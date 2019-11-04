600 Series 多设备蓝牙鼠标
实现随时随地的无线便携性
采用弧形人体工程学设计的时尚鼠标，可兼容多种设备。具有蓝牙 5.0、4.0 和 2.4GHz 三种无线连接方式，更稳定、更方便。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
实现随时随地的无线便携性
- 蓝牙 5.0
- 6 个按钮
- 高达 2400 dpi（可调节）
- 弧形人体工程学设计
通用鼠标支持多设备
广泛兼容，可连接到几乎所有蓝牙设备。无论您是使用 MAC 电脑、Windows 还是 iPad 或 Android 平板电脑，这款鼠标都可兼容。
可调节 DPI，高达 2400 dpi，精细动作任意支配
高精度 2400 DPI 光电传感器：通过专用的 DPI 按钮提供即时灵敏度调节，以进行更多创意类的工作。
蓝牙 5.0、4.0、和 2.4GHz 三种无线连接方式
蓝牙 5.0、4.0、和 2.4GHz 三种无线连接方式，更稳定、更方便。您可以轻松地在多种设备之间切换。
高级金属滚轮，为您带来出色触感
高级金属滚轮可为您带来舒适的触感。防滑金属滚轮可实现更精确的控制。
技术规格
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操作系统/系统要求
- 系统要求
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Windos 8 及更高版本、IOS 10.10 及更高版本、Android4.3 及更高版本
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产品尺寸
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
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113 * 67 * 36 毫米
- 重量
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75 克 ± 5 克
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技术规格
- 按钮
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6 个按钮
- 涂层类型
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雾面
- 连接
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2.4GHz 无线连接和蓝牙双模式
- 设计类型
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人体工程学设计
- 驱动程序要求
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无需驱动程序
- 精确光电传感器
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1000 - 1600 - 2400 dpi
- 产品类型
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蓝牙无线鼠标
- 手控类型
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左右手通用
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