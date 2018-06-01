在轮胎漏气时立即报警

每年发生的交通事故中，很多都是因胎压过低导致摩擦过热爆炸、或因胎压过高直接引起爆炸。为防止在驾驶过程中发生此类问题，胎压监测至关重要。当轮胎漏气时，飞利浦 GoSure 胎压监测系统能够立即向您报警。液晶显示屏上的警示灯可以准确地告诉您哪只轮胎需要补气。