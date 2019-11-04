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  • 实现随时随地的无线便携性 实现随时随地的无线便携性 实现随时随地的无线便携性

    600 Series 多设备蓝牙鼠标

    SPK7634/93

    实现随时随地的无线便携性

    采用弧形人体工程学设计的时尚鼠标，可兼容多种设备。具有蓝牙 5.0、4.0 和 2.4GHz 三种无线连接方式，更稳定、更方便。

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    600 Series 多设备蓝牙鼠标

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    实现随时随地的无线便携性

    • 蓝牙 5.0
    • 6 个按钮
    • 高达 2400 dpi（可调节）
    • 弧形人体工程学设计
    通用鼠标支持多设备

    通用鼠标支持多设备

    广泛兼容，可连接到几乎所有蓝牙设备。无论您是使用 MAC 电脑、Windows 还是 iPad 或 Android 平板电脑，这款鼠标都可兼容。

    可调节 DPI，高达 2400 dpi，精细动作任意支配

    高精度 2400 DPI 光电传感器：通过专用的 DPI 按钮提供即时灵敏度调节，以进行更多创意类的工作。

    蓝牙 5.0、4.0、和 2.4GHz 三种无线连接方式

    蓝牙 5.0、4.0、和 2.4GHz 三种无线连接方式，更稳定、更方便。您可以轻松地在多种设备之间切换。

    高级金属滚轮，为您带来出色触感

    高级金属滚轮可为您带来舒适的触感。防滑金属滚轮可实现更精确的控制。

    技术规格

    • 操作系统/系统要求

      系统要求
      Windos 8 及更高版本、IOS 10.10 及更高版本、Android4.3 及更高版本

    • 产品尺寸

      尺寸（长 x 宽 x 高）
      113 * 67 * 36 毫米
      重量
      75 克 ± 5 克

    • 技术规格

      按钮
      6 个按钮
      涂层类型
      雾面
      连接
      2.4GHz 无线连接和蓝牙双模式
      设计类型
      人体工程学设计
      驱动程序要求
      无需驱动程序
      精确光电传感器
      1000 - 1600 - 2400 dpi
      产品类型
      蓝牙无线鼠标
      手控类型
      左右手通用

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