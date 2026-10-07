飞利浦支持
我的飞利浦脱毛器不能适当地脱去毛发
若飞利浦脱毛器未能完全去除体毛，按照以下提示改善效果，或观看下方视频了解如何正确使用脱毛器。
脱毛时的适宜毛发长度为 3 至 4 毫米。如果您的毛发比该长度长，请使用脱毛器的修剪附件将其剪短。如果您的脱毛器未附带修剪梳，请剃除毛发，然后等待 7 天，使毛发长到足以进行脱毛的长度。
脱毛时，拉紧皮肤，在皮肤上缓缓移动脱毛刀头，以便夹轮夹住毛发。为获得最佳效果，逆着毛发生长方向移动设备，并确保刀头完全贴合皮肤。
为确保有效去除毛发，务必以正确角度握持脱毛器。
对于有线脱毛器，建议保持垂直，与皮肤呈 90° 角握持。对于无线脱毛器，建议稍微倾斜，与皮肤呈 75° 角握持。如需更详细的使用说明，查阅特定型号的用户手册。
脱毛时，在皮肤上缓缓移动脱毛刀头，以便夹轮夹住毛发。为获得最佳效果，逆着毛发生长方向移动设备，并确保刀头完全贴合皮肤。
使用脱毛器前，始终检查刀头，确保外观洁净。若发现毛发或碎屑卡在脱毛夹轮中，使用前将其清除并清洗刀头。脱毛前，务必确保皮肤清洁干燥。
如果您已经尝试了上述提示，但仍然对飞利浦脱毛器的效果不满意，请与我们联系。
此页面上的信息适用于以下型号： BRE630/00, BRE640/00, BRE650/00.