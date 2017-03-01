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脱毛器

  • 一闪而光
    8周丝滑*        

       

    *飞利浦荷兰实验室根据70位女性消费者的使用结果，

    发现使用4-5次IPL后，光滑肌肤效果评价保持8周以上

     

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