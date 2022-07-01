多样性接入

无论是笔记本电脑、手机还是显示器，飞利浦便携式显示器都能提供最通用的连接，实现真正的即插即用体验。一根 USB-C 线缆简化所有连接，您可连接任何设备，并立即准备好在旅途中展示、工作或运行双屏工作站。