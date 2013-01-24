内置麦克风让您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络而不会错过最重要的事项。
提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。
混合架构利用高功率钕磁铁实现高精准音效和增强的低音效果。混合外形设计，将较大的 13.5 毫米扬声器驱动器嵌入小巧的耳机之中，从而带来更高质量的声音和真正的舒适感。
隔音耳罩可阻隔环境噪音，您可以沉醉在音乐之中，没有任何干扰。
高清晰度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。这些耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。
黄铜轻便金属圈可减少振动，确保清晰精准的音效。
椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形，人体工程学形状可确保配戴完美舒适，让您完全陶醉于音乐享受之中。
为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。
扁平线缆可始终确保持久顺畅无缠绕。线缆滑块平添时尚感觉，自在随行，轻松便利。
扬声器装有超轻音圈，通过磁场作用于流经音圈的电流来提供原动力。为了精确再现高频声音，扬声器的移动部件必须轻量化，所以音圈需要尽可能轻便。
声音
设计
连接
包装尺寸
外箱
内箱