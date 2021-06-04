我的飞利浦修剪器无法充电
如果您的飞利浦修剪器、胡须修剪器或理发器无法充电，请按照我们的故障排除建议自行解决此问题。
电源插座无法正常工作
检查插入充电器的电源插座是否正常工作。您也可以尝试插入其他设备，以确保电源插座正常工作。
使用了其他充电器
请确保始终使用修剪器随附的指定充电器。您还应检查充电插头的形状是否能与设备完全匹配。切勿强行插入，否则可能会损坏设备。如果您丢失了原装充电器，您可以从我们的网上商城购买替换装，或联系我们以获得帮助。
修剪器未正确放置在充电座上
如果您尝试在充电座上为飞利浦修剪器充电，请确保已将其正确放置在充电座上并将充电座插入电源。您可以在用户手册中找到有关如何执行此操作的详细说明。
修剪器变脏
您的修剪器需要定期清洁才能正常运作。毛发或碎屑可能会卡在设备中并影响其性能。
清洁您的修剪器之前，请确定它是否可水洗，还是仅适合干洗。
可水洗的修剪器
修剪器上印有水龙头或淋浴符号。要清洁这些设备，请取下附件和刀片，然后用水清洁其下方区域。
请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会洗去刀片上的防护润滑脂使其性能受到影响。请先分别清洗和晾干附件，然后再将其重新安装至修剪器。
不可水洗修剪器
这类设备上印有打叉的水龙头符号。这些产品不可用水清洗。当您拆下附件时，请使用随附的小刷子或使用棉签清洁其下方区域。
带可水洗附件的不可水洗修剪器
部分飞利浦修剪器不可水洗，但可以用水清洁其附件。对于这些设备，请取下附件以便进行冲洗。确保附件完全干燥后再将其放回修剪器。
观看下面的教学视频以了解如何清洁这些设备。
有关特定型号的详细说明，请参阅用户手册。
清洁您的修剪器之前，请确定它是否可水洗，还是仅适合干洗。
可水洗的修剪器
修剪器上印有水龙头或淋浴符号。要清洁这些设备，请取下附件和刀片，然后用水清洁其下方区域。
请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会洗去刀片上的防护润滑脂使其性能受到影响。请先分别清洗和晾干附件，然后再将其重新安装至修剪器。
不可水洗修剪器
这类设备上印有打叉的水龙头符号。这些产品不可用水清洗。当您拆下附件时，请使用随附的小刷子或使用棉签清洁其下方区域。
带可水洗附件的不可水洗修剪器
部分飞利浦修剪器不可水洗，但可以用水清洁其附件。对于这些设备，请取下附件以便进行冲洗。确保附件完全干燥后再将其放回修剪器。
观看下面的教学视频以了解如何清洁这些设备。
有关特定型号的详细说明，请参阅用户手册。
Play Pause