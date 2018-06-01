TE50IX1
提供理想胎压，尽享平稳驾驶体验
精确度达到 0.1 bar，可以在飞利浦胎压监测系统上查看您每个其他轮胎的精确压力。这可确保出色的轮胎对准，从而尽享平稳的驾驶体验、改进的汽车控制、提高的燃油效率和轮胎使用寿命。
实时漏气警报
太阳能供电无线设备
5 年传感器电池寿命
精确的内置胎压传感器
每年发生的交通事故中，很多都是因胎压过低导致摩擦过热爆炸、或因胎压过高直接引起爆炸。为防止在驾驶过程中发生此类问题，胎压监测至关重要。当轮胎漏气时，飞利浦 GoSure 胎压监测系统能够立即向您报警。液晶显示屏上的警示灯可以准确地告诉您哪只轮胎需要补气。
轮胎制造商建议用户定期检查胎压，然而很多驾驶员都是发现轮胎气压不足时才进行检查，但为时已晚。轮胎看似充满气时，其实内部的压力可能已经大幅下降。飞利浦 GoSure TE60i 胎压监测系统能够以 +/-0.1 bar 的精度监测胎压，以 +/-3°C 的精度监测胎温。精确的监测可防止您在轮胎气压不足的情况下驾驶，使得因漏气而造成意外发生降低三倍。
飞利浦 GoSure TE50i 胎压监测系统直观易用。液晶显示屏可同时显示四个轮胎的温度和精确的轮胎压力数据。