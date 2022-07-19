USB-A 充电。包装不含塑料

在飞利浦，我们在所有产品制作环节均推动可持续发展。此包装可回收且不含任何塑料部件。我们的宗旨是减少浪费并尽量减少我们投放市场的 USB 适配器的数量。如果您需要适配器，请访问客户关怀中心 (www.philips.com/support) 联系我们。