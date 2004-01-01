如果以下说明无法解决问题，请联系我们或单击此处提交在线保修申请，以便我们可以支持您获得更换设备。所有 Sonicare 牙刷和牙线均享有 2 年保修。

根据您的型号，为飞利浦 Sonicare 牙刷充电的方法可能有所不同。确保使用牙刷随附的原装充电器。并非所有 Sonicare 充电器都与其它牙刷兼容。充电器可能是需要墙壁插座适配器（未随附）的 USB-A 接口。请阅读以下有关如何为牙刷充电的说明。