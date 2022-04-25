动态面板连接

混合搭配每种飞利浦 L-Line 7000 LED 面板尺寸，可组成任意形状和尺寸的单个显示屏。动态灵活的定位销可确保在任何情况下都能完美配合，从而实现平滑无缝的显示表面。为了提高便利性和效率，每个 LED 面板的每一侧都有开口，以便在 LED 面板和任何外部输入连接之间实现多用途的有线连接。若遇到只能从面板顶部或底部进行操作的情形，则可以弹出 LED 面板顶部和底部的开口，方便处理。