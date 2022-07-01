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飞利浦便携式显示器

飞利浦便携式显示器

性能，适配性，移动办公

探索便携式显示器
    • 飞利浦便携式显示器 16B1P3300_93

      Business Monitor

      16B1P3300_93

      性能，适配性，移动办公

      这款全新的飞利浦显示器轻巧便携，可助您提高日常工作效率。一根 USB-C 线缆提供视频和供电功能，让您可以共享和演示，以及运行双屏工作站，提高移动工作效率。 

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      便携式显示器可让您轻松在任何地方工作

      便携式显示器可让您轻松在任何地方工作

      广泛的使用场景

      • 商务会议

        商务会议

        在向客户或合作伙伴进行演示时，飞利浦便携式显示器提供一个额外的屏幕，带来更好的视野，助您更顺畅地进行沟通。

      • 在路上

        在路上

        用户可随时随地使用飞利浦便携式显示器舒适地工作，以充分利用通勤时间。正反随意插拔的 USB 双网面线缆易于连接，可以同时为使用中的显示器充电。

      • 移动游戏

        移动游戏

        飞利浦便携式显示器可提高您移动游戏的竞争力和反应能力。飞利浦便携式显示器配备额外的屏幕，可拓宽您的视野、提高准确性，助力您拿下每场比赛。

      • 家用/休闲

        家用/休闲

        利用飞利浦便携式显示器享受每时每刻，充分享受空闲时间。为您的兴趣爱好与娱乐活动提供额外空间，让您放松身心、畅享乐趣、轻松惬意。

      • 商务会议
        商务会议

        在向客户或合作伙伴进行演示时，飞利浦便携式显示器提供一个额外的屏幕，带来更好的视野，助您更顺畅地进行沟通。

      • 在路上
        在路上

        用户可随时随地使用飞利浦便携式显示器舒适地工作，以充分利用通勤时间。正反随意插拔的 USB 双网面线缆易于连接，可以同时为使用中的显示器充电。

      • 移动游戏
        移动游戏

        飞利浦便携式显示器可提高您移动游戏的竞争力和反应能力。飞利浦便携式显示器配备额外的屏幕，可拓宽您的视野、提高准确性，助力您拿下每场比赛。

      • 家用/休闲
        家用/休闲

        利用飞利浦便携式显示器享受每时每刻，充分享受空闲时间。为您的兴趣爱好与娱乐活动提供额外空间，让您放松身心、畅享乐趣、轻松惬意。

      重要功能

      多样性接入

      多样性接入

       

      无论是笔记本电脑、手机还是显示器，飞利浦便携式显示器都能提供最通用的连接，实现真正的即插即用体验。一根 USB-C 线缆简化所有连接，您可连接任何设备，并立即准备好在旅途中展示、工作或运行双屏工作站。

      双屏工作效率

      双屏工作效率  

       

      拥有更多的屏幕空间让用户有更多机会处理多任务。飞利浦便携式显示器让用户能够在多个窗口中轻松工作，而无需从一个窗口切换到另一个窗口，从而使工作效率翻倍、拓宽视野。

      多角度支架

      多角度支架

       

      倾斜支架可从 0 度弯曲至 90 度，这种灵活性让您无论在哪继续工作都倍感舒适。

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