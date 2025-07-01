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飞利浦脱毛器或女士剃毛器适合干用还是湿用？

飞利浦脱毛器和女士剃毛器可干湿两用，用于去除身体毛发，包括腿部、手臂、腋下及比基尼区域的毛发。以下信息将介绍两种使用方式的优点，并提供通用使用技巧。  

注意：脱毛器不适用于私密区域（外阴唇外侧及内侧）。仅可对此区域使用修剪器或带有修剪梳的剃毛器。
 

此页面上的信息适用于以下型号： BRL146/80, BRL140/80, HP6375/00. 点击此处显示更多产品编号  ›

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