一听即爱。一见倾心
沉浸在丰富、细腻的声音中，或融入周围的世界。该系列精致真无线耳机具有主动降噪功能和感知模式，可以控制您听到的声音。精湛的圆形设计彰显品质宣言。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
一听即爱。一见倾心
沉浸在丰富、细腻的声音中，或融入周围的世界。该系列精致真无线耳机具有主动降噪功能和感知模式，可以控制您听到的声音。精湛的圆形设计彰显品质宣言。
一听即爱。一见倾心
沉浸在丰富、细腻的声音中，或融入周围的世界。该系列精致真无线耳机具有主动降噪功能和感知模式，可以控制您听到的声音。精湛的圆形设计彰显品质宣言。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
一听即爱。一见倾心
沉浸在丰富、细腻的声音中，或融入周围的世界。该系列精致真无线耳机具有主动降噪功能和感知模式，可以控制您听到的声音。精湛的圆形设计彰显品质宣言。
经过精心微调的 13 毫米驱动器可为每一曲目带来强劲的低音效果和震撼的清晰度。如果您取出耳塞，音乐会暂停。重新戴上耳塞，音乐将再次响起。
充电盒可以无线充电，或通过 USB-C 充电。充满电的充电盒可为您增加 18 小时的播放时间。充电一次，耳机可播放 6 小时（在打开 ANC 的情况下为 5 小时）。充电 15 分钟，可获得额外 1 小时播放时间。
圆形耳塞外壳具有出色的触感，可巧妙地捕捉光线，打造优雅而低调的外观。椭圆形声学管舒适贴合您的耳朵，可提升被动式噪音隔离效果。
每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可明显降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音，单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。
在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。轻触每个耳塞上的控件即可轻松控制音乐、通话和音量。 241
当歌曲美妙动听，值得您全神贯注聆听时，这些真无线耳机可以让您陶醉其中，全无干扰。将一个外置麦克风和一个内置麦克风相结合，可消除外部噪音。“感知”模式可在您需要时将您带回现实世界。
增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。
只需轻触左耳塞上的触摸控件即可唤醒 Google Assistant 或任何其他语音助手。完全集成的 Google Assistant 让您可以完全进行免提通话。为您读取通知、播放音乐等。
小巧的充电箱再方便不过了，这些真无线耳机可抵抗来自任何方向的飞溅。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
连接
产品尺寸
包装尺寸
外箱
附件
便利性
功率
声音
内箱