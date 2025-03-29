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    Shaver series 5000X 干湿两用电动剃须刀

    X5053/02

    贴合剃须。额外的皮肤保护*

    尽量减少对皮肤的刺激，让您每天仪容上佳。飞利浦 5000X 系列采用敏感模式技术，不但可以贴合剃须，而且可以提供额外的皮肤保护。

    查看所有优势

    Shaver series 5000X 干湿两用电动剃须刀

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    贴合剃须。额外的皮肤保护*

    现已推出柔剃模式

    • 动力自适应传感器
    • 微珠保护性涂层
    • 360° 灵动刀头

    在皮肤上滑动的顺滑度提升 20%*

    纵享舒适剃须体验。微珠保护性涂层每平方厘米含有 100.000 颗微珠，令皮肤顺滑度提高 20%*

    敏感模式

    可从常规模式切换到敏感模式，以获得更舒适的剃须体验。

    提供干净、顺滑且均衡的剃须体验

    凭借 27 片不锈钢自动研磨 PowerCut 旋转刀片，尽享持久性能。每分钟高达 350 万次的剪切频率，助您高效剃除须发，每次都能实现净爽光滑的皮肤触感。

    防腐蚀系统充分保护您的皮肤

    剃须刀片由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好,不易造成肌肤敏感。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    充电 1 小时，剃须 50 分钟，支持 5 分钟快速充电

    充电 1 小时可剃须 50 分钟，或者插在连续供电电源上使用。如果急用，只需充电 5 分钟，即可剃须一次。

    配备符合人体工程学的防滑手柄，剃须时更加自信

    防滑剃须刀。圆形的手柄采用专门设计，方便您握住剃须刀的任何位置而不打滑，即使在淋浴时也一样。

    翻盖式，更易清洁

    轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

    出差/旅行时更放心

    确保您的剃须刀不会意外耗光电量。按住开/关 LED 按钮 3 秒钟以锁定剃须刀，在旅途中便不用担心意外打开并耗尽电量。

    技术规格

    • 附件

      保护盖
      USB-A 充电

    • 功率

      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      使用时间
      50 分钟
      电池类型
      锂电池

    • 设计

      颜色
      晶透蓝
      把手
      人体工程学直立手柄
      剃须刀头
      圆形

    • 服务

      替换刀头
      每两年使用 SH30 更换一次
      2 年全球保修

    • 剃须性能

      剃须系统
      • PowerCut
      • 每分钟 3,500,000 次切剃
      两种模式
      • 敏感
      • 普通

    • 操作简易

      干湿两用
      • IPX7 级防水
      • 防水设计
      显示屏
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁
      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗

    • Skinease 技术

      保护皮肤
      • 微珠保护性涂层
      • 耐腐蚀剃须系统
      智能贴合
      360° 灵动刀头

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