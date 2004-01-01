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如何为我的 Sonicare 牙刷充电？

发表于 2024 年 8 月 23 日

如果以下说明无法解决问题，请联系我们单击此处提交在线保修申请，以便我们可以支持您获得更换设备。所有 Sonicare 牙刷和牙线均享有 2 年保修。 

根据您的型号，为飞利浦 Sonicare 牙刷充电的方法可能有所不同。确保使用牙刷随附的原装充电器。并非所有 Sonicare 充电器都与其它牙刷兼容。充电器可能是需要墙壁插座适配器（未随附）的 USB-A 接口。

请阅读以下有关如何为牙刷充电的说明。 
  1. 将充电器插入插座。
  2. 将牙刷手柄放在充电器上。
  3. 电池电量指示灯将开始闪烁*，以表示牙刷正在充电。充满电后，指示灯将停止闪烁，最多可能需要 24 小时才能充满。 
在不刷牙时，您可以将牙刷放在插入式充电器上，因为这不会影响电池寿命。

*注意：DailyClean 1100 没有电池电量指示灯。
 
  • Sonicare 标准充电器
  • Sonicare 标准充电器

    • 使用充电杯为牙刷充电

    1. 将牙刷柄放在充电杯或充电架中，然后将其放在充电座上。
    2. 将充电座插入插座中。
    3. 电池电量指示灯将开始闪烁白光或绿光，以表示牙刷正在充电。充满电后，指示灯将停止闪烁，最多可能需要 24 小时才能充满。
    Sonicare 充电杯

    使用旅行收藏盒为牙刷充电

    1. 将牙刷手柄置于旅行收藏盒中。
    2. 将 mini-USB 电缆插入旅行收藏盒中。
    3. 将 USB 电缆连接至 5V IPX-4 USB 墙壁插座适配器。
    电池电量指示灯将开始闪烁白光或绿光，以表示牙刷正在充电。充满电后，指示灯将停止闪烁，最多可能需要 24 小时才能充满。 
    Sonicare 充电旅行收藏盒

    使用无线充电座为牙刷充电

    1. 将 USB 电缆插入适配器，然后将适配器插入插座。
    2. 将牙刷垂直放在充电座凸起的表面上。
    3. 充电座发出蜂鸣音并且电池电量指示灯将开始闪烁白光，以表示您的牙刷正在充电。充满电后，指示灯将停止闪烁并变为稳定白色，最多可能需要 12 小时才能充满。
    Sonicare 充电座

    此页面上的信息适用于以下型号： HX9997/42 , HX9997/41 , HX9911/87 , HX9911/86 , HX9911/69 , HX9911/68 , HX9911/62 , HX9996/13 , HX9996/11 , HX3296/50 , HX9997/32 , HX9997/31 , HX9996/12 , HX9912/78 , HX9912/79 , HX9912/77 , HX9609/04 , HX9684/04 , HX9649/03 , HX6231/08 , HX6352/45 , HX6352/43 , HX9901/33 , HX9361/62 , HX9351/52 , HX6855/12 , HX6851/59 , HX6921/01 , HX6211/46 , HX8911/03 , HX7533/01 , HX6225/16 , HX6215/29 , HX9192/01 , HX6874/42 , HX6871/42 , HX6859/12 , HX6807/02 , HX6856/12 , HX6853/12 , HX6809/02 , HX6808/02 , HX6857/20 , HX6803/02 , HX6897/22 , HX6877/27 , HX6800/06 , HX9984/02 , HX9944/02 , HX9903/02 , HX9903/42 , HX6850/60 , HX9924/12 , HX9924/22 , HX9954/52 , HX6223/61 , HX6263/62 , HX6213/60 , HX6275/63 , HX6616/52 , HX6284/64 , HX9312/02 , HX3226/22 , HX3226/41 , HX3216/01 , HX3226/51 , HX9392/91 , HX6616/51 , HX6616/50 , HX6234/35 , HX6235/36 , HX6322/29 , HX3216/31 , HX3216/13 , HX6322/04 , HX9172/19 , HX6721/33 , HX8962/05 , HX9372/04 , HX6712/04 , HX6761/03 , HX6631/01 , HX6632/09 , HX6512/35 , HX9362/67 , HX6231/01 , HX6314/35 , HX6312/05 , HX6311/07 , HX9172/10 , HX9352/04 , HX9182/08 , HX9112/02 , HX9141/08 , HX5751/02 , HX9322/14 , HX9332/04 , HX9322/12 , HX9382/03 , HX9332/03 , HX9332/05 , HX6311/02 , HX5251/02 , HX6921/02 , HX6993/03 , HX6972/10 , HX6381/02 , HX6992/03 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX6711/02 , HX6732/02 , HX6782/02 , HX6730/02 , HX6780/02 , HX6942/04 , HX6982/03 , HX6511/50 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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