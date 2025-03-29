Shaver series 5000X 干湿两用电动剃须刀
贴合剃须。额外的皮肤保护*
尽量减少对皮肤的刺激，让您每天仪容上佳。飞利浦 5000X 系列采用敏感模式技术，不但可以贴合剃须，而且可以提供额外的皮肤保护。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 5000X 干湿两用电动剃须刀
贴合剃须。额外的皮肤保护*
现已推出柔剃模式
- 动力自适应传感器
- 微珠保护性涂层
- 360° 灵动刀头
在皮肤上滑动的顺滑度提升 20%*
纵享舒适剃须体验。微珠保护性涂层每平方厘米含有 100.000 颗微珠，令皮肤顺滑度提高 20%*
敏感模式
可从常规模式切换到敏感模式，以获得更舒适的剃须体验。
提供干净、顺滑且均衡的剃须体验
凭借 27 片不锈钢自动研磨 PowerCut 旋转刀片，尽享持久性能。每分钟高达 350 万次的剪切频率，助您高效剃除须发，每次都能实现净爽光滑的皮肤触感。
防腐蚀系统充分保护您的皮肤
剃须刀片由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好,不易造成肌肤敏感。
选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
充电 1 小时，剃须 50 分钟，支持 5 分钟快速充电
充电 1 小时可剃须 50 分钟，或者插在连续供电电源上使用。如果急用，只需充电 5 分钟，即可剃须一次。
配备符合人体工程学的防滑手柄，剃须时更加自信
防滑剃须刀。圆形的手柄采用专门设计，方便您握住剃须刀的任何位置而不打滑，即使在淋浴时也一样。
翻盖式，更易清洁
轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
出差/旅行时更放心
确保您的剃须刀不会意外耗光电量。按住开/关 LED 按钮 3 秒钟以锁定剃须刀，在旅途中便不用担心意外打开并耗尽电量。
技术规格
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附件
- 保护盖
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是
- USB-A 充电
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是
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功率
- 充电
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- 使用时间
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50 分钟
- 电池类型
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锂电池
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设计
- 颜色
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晶透蓝
- 把手
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人体工程学直立手柄
- 剃须刀头
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圆形
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服务
- 替换刀头
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每两年使用 SH30 更换一次
- 2 年全球保修
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是
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剃须性能
- 剃须系统
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PowerCut
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每分钟 3,500,000 次切剃
- 两种模式
-
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操作简易
- 干湿两用
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- 显示屏
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- 清洁
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Skinease 技术
- 保护皮肤
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- 智能贴合
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360° 灵动刀头
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