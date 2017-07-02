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Signage Solutions

LED 显示屏

27BDL9015L/00
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    Signage Solutions LED 显示屏

    27BDL9015L/00

    无限

    填补他们的想象力。打造无缝显示。采用 L 系列专业 LED 显示墙，使其充满无限可能。无边框设计、宽视角和令人惊叹的亮度确保了任何尺寸的权威成像。 查看所有优势

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      无限

      无边框 LED 显示墙。

      • 27 英寸
      • 直视型 LED

      内置后部电缆盖。方便的线缆管理

      您的飞利浦专业 LED 显示屏采用内置后部电缆盖，可保持电源线和数据线整洁有序。显示屏机壳也可以是菊花链连接，方便整理电源线和数据线。尽量为您地减少线缆零乱，加快安装。

      打造各种形状或尺寸的无边框视频墙

      只需连接多个 LED 显示屏机壳即可创建所需的分辨率 - 无论是 4K、8K 还是更高的分辨率。与 LCD 屏幕相比，LED 显示屏具有更高的刷新率，可以使图像显示更加流畅。无论使用何种应用，您都可以获得晶晰画质。

      前置操作 LED 模块。易于保养和维修

      内置电子部件易于维修或维护。机壳中的 8 个 LED 模块中的每个模块都可以使用专用磁性 JIG 工具拆除，该工具可将模块从正面抬起。

      LED 显示屏。出众图像质量。出色均匀性

      创建任何形状、尺寸或分辨率的无边框视频墙。飞利浦专业 LED 机壳的模块化设计意味着您可以适应任何空间。构建大量的沉浸式安装或组装趣味性模式。轻松创建可在出入口和其他开口周围无缝流动的视频墙。

      技术规格

      • 图片/显示

        宽高比
        16:9
        亮度均匀性
        >=97%
        校准后亮度
        650 尼特
        校准前亮度
        750 尼特
        校准（亮度/颜色）
        支持
        色温调节范围
        4000~9500 K（通过软件）
        默认色温
        6500±500 K
        对比度（标准）
        >=3000:1
        视角（水平）
        160  度
        视角（垂直）
        160  度
        画面效果增强
        • 动态对比度增强
        • 广色域显示器
        放置
        横向
        帧频（赫兹）
        50 和 60
        刷新率（赫兹）
        1920~3840
        用法
        全天候，室内

      • 便利性

        便于安装
        • 机壳锁定机制
        • 导销
        • 轻便
        电源通路
        230 伏环境：8 个或更少的机壳；110 伏环境：4 个或更少的机壳
        信号控制通路
        RJ45

      • 功率

        功耗（标准）
        <=53  瓦
        最大功耗（瓦）
        <=160  瓦
        BTU 值/平方米
        2624 BTU/平方米
        输入电压
        交流 100~240 伏 （50 和 60 赫兹）

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        -20~45  °C
        温度范围（存储）
        -20~50  °C
        湿度范围（工作）[RH]
        10~80%
        湿度范围（存储）[RH]
        10~85%

      • 机壳

        机壳面积（平方米）
        0.2079
        机壳像素（点）
        82,944
        机壳分辨率（宽 x 高）
        384×216
        机壳尺寸（毫米）
        608x342x55
        数据连接器
        RJ45
        电源连接器
        输入/输出 (C14/C13)
        接收卡数量
        2 件
        接收卡规格
        A5S plus
        接收卡品牌
        Novastar
        重量（千克）
        8（+/-0.4 千克）
        机壳对角线（英寸）
        27.5
        机壳结构
        压铸铝制

      • 模块

        LED 类型
        SMD 1010 铜线
        像素组成
        1R1G1B
        LED 使用寿命（小时）
        100,000
        模块分辨率（宽 x 高 像素）
        96x108
        模块大小（宽x高x厚，以毫米为单位）
        152x171x10
        像素间距（毫米）
        1.583

      • 附件

        常用连接件
        4 件
        局域网线（RJ45、CAT-5）
        1 件
        QSG
        1 件
        螺栓
        4 件 (M8*20)（内六角螺钉）
        电源通路线缆
        1 件

      • 其他条款

        保修
        2 年
        审批机构
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EMC B 类
        • FCC SDOC，第 15 章
        • EN55035

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