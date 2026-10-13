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在使用飞利浦脱毛器后，我的皮肤出现过敏情况

脱毛器能够将毛发连根拔除。使用飞利浦脱毛器后可能会出现瘙痒、发红或紧绷等副作用（敏感皮肤尤为如此），这是正常现象。您还可能会看到皮肤上有凸起情况或有灼伤感。这会随着时间的推移而消失，无需担心。

请尝试下面的提示，来预防或减少这些副作用，或者观看下面有关如何在干燥皮肤上正确使用脱毛器的视频。如果皮肤过敏症状持续 3 天以上，请咨询医生。

此页面上的信息适用于以下型号： BRE630/00, BRE640/00, BRE650/00.

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