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无线耳机

TAUT102SW/93
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    无线耳机

    TAUT102SW/93

    为您度身定制

    舒适聆听震撼音效。这些耳塞式耳机可提供真正的无线自由聆听体验，小巧的听筒设计确保其稳固贴合。配备可轻松放入口袋或包内的小型充电盒，为您提供长达 12 小时的播放时间。 查看所有优势

    无线耳机

    为您度身定制

    舒适聆听震撼音效。这些耳塞式耳机可提供真正的无线自由聆听体验，小巧的听筒设计确保其稳固贴合。配备可轻松放入口袋或包内的小型充电盒，为您提供长达 12 小时的播放时间。 查看所有优势

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    舒适聆听震撼音效。这些耳塞式耳机可提供真正的无线自由聆听体验，小巧的听筒设计确保其稳固贴合。配备可轻松放入口袋或包内的小型充电盒，为您提供长达 12 小时的播放时间。 查看所有优势

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    为您度身定制

    舒适聆听震撼音效。这些耳塞式耳机可提供真正的无线自由聆听体验，小巧的听筒设计确保其稳固贴合。配备可轻松放入口袋或包内的小型充电盒，为您提供长达 12 小时的播放时间。 查看所有优势

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      为您度身定制

      • 6 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 蓝牙®
      • 黑色

      充电盒可提供长达 12 小时播放时间

      一次充电可获得长达 3 小时的播放时间。如果您携带充满电的充电盒，可通过多次充电额外获得 9 小时播放时间。只需在每次需要充电时将耳机放回充电盒中即可。一次充满电需要 2 小时。

      小型耳机设计。

      紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。

      6 毫米钕制声学驱动器。动听的音效，浑厚的低音效果

      6 毫米钕制声学驱动器带给您动听的音效和浑厚的低音效果。椭圆形音声管可提升被动式噪音隔离效果。当您希望留意周围的环境音时，可通过单声道模式选择单耳聆听。

      多功能按钮。轻松控制音乐和通话

      通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。不喜欢当前曲目？长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听？只需按下按钮即可。具有回声消除功能的内置麦克风可在您通话时保持声音清晰。

      连按两下即可唤醒手机的语音助手

      连按两下即可唤醒手机的语音助手。要求 Siri 或 Google Assistant 设置您的下一个播放列表、打电话或向朋友发送消息、查询天气情况等。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      3 种尺寸耳塞套，可实现出色的稳固贴合。

      可互换橡胶耳塞套，让您找到出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。

      小型充电盒。随身携带，为您提供更多电量。

      有了便携式充电盒，您的耳机就不会让您失望。

      内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

      当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

      技术规格

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • A2DP
        • 免提
        • HFP
        • HSP
        • AVRCP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米

      • 设计

        颜色
        白色

      • 附件

        快速入门指南
        Y
        USB 线
        Y
        耳塞套
        3 种尺寸

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 通话保持
        • 麦克风静音
        • 拒接来电
        • 在 2 个通话之间切换

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        音乐播放时间
        4+8  小时
        待机时间
        50 小时
        通话时间
        3 小时
        充电式设计
        Y

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        磁铁型
        钕铁硼
        阻抗
        16 欧姆
        单元直径
        6 毫米

      • 内箱

        总重
        0.456  千克
        GTIN
        2 69 51613 94406 0
        高度
        10.4  厘米
        长度
        17.8  厘米
        净重
        0.096  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.36  千克
        宽度
        12.8  厘米

      • 外箱

        总重
        3.823  千克
        GTIN
        1 69 51613 94406 3
        高度
        24.5  厘米
        长度
        37.5  厘米
        净重
        0.768  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        3.055  千克
        宽度
        27.5  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        4  厘米
        EAN
        69 51613 94406 6
        总重
        0.122  千克
        高度
        17  厘米
        净重
        0.032  千克
        随附产品数量
        1
        自重
        0.09  千克
        宽度
        9.5  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        3.7  厘米
        高度
        2.9  厘米
        重量
        0.032  千克
        宽度
        5.5  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 种尺寸的耳罩
      • USB 充电线缆

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