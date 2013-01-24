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带麦克风的入耳式耳机

TX2BK/00
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    带麦克风的入耳式耳机

    TX2BK/00

    高清晰度音效

    得益于优质驱动器和椭圆声管，飞利浦 TX2 可提供具有增强低音效果的高清晰度音效。度身定做的舒适耳罩确保身临其境的体验，扁平线缆确保不会缠结。 查看所有优势

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      技术规格

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        隔音膜
        聚脂薄膜
        频率响应
        6 - 40 000  赫兹
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        灵敏度
        108  分贝
        单元直径
        13.5  毫米
        最大输入功率
        30  mW
        阻抗
        32  欧姆

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 连接

        线缆接口
        对称
        线缆长度
        1.2 米
        兼容于：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、NOKIA*、SAMSUNG*、SONY * 仅适用于最新型号。可通过客户支持获得适用于 Sony Ericsson 以及 NOKIA 和 SAMSUNG 较旧型号的附加连接器
        线缆类型
        铜制
        连接口
        3.5  毫米
        接口末端
        镀金

      • 包装尺寸

        高度
        17.5  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        2.6  厘米
        净重
        0.0174  千克
        总重
        0.064  千克
        自重
        0.0466  千克
        EAN
        69 23410 72455 4
        货架摆放类型
        两种
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体

      • 外箱

        长度
        38  厘米
        宽度
        19.3  厘米
        高度
        25  厘米
        净重
        0.4176  千克
        总重
        2.108  千克
        自重
        1.6904  千克
        GTIN
        1 69 23410 72455 1
        用户包装数量
        24

      • 内箱

        长度
        18  厘米
        宽度
        8.6  厘米
        高度
        10.5  厘米
        净重
        0.0522  千克
        总重
        0.2275  千克
        自重
        0.1753  千克
        GTIN
        2 69 23410 72455 8
        用户包装数量
        3

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