    一听即爱。一见倾心

    • 13 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 蓝牙®
    • 秘夜黑
    混合主动降噪。让您随处都保持专注

    混合主动降噪。让您随处都保持专注

    当歌曲美妙动听，值得您全神贯注聆听时，这些真无线耳机可以让您陶醉其中，全无干扰。将一个外置麦克风和一个内置麦克风相结合，可消除外部噪音。“感知”模式可在您需要时将您带回现实世界。

    声音细腻、广阔，低音丰富强劲

    声音细腻、广阔，低音丰富强劲

    经过精心微调的 13 毫米驱动器可为每一曲目带来强劲的低音效果和震撼的清晰度。如果您取出耳塞，音乐会暂停。重新戴上耳塞，音乐将再次响起。

    充电盒。提供长达 24 小时的播放时间

    充电盒。提供长达 24 小时的播放时间

    充电盒可以无线充电，或通过 USB-C 充电。充满电的充电盒可为您增加 18 小时的播放时间。充电一次，耳机可播放 6 小时（在打开 ANC 的情况下为 5 小时）。充电 15 分钟，可获得额外 1 小时播放时间。

    精致的几何设计。舒适的耳内佩戴效果

    精致的几何设计。舒适的耳内佩戴效果

    圆形耳塞外壳具有出色的触感，可巧妙地捕捉光线，打造优雅而低调的外观。椭圆形声学管舒适贴合您的耳朵，可提升被动式噪音隔离效果。

    双麦克风，带来水晶般清晰的通话。单声道模式。

    双麦克风，带来水晶般清晰的通话。单声道模式。

    每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可明显降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音，单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。

    坚固可靠的连接。集成式耳塞控件

    坚固可靠的连接。集成式耳塞控件

    在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。轻触每个耳塞上的控件即可轻松控制音乐、通话和音量。

    飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制

    增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。

    与 Google Assistant 集成

    只需轻触左耳塞上的触摸控件即可唤醒 Google Assistant 或任何其他语音助手。完全集成的 Google Assistant 让您可以完全进行免提通话。为您读取通知、播放音乐等。

    感知模式。在您需要时回到现实世界

    -

    IPX4 防溅和防汗

    小巧的充电箱再方便不过了，这些真无线耳机可抵抗来自任何方向的飞溅。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

    红外传感器。取出耳机时，音乐会暂停

    -

    经过精心微调的 13 毫米钕制驱动器

    -

    技术规格

    • 声音

      频率范围
      20 - 20 000 Hz
      单元直径
      13 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      16 欧姆
      磁铁型
      钕铁硼
      最大输入功率
      5 mW
      灵敏度
      108  分贝

    • 连接

      蓝牙版本
      5.0
      蓝牙模式
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      • AAC
      • 传输格式：SBC
      最大范围
      最多 10 组  米

    • 外箱

      长度
      44.8  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      37.7  厘米
      总重
      7.592  千克
      高度
      19.6  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10842 1
      净重
      2.328  千克
      自重
      5.264  千克

    • 便利性

      通话管理
      • 接听/结束呼叫
      • 通话保持
      • 麦克风静音
      • 拒接来电
      • 在 2 个通话之间切换

    • 内箱

      长度
      18  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      10.5  厘米
      高度
      16.7  厘米
      净重
      0.291  千克
      总重
      0.842  千克
      自重
      0.551  千克
      GTIN
      2 48 95229 10842 8

    • 功率

      电池类型
      锂聚合物
      充电式设计
      音乐播放时间
      6+18  小时
      待机时间
      200 小时
      通话时间
      6 小时
      充电时间
      1.5  小时

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      5.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 10842 4
      总重
      0.249  千克
      净重
      0.097  千克
      自重
      0.152  千克

    • 产品尺寸

      高度
      4.4  厘米
      宽度
      7.2  厘米
      厚度
      3.6  厘米
      重量
      0.073  千克

    • 附件

      快速入门指南
      USB 磁吸式充电线
      USB-C 线缆
      耳塞套
      3 种尺寸

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

    • UPC

      UPC
      8 40063 20153 8

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