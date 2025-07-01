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飞利浦脱毛器或女士剃毛器适合干用还是湿用？
飞利浦脱毛器和女士剃毛器可干湿两用，用于去除身体毛发，包括腿部、手臂、腋下及比基尼区域的毛发。以下信息将介绍两种使用方式的优点，并提供通用使用技巧。
注意：脱毛器不适用于私密区域（外阴唇外侧及内侧）。仅可对此区域使用修剪器或带有修剪梳的剃毛器。
- 产品防水，可在沐浴中或沐浴后使用，提供舒适的效果。此类产品具备防水性能，因此也可在水中使用并用水冲洗。
- 检查产品头是否脏污、损坏或磨损，这点非常重要。产品头出现故障将导致产品性能下降。如果损坏，则需要立即更换。
- 在清洁皮肤后使用本产品。建议您在脱毛或剃毛前一天或两天给皮肤去角质。这样可以去除毛囊周围的死皮，从而更容易去除毛发，并减少毛发向内生长的可能性。
对于大多数产品，建议在干燥条件下使用，因为湿毛发更容易附着在皮肤上。
此外，若您追求便捷性或需要随时使用，可尝试在干燥皮肤上操作。使用本产品前，请确保皮肤清洁且完全干燥。
为了获得舒适的使用感和顺滑的移动，您可以在湿润的皮肤上使用本产品。在湿用期间，应定期冲洗产品头以去除毛发，并确保其能在您的皮肤上顺滑移动。确保皮肤完全被水浸湿。请注意，湿发更容易粘附在皮肤上，在干燥皮肤上使用可获得更好的效果。使用后，轻轻地将皮肤拍干。
- 为达到最佳效果，在剃毛或脱毛前，请先修剪较长的毛发。
- 务必确保剃毛刀头或脱毛刀头没有脏污、损坏或磨损。如果损坏，则需要立即更换。
- 开始使用前，请清洁皮肤。
- 建议在脱毛前一天或两天给皮肤去角质，以清除毛囊周围的死皮，让脱毛更轻松。
- 避免在同一个部位“过度使用”。不要在同一个部位重复使用太多次。
- 若在沐浴或淋浴时脱毛，请在脱毛后用毛巾轻拍皮肤使其干燥。这种方式比擦拭皮肤产生的刺激更小。
- 使用后，涂抹（不含酒精成分）芦荟保湿霜/乳液或保湿霜，令肌肤更显凉爽舒缓。
- 夜间脱毛可让您的皮肤在夜间稳定下来，第二天拥有丝滑腿部肌肤。
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