Shaver 5000X series 干湿两用电动剃须刀
洁净剃须。额外的皮肤保护*
尽量减少对皮肤的刺激，让您每天都保持出色状态。飞利浦5000X 系列采用 SkinEase 肌能舒缓科技，为您提供干净的剃须体验和额外的皮肤保护。已经过实验室敏感肌肤测试**** 查看所有优势
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Shaver 5000X series 干湿两用电动剃须刀
洁净剃须。额外的皮肤保护*
采用 SkinEase 肌能舒缓科技
- 微珠保护性涂层
- 360° 浮动刀头
- 耐腐蚀剃须系统
- 27 片刀片，56,000 次/每分钟切剃***
微珠保护性涂层
顺畅滑动，剃须舒适。每平方厘米含有100,000颗微珠***。提升剃须顺滑度20%**，减少肌肤摩擦。
360°浮动刀头
灵活的刀头可360度贴合面部轮廓，即使难剃部位也能轻松贴合，减少因过度用力造成的肌肤刺激。
耐腐蚀剃须系统
剃须刀片由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好,不易造成肌肤敏感。
风驰切剃系统
27片旋转刀片，贴肤剃须，达到干净、顺滑和平整的剃须效果。 每次都能有效地切割每根胡须，剃得干净、光滑和均匀。
防滑手柄
防滑手柄。特殊设计的手柄上带有防滑纹理，使须刀易于控制。因此您可以将剃须刀握在任何位置而不会打滑，即使在淋浴下也是如此。
干湿两用
无论你喜欢哪种剃须方式，剃须刀都能满足你的需求。干湿两用。可在淋浴时使用或与泡沫配合使用，畅享净爽湿剃。
一键式开启
您可以轻松清洁剃须刀。只需按下一键式按钮即可打开剃须刀头，即可冲洗干净。
旅行锁
安心旅行，旅行时按住开/关 LED 按钮 3 秒钟可锁定剃须刀，因此不会意外打开并耗尽电池。
充电时间和剃须时间
充电 1 小时即可获得 50 分钟的剃须时间***，或使用电源实现即时持续供电。赶时间吗？只需 5 分钟充电即可为您提供一次全面剃须的动力。 （数据来源：飞利浦实验室测试数据，一次大于3分钟剃须）
USB-A 充电。包装不含塑料
在飞利浦，我们在所有产品制作环节均推动可持续发展。此包装可回收且不含任何塑料部件。我们的宗旨是减少浪费并尽量减少我们投放市场的 USB 适配器的数量。如果您需要适配器，请访问客户关怀中心(www.philips.com/support) 联系我们。
技术规格
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附件
- 维护
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保护盖
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功率
- 自动电压
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100-240 伏
- 使用时间
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50 分钟
- 充电
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- 电池类型
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锂电池
- 输入电压
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5 V
- 最大功耗
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4.5
瓦
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设计
- 把手
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人体工程学直立手柄
- 颜色
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薄荷绿
- 剃须刀头
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圆形
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服务
- 替换刀头
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每两年使用 SH30 更换一次
- 2 年全球保修
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是
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剃须性能
- 剃须系统
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风驰切剃系统
-
27 片刀片，每分钟 56,000 转
-
操作简易
- 清洁
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- 干湿两用
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- 显示屏
-
-
Skinease 技术
- 面部轮廓跟踪
-
360° 灵动刀头
- 保护皮肤
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- *与飞利浦S3000系列相比，源自飞利浦内部实验结果
- **对比无微珠保护性涂层，源自飞利浦内部实验结果
- ***源自飞利浦内部实验结果
- ****源自第三方检测机构
- *****由于新旧产品生产批次不同，产品实际刀网图案会与包装图案有略微差异，不影响产品实际质量和使用体验。
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