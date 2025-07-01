飞利浦脱毛器或女士剃毛器适合干用还是湿用？

为了获得舒适的使用感和顺滑的移动，您可以在湿润的皮肤上使用本产品。在湿用期间，应定期冲洗产品头以去除毛发，并确保其能在您的皮肤上顺滑移动。确保皮肤完全被水浸湿。请注意，湿发更容易粘附在皮肤上，在干燥皮肤上使用可获得更好的效果。使用后，轻轻地将皮肤拍干。