我们建议您使用飞利浦 Sonicare 牙刷随附的充电器。某些型号的充电器也可互换。请参阅下面适合您的 Sonicare 牙刷的各种类型的充电器。



注意：如果您位于中国，并在 2024 年 9 月 1 日之前购买的牙刷，请致电 4008 800 008 寻求支持。