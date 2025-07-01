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我的飞利浦脱毛器无法充电
若飞利浦脱毛器无法充电，阅读以下提示以寻找解决方案。
部分飞利浦脱毛器仅可在连接电源时使用，而其他型号为无线款，需在使用前充电。查看产品包装或用户手册，确认产品类型。
若为有线款脱毛器，将其插入电源插座，然后再次尝试开启。
首次使用前，确保脱毛器已充满电。这有助于确保首次使用时脱毛器正常运行。
确保将充电线缆完全插入脱毛器底部的充电插槽中。
确保使用符合规格的适配器（5V、电流≥1.5A、IPX4 等级）。若无符合规格的适配器，可从飞利浦网上商店购买。
脱毛器有时看似无法充电，实际上可能是由于毛发和碎屑堵塞，导致设备无法启动。按照用户手册中的说明彻底清洁脱毛器，然后再次尝试开启设备。
确保用于充电或运行脱毛器的电源插座工作正常。尝试使用其他插座充电或运行，检查是否恢复正常。
此页面上的信息适用于以下型号： BRE630/00, BRE640/00, BRE650/00.
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