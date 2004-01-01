我们建议您使用飞利浦 Sonicare 牙刷随附的充电器。某些型号的充电器也可互换。请参阅下面适合您的 Sonicare 牙刷的各种类型的充电器。
注意：如果您位于中国，并在 2024 年 9 月 1 日之前购买的牙刷，请致电 4008 800 008 寻求支持。
可以使用我的 Sonicare 充电器为其他牙刷充电吗？
发表于 2024 年 8 月 28 日
标准充电器
所有在其手柄底部有插孔的 Sonicare 牙刷都可以使用我们的充电器，充电器的底座上有固定的针脚。
注意：钻石亮白和 Prestige 系列无法使用此充电器。
型号 ID 为：
注意：钻石亮白和 Prestige 系列无法使用此充电器。
型号 ID 为：
9900 Prestige 充电器
9900 Prestige 充电器配有充电底座和充电支座。
将支座放在底座上。然后，将牙刷手柄插入支座。
充电器底座上将印有型号 CBB1001 或 CBB2001，具体取决于其颜色。
钻石亮白、钻石亮白智能和钻石亮白 9000 充电器
钻石亮白和钻石亮白智能系列充电器外观相似，但它们只能与随附的牙刷配合使用。请参阅下表，确认充电器底部的代码与牙刷手柄底部的代码是否兼容。
|电动牙刷型号
|手柄底部代码
|充电器底部代码
|钻石亮白
|HX9330、HX9340、HX9350、HX9360、HX9370、HX938B、HX938V、HX938P、HX938W、HX939B、HX939L、HX939P、HX939V、HX939W
|HX9100
|钻石亮白智能
|HX992B、HX992P、HX992R、HX992S、HX992W、HX993B、HX993L、HX993P、HX993R、HX993S、HX993W
|CBA1001、CBA2001、CBA3001、CBA4001、CBA5001、CBA6001
|钻石亮白 9000 系列
|HX991B、HX991W、HX991M、HX991K、HX991P、HX991R、HX991W
|CBA1001、CBA2001、CBA3001、CBA4001、CBA5001、CBA6001