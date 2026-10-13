在使用飞利浦脱毛器后，我的皮肤出现过敏情况

脱毛器能够将毛发连根拔除。使用飞利浦脱毛器后可能会出现瘙痒、发红或紧绷等副作用（敏感皮肤尤为如此），这是正常现象。您还可能会看到皮肤上有凸起情况或有灼伤感。这会随着时间的推移而消失，无需担心。
请尝试下面的提示，来预防或减少这些副作用，或者观看下面有关如何在干燥皮肤上正确使用脱毛器的视频。如果皮肤过敏症状持续 3 天以上，请咨询医生。
为您的皮肤预留一定的调整时间。尝试在睡前脱毛，以让您的皮肤有一晚上的休息时间。
避免对一个部位过度脱毛。不要一次反复对同一部位脱毛。
湿用后，将您的皮肤拍干，而不要揉搓它。
护理后，轻轻涂抹不含酒精的芦荟霜或乳液。您还可以使用晒后修复乳，因为其中含有冷却剂。对于腋下部位，您可以使用不含酒精的护肤霜。
在使用之前，请务必检查脱毛器的刀头，以确保其洁净。如果不洁净，请将其置于自来水水龙头下，以进行清洁。
您可以使用洗手液清洁脱毛夹轮。只需确保在清洁后用水正确地冲洗掉洗手液即可。
先将脱毛器刀头完全晾干，然后再将其装回其机身。有关特定脱毛器型号的详细清洁说明，请参阅您的用户手册。
此外，在脱毛前，请确保您的皮肤洁净且干燥。
我们的产品对皮肤十分友好。最好先查看美体产品的修剪部件（尤其是剃毛刀网）是否仍然完好。
飞利浦不是皮肤疾病领域的权威机构，无法针对个案提供建议。如有疑问，最好咨询您的医生，他可以判断您皮肤的真实情况。
我们建议您在清洁皮肤上脱毛。在脱毛之前沐浴。在脱毛时要确保皮肤完全干燥或完全湿润。
由于脱毛带来的副作用，您可能会出现毛发内生的情况为了防止出现此情况，请在脱毛前 1 天，尝试使用去死皮润肤露或脱毛器随附的尼龙去死皮手套（或精制海棉）对皮肤去死皮。这可去除毛囊周围的死皮，使去除毛发更容易。
如果您的脱毛器随附去角质附件，您还可以使用该附件。
脱毛时，请务必使用正确的技巧，从而适当地从皮肤去除毛发，并减少疼痛。脱毛时，将脱毛器刀头在皮肤上缓缓移动，以让夹轮夹住毛发。为获得出色效果，请将设备逆着毛发生长的方向移动。确保刀头的表面始终与皮肤完全接触。
尝试用另一只手或使用脱毛器随附的皮肤牵张器（轮廓增效盖）附件拉紧皮肤。将皮肤拉地越紧，脱毛器越易于拉出毛发。
太用力在皮肤上推动产品可能会激活设备的内部保护系统。施压过大可能会导致皮肤刺激、设备发热或关闭。轻轻用力，不要太用力地在皮肤上推动。
脱毛时，请拉紧皮肤，然后让脱毛刀头在皮肤上缓缓移动，使夹轮能够夹住毛发。为获得出色效果，请逆着毛发生长的方向移动产品，同时确保刀头与皮肤完全接触。
务必检查脱毛器刀头是否清洁和损坏。确保电池已充好电。请观看以下有关如何在湿润的皮肤上正确使用脱毛器的视频。
飞利浦脱毛器用于连根去除比基尼线部位、腿部、腋下和难以触及部位（如膝盖和脚踝）的毛发。您可以使用脱毛器剃除比基尼线等区域的毛发。脱毛不适合用于私密部位（外阴唇的外侧和内侧），建议您在私密部位仅使用带修剪梳的剃毛刀头或修剪器。有关如何安全使用脱毛器的详细说明，请参阅使用手册。
您也可以用其对面部的下半部分（下巴、脸颊和上嘴唇上方区域）脱毛。某些型号也可以用于对眉间区域脱毛。仅当脱毛器可以轻松贴合这些区域或配有精确修剪附件时，才可以为这些区域脱毛。否则，可能会去除过多毛发。
如果您想知道在您身体上使用剃毛刀网的安全程度如何，请参阅以下信息。
所有包含剃毛刀网的飞利浦产品均亲肤。飞利浦不是皮肤疾病领域的权威，无法针对个案提供皮肤、毛发或指甲建议。
在使用带剃毛刀网的飞利浦产品之前，最好对仪容设备进行目视检查，以确保剃毛刀网仍完好无损。如果刀网损坏，请立即通过我们的网上商店或您当地的客户服务中心进行更换。
您可以使用剃毛刀网修剪和剃除颈部以下的体毛，例如腋下、双臂、腿部和耻骨区。我们不建议将其用于面部或头部，因为您无法获得所需效果，且可能还会损害您的皮肤。
某些产品随附其他附件，可用于敏感部位（如比基尼区域或耻骨区）。您可以在您的用户手册中查找或联系我们获取有关使用这些附件的更多信息。
如果您仍不确定如何使用带剃毛刀网的飞利浦设备，请咨询您的医生或医疗专业人士，让他们检查此类仪容设备是否适用于您的皮肤。
此页面上的信息适用于以下型号： BRE630/00, BRE640/00, BRE650/00.
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