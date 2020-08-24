8000 series 耳塞式耳机 真无线耳机
一听即爱。一见倾心
沉浸在丰富、细腻的声音中，或融入周围的世界。该系列精致真无线耳机具有主动降噪功能和感知模式，可以控制您听到的声音。精湛的圆形设计彰显品质宣言。 查看所有优势
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混合主动降噪。让您随处都保持专注
当歌曲美妙动听，值得您全神贯注聆听时，这些真无线耳机可以让您陶醉其中，全无干扰。将一个外置麦克风和一个内置麦克风相结合，可消除外部噪音。“感知”模式可在您需要时将您带回现实世界。
声音细腻、广阔，低音丰富强劲
经过精心微调的 13 毫米驱动器可为每一曲目带来强劲的低音效果和震撼的清晰度。如果您取出耳塞，音乐会暂停。重新戴上耳塞，音乐将再次响起。
充电盒。提供长达 24 小时的播放时间
充电盒可以无线充电，或通过 USB-C 充电。充满电的充电盒可为您增加 18 小时的播放时间。充电一次，耳机可播放 6 小时（在打开 ANC 的情况下为 5 小时）。充电 15 分钟，可获得额外 1 小时播放时间。
精致的几何设计。舒适的耳内佩戴效果
圆形耳塞外壳具有出色的触感，可巧妙地捕捉光线，打造优雅而低调的外观。椭圆形声学管舒适贴合您的耳朵，可提升被动式噪音隔离效果。
双麦克风，带来水晶般清晰的通话。单声道模式。
每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可明显降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音，单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。
坚固可靠的连接。集成式耳塞控件
在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。轻触每个耳塞上的控件即可轻松控制音乐、通话和音量。
飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制
增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。
与 Google Assistant 集成
只需轻触左耳塞上的触摸控件即可唤醒 Google Assistant 或任何其他语音助手。完全集成的 Google Assistant 让您可以完全进行免提通话。为您读取通知、播放音乐等。
IPX4 防溅和防汗
小巧的充电箱再方便不过了，这些真无线耳机可抵抗来自任何方向的飞溅。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
技术规格
-
声音
- 频率范围
-
20 - 20 000 Hz
- 单元直径
-
13 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
16 欧姆
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 最大输入功率
-
5 mW
- 灵敏度
-
108
分贝
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.0
- 蓝牙模式
-
-
AVRCP
-
A2DP
-
HFP
-
AAC
-
传输格式：SBC
- 最大范围
-
最多 10 组
米
-
外箱
- 长度
-
44.8
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
37.7
厘米
- 总重
-
7.592
千克
- 高度
-
19.6
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10842 1
- 净重
-
2.328
千克
- 自重
-
5.264
千克
-
便利性
- 通话管理
-
-
接听/结束呼叫
-
通话保持
-
麦克风静音
-
拒接来电
-
在 2 个通话之间切换
-
内箱
- 长度
-
18
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
10.5
厘米
- 高度
-
16.7
厘米
- 净重
-
0.291
千克
- 总重
-
0.842
千克
- 自重
-
0.551
千克
- GTIN
-
2 48 95229 10842 8
-
功率
- 电池类型
-
锂聚合物
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
6+18
小时
- 待机时间
-
200 小时
- 通话时间
-
6 小时
- 充电时间
-
1.5
小时
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
5.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 10842 4
- 总重
-
0.249
千克
- 净重
-
0.097
千克
- 自重
-
0.152
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
4.4
厘米
- 宽度
-
7.2
厘米
- 厚度
-
3.6
厘米
- 重量
-
0.073
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- USB 磁吸式充电线
-
USB-C 线缆
- 耳塞套
-
3 种尺寸
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20153 8
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