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耳塞式耳机 真无线耳机

TAT8505BK/00
  • 一听即爱。一见倾心 一听即爱。一见倾心 一听即爱。一见倾心
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    headphones

    耳塞式耳机 真无线耳机

    TAT8505BK/00

    一听即爱。一见倾心

    沉浸在丰富、细腻的声音中，或融入周围的世界。该系列精致真无线耳机具有主动降噪功能和感知模式，可以控制您听到的声音。精湛的圆形设计彰显品质宣言。

    耳塞式耳机 真无线耳机

    一听即爱。一见倾心

    沉浸在丰富、细腻的声音中，或融入周围的世界。该系列精致真无线耳机具有主动降噪功能和感知模式，可以控制您听到的声音。精湛的圆形设计彰显品质宣言。

    一听即爱。一见倾心

    沉浸在丰富、细腻的声音中，或融入周围的世界。该系列精致真无线耳机具有主动降噪功能和感知模式，可以控制您听到的声音。精湛的圆形设计彰显品质宣言。

    耳塞式耳机 真无线耳机

    一听即爱。一见倾心

    沉浸在丰富、细腻的声音中，或融入周围的世界。该系列精致真无线耳机具有主动降噪功能和感知模式，可以控制您听到的声音。精湛的圆形设计彰显品质宣言。

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      声音细腻、广阔，低音丰富强劲

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      经过精心微调的 13 毫米驱动器可为每一曲目带来强劲的低音效果和震撼的清晰度。如果您取出耳塞，音乐会暂停。重新戴上耳塞，音乐将再次响起。

      充电盒。提供长达 24 小时的播放时间

      充电盒。提供长达 24 小时的播放时间

      充电盒可以无线充电，或通过 USB-C 充电。充满电的充电盒可为您增加 18 小时的播放时间。充电一次，耳机可播放 6 小时（在打开 ANC 的情况下为 5 小时）。充电 15 分钟，可获得额外 1 小时播放时间。

      精致的几何设计。舒适的耳内佩戴效果

      精致的几何设计。舒适的耳内佩戴效果

      圆形耳塞外壳具有出色的触感，可巧妙地捕捉光线，打造优雅而低调的外观。椭圆形声学管舒适贴合您的耳朵，可提升被动式噪音隔离效果。

      双麦克风，带来水晶般清晰的通话。单声道模式。

      双麦克风，带来水晶般清晰的通话。单声道模式。

      每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可明显降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音，单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。

      坚固可靠的连接。集成式耳塞控件

      坚固可靠的连接。集成式耳塞控件

      在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。轻触每个耳塞上的控件即可轻松控制音乐、通话和音量。 241

      混合主动降噪。让您随处都保持专注

      当歌曲美妙动听，值得您全神贯注聆听时，这些真无线耳机可以让您陶醉其中，全无干扰。将一个外置麦克风和一个内置麦克风相结合，可消除外部噪音。“感知”模式可在您需要时将您带回现实世界。

      飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制

      增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。

      与 Google Assistant 集成

      只需轻触左耳塞上的触摸控件即可唤醒 Google Assistant 或任何其他语音助手。完全集成的 Google Assistant 让您可以完全进行免提通话。为您读取通知、播放音乐等。

      IPX4 防溅和防汗

      小巧的充电箱再方便不过了，这些真无线耳机可抵抗来自任何方向的飞溅。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

      技术规格

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • AVRCP
        • A2DP
        • 免提
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米

      • 产品尺寸

        高度
        4.4  厘米
        宽度
        7.2  厘米
        重量
        0.073  千克
        厚度
        3.6  厘米

      • 包装尺寸

        高度
        17.5  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        5.5  厘米
        总重
        0.249  千克
        净重
        0.097  千克
        自重
        0.152  千克
        EAN
        48 95229 10842 4
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        44.8  厘米
        宽度
        37.7  厘米
        高度
        19.6  厘米
        总重
        7.592  千克
        自重
        5.264  千克
        GTIN
        1 48 95229 10842 1
        净重
        2.328  千克

      • 附件

        快速入门指南
        USB 线
        USB-C 线缆

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 通话保持
        • 麦克风静音
        • 拒接来电
        • 在 2 个通话之间切换

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        通话时间
        5 小时

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        磁铁型
        钕铁硼
        灵敏度
        108  分贝

      • 内箱

        总重
        0.842  千克
        GTIN
        2 48 95229 10842 8
        高度
        16.7  厘米
        长度
        18  厘米
        净重
        0.291  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.551  千克
        宽度
        10.5  厘米

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