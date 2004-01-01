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可以使用我的 Sonicare 充电器为其他牙刷充电吗？

发表于 2024 年 8 月 28 日
我们建议您使用飞利浦 Sonicare 牙刷随附的充电器。某些型号的充电器也可互换。请参阅下面适合您的 Sonicare 牙刷的各种类型的充电器。

注意：如果您位于中国，并在 2024 年 9 月 1 日之前购买的牙刷，请致电 4008 800 008 寻求支持。

标准充电器

所有在其手柄底部有插孔的 Sonicare 牙刷都可以使用我们的充电器，充电器的底座上有固定的针脚。
注意：钻石亮白和 Prestige 系列无法使用此充电器。
型号 ID 为：
标准充电器

9900 Prestige 充电器

9900 Prestige 充电器配有充电底座和充电支座。
将支座放在底座上。然后，将牙刷手柄插入支座。
充电器底座上将印有型号 CBB1001 或 CBB2001，具体取决于其颜色。
 

9900 Prestige 充电器

钻石亮白、钻石亮白智能和钻石亮白 9000 充电器

钻石亮白和钻石亮白智能系列充电器外观相似，但它们只能与随附的牙刷配合使用。请参阅下表，确认充电器底部的代码与牙刷手柄底部的代码是否兼容。
 

电动牙刷型号手柄底部代码充电器底部代码
钻石亮白HX9330、HX9340、HX9350、HX9360、HX9370、HX938B、HX938V、HX938P、HX938W、HX939B、HX939L、HX939P、HX939V、HX939WHX9100
钻石亮白智能HX992B、HX992P、HX992R、HX992S、HX992W、HX993B、HX993L、HX993P、HX993R、HX993S、HX993WCBA1001、CBA2001、CBA3001、CBA4001、CBA5001、CBA6001
钻石亮白 9000 系列HX991B、HX991W、HX991M、HX991K、HX991P、HX991R、HX991WCBA1001、CBA2001、CBA3001、CBA4001、CBA5001、CBA6001

 


 

此页面上的信息适用于以下型号： HX3296/50 , HX6511/51 , HX6231/08 , HX3734/03 , HX3714/01 , HX3724/02 , HX9901/33 , HX6806/02 , HX9361/62 , HX9351/52 , HX6855/12 , HX6851/59 , HX6921/01 , HX6211/46 , HX8911/03 , HX7533/01 , HX6215/29 , HX6225/16 , HX9192/01 , HX6877/27 , HX6803/02 , HX6807/02 , HX6808/02 , HX6809/02 , HX6853/12 , HX6856/12 , HX6857/20 , HX6859/12 , HX6871/42 , HX6874/42 , HX6897/22 , HX6800/06 , HX9944/02 , HX9984/02 , HX9903/02 , HX9903/42 , HX6850/60 , HX9924/12 , HX9954/52 , HX9924/22 , HX6223/61 , HX6263/62 , HX6213/60 , HX6275/63 , HX6616/52 , HX6284/64 , HX3226/41 , HX3216/01 , HX3226/22 , HX9392/91 , HX3226/51 , HX9312/02 , HX6616/50 , HX6616/51 , HX6234/35 , HX6235/36 , HX6322/29 , HX6322/04 , HX3216/31 , HX3216/13 , HX9172/19 , HX6721/33 , HX8962/05 , HX9372/04 , HX6712/04 , HX6761/03 , HX6632/09 , HX6631/01 , HX6512/35 , HX9362/67 , HX6231/01 , HX6314/35 , HX6312/05 , HX6311/07 , HX9172/10 , HX9352/04 , HX9141/08 , HX9182/08 , HX9112/02 , HX3120/01 , HX5751/02 , HX3110/00 , HX9322/14 , HX3110/08 , HX9332/04 , HX9382/03 , HX9322/12 , HX9332/05 , HX9332/03 , HX8111/12 , HX8111/02 , HX6311/02 , HX5251/02 , HX6921/02 , HX6993/03 , HX6972/10 , HX6381/02 , HX6992/03 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX6732/02 , HX6711/02 , HX6942/04 , HX6782/02 , HX6730/02 , HX6780/02 , HX6982/03 , HX6511/50 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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