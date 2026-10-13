在使用飞利浦脱毛器后，我的皮肤出现过敏情况

在使用之前，请务必检查脱毛器的刀头，以确保其洁净。如果不洁净，请将其置于自来水水龙头下，以进行清洁。



您可以使用洗手液清洁脱毛夹轮。只需确保在清洁后用水正确地冲洗掉洗手液即可。



先将脱毛器刀头完全晾干，然后再将其装回其机身。有关特定脱毛器型号的详细清洁说明，请参阅您的用户手册。



此外，在脱毛前，请确保您的皮肤洁净且干燥。



我们的产品对皮肤十分友好。最好先查看美体产品的修剪部件（尤其是剃毛刀网）是否仍然完好。



飞利浦不是皮肤疾病领域的权威机构，无法针对个案提供建议。如有疑问，最好咨询您的医生，他可以判断您皮肤的真实情况。