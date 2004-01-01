如何为我的 Sonicare 牙刷充电？ 发表于 2024 年 8 月 23 日 如果以下说明无法解决问题，请联系我们或单击此处提交在线保修申请，以便我们可以支持您获得更换设备。所有 Sonicare 牙刷和牙线均享有 2 年保修。 根据您的型号，为飞利浦 Sonicare 牙刷充电的方法可能有所不同。确保使用牙刷随附的原装充电器。并非所有 Sonicare 充电器都与其它牙刷兼容。充电器可能是需要墙壁插座适配器（未随附）的 USB-A 接口。请阅读以下有关如何为牙刷充电的说明。 将充电器插入插座。将牙刷手柄放在充电器上。电池电量指示灯将开始闪烁*，以表示牙刷正在充电。充满电后，指示灯将停止闪烁，最多可能需要 24 小时才能充满。 在不刷牙时，您可以将牙刷放在插入式充电器上，因为这不会影响电池寿命。*注意：DailyClean 1100 没有电池电量指示灯。 图像 使用充电杯为牙刷充电 将牙刷柄放在充电杯或充电架中，然后将其放在充电座上。将充电座插入插座中。电池电量指示灯将开始闪烁白光或绿光，以表示牙刷正在充电。充满电后，指示灯将停止闪烁，最多可能需要 24 小时才能充满。 使用旅行收藏盒为牙刷充电 将牙刷手柄置于旅行收藏盒中。将 mini-USB 电缆插入旅行收藏盒中。将 USB 电缆连接至 5V IPX-4 USB 墙壁插座适配器。 电池电量指示灯将开始闪烁白光或绿光，以表示牙刷正在充电。充满电后，指示灯将停止闪烁，最多可能需要 24 小时才能充满。 使用无线充电座为牙刷充电 将 USB 电缆插入适配器，然后将适配器插入插座。将牙刷垂直放在充电座凸起的表面上。充电座发出蜂鸣音并且电池电量指示灯将开始闪烁白光，以表示您的牙刷正在充电。充满电后，指示灯将停止闪烁并变为稳定白色，最多可能需要 12 小时才能充满。