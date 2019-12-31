Signage Solutions LED 显示屏
无限
填补他们的想象力。打造无缝显示。采用 L 系列专业 LED 显示墙，使其充满无限可能。无边框设计、宽视角和令人惊叹的亮度确保了任何尺寸的权威成像。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions LED 显示屏
LED 显示屏。出众图像质量。出色均匀性
创建任何形状、尺寸或分辨率的无边框视频墙。飞利浦专业 LED 机壳的模块化设计意味着您可以适应任何空间。构建大量的沉浸式安装或组装趣味性模式。轻松创建可在出入口和其他开口周围无缝流动的视频墙。
打造各种形状或尺寸的无边框视频墙
只需连接多个 LED 显示屏机壳即可创建所需的分辨率 - 无论是 4K、8K 还是更高的分辨率。与 LCD 屏幕相比，LED 显示屏具有更高的刷新率，可以使图像显示更加流畅。无论使用何种应用，您都可以获得晶晰画质。
高性能金线 LED
飞利浦专业 LED 显示屏采用高性能金线 LED，既节能又经济。光线更亮，LED 使用寿命更长。
前置操作 LED 模块。易于保养和维修
内置电子部件易于维修或维护。机壳中的 8 个 LED 模块中的每个模块都可以使用专用磁性 JIG 工具拆除，该工具可将模块从正面抬起。
内置后部电缆盖。方便的线缆管理
您的飞利浦专业 LED 显示屏采用内置后部电缆盖，可保持电源线和数据线整洁有序。显示屏机壳也可以是菊花链连接，方便整理电源线和数据线。尽量为您地减少线缆零乱，加快安装。
技术规格
-
图片/显示
- 宽高比
-
1:2
- 亮度均匀性
-
>=97%
- 校准后亮度
-
800 尼特
- 校准前亮度
-
1000 尼特
- 校准（亮度/颜色）
-
支持
- 色温调节范围
-
4000~9500 K（通过软件）
- 默认色温
-
6500±500 K
- 对比度（标准）
-
>=3000:1
- 视角（水平）
-
140
度
- 视角（垂直）
-
140
度
- 画面效果增强
-
- 放置
-
纵向
- 帧频（赫兹）
-
50 和 60
- 刷新率（赫兹）
-
1200~1920
- 用法
-
全天候，室内
-
便利性
- 便于安装
-
- 电源通路
-
230V 环境：6 个或更少的机壳；110V 环境：3 个或更少的机壳
- 信号控制通路
-
RJ45
-
功率
- 功耗（标准）
-
<=87
瓦
- BTU 值/平方米
-
1,773 BTU/平方米
- 机壳最大功耗
-
260
瓦
- 输入电压
-
AC200~240V/AC100-120V (50-60Hz)
-
使用条件
- 温度范围（工作）
-
-20~45
°C
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 50
°C
- 湿度范围（工作）[RH]
-
10~80%
- 湿度范围（存储）[RH]
-
10~85%
-
机壳
- 机壳面积（平方米）
-
0.5
- 机壳像素（点）
-
61,952
- 机壳分辨率（宽 x 高）
-
176x352
- 机壳尺寸（毫米）
-
500x1000x86
- 数据连接器
-
RJ45
- 电源连接器
-
输入/输出 (C14/C13)
- 接收卡数量
-
1 件
- 接收卡规格
-
A5S / A5S Plus
- 接收卡品牌
-
Novastar
- 重量（千克）
-
15.6 千克
- 机壳对角线（英寸）
-
44
- 机壳结构
-
铝 + 钢
-
模块
- LED 类型
-
SMD 2121 金线
- 像素组成
-
1R1G1B
- LED 使用寿命（小时）
-
100,000
- 模块分辨率（宽 x 高 像素）
-
88x88
- 模块大小（宽x高x厚，以毫米为单位）
-
250*250*19.1
- 像素间距（毫米）
-
2.84
-
附件
- 常用连接件
-
3 件
- 局域网线（RJ45、CAT-5）
-
1 件（130 厘米）
- QSG
-
1 件
- 螺栓
-
4 件 (M10*70)（内六角螺钉）
- 电源通路线缆
-
1 件
-
其他条款
- 保修
-
3 年
- 审批机构
-
-
FCC SDOC，第 15 章
-
EMC A 类
-
EN55032
-
EN55035
-
EN61000-3-2
-
EN61000-3-3
-
IEC/UL60950
-
IEC/UL62368
-
IEC62471
-
RoHS
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