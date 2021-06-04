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NT1140/15 Nose trimmer series 1000 舒适的耳鼻毛修剪器
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Nose trimmer series 1000 舒适的耳鼻毛修剪器

NT1140/15

我的飞利浦鼻毛修剪器无法工作

飞利浦鼻毛修剪器是一款多功能设备，可舒适地修剪鼻毛、耳毛和眉毛。某些型号具有配备双面修剪部件的修剪刀头，且刀片内置在护罩中，可确保刀片不会直接接触皮肤。使您可以安全地将毛发修剪为较短的长度，带来洁净肌肤，而无刮伤或拉扯头发的风险。修剪眉毛时，我们建议您始终将眉梳安装到修剪刀头上。这将使您可以将毛发修剪为所需的毛发长度。 

观看此视频以了解如何使用此修剪器。有关更多详细的故障排除说明，请参阅下面的章节。

检查电池容量

电池电量耗尽后，您的飞利浦鼻毛修剪器可能会停止工作。要确认电池电量是否已耗尽，请执行以下操作：
  1.  关闭鼻毛修剪器。
  2.  拆下修剪刀头并打开修剪器。
  3.  马达在运行吗，梳齿在旋转吗？如果没有，则表示修剪器的电池电量已耗尽。 
  4.  将刀头重新连接到修剪器上，然后为鼻毛修剪器重新充电。 
为修剪器充电时，请确保使用设备随附的原装充电器。要获取详细充电说明，请参阅用户手册。

带一次性电池的修剪器
如果您使用的是带一次性 AA 电池的鼻毛修剪器，则可以更换电池了。要解决此问题，只需更换新电池即可。更换电池时，确保电池的 + 和 - 极方向正确。 
电池 飞利浦鼻毛修剪器

修剪部件堵塞

如果您确认您的飞利浦鼻毛修剪器已充电，仍无法工作，则可能是因为它脏污和修剪部件堵塞造成的。我们建议您在每次使用后清洁鼻毛修剪器，以实现出色的性能。

请遵循我们下面的清洁建议。
  1. 打开鼻毛修剪器，用微温的水冲洗鼻毛修剪器的修剪刀头。然后重新关闭本产品。
  2. 如果用自来水冲洗修剪刀头还不能达到清洁效果，请将修剪刀头浸入盛有温水的杯中放置几分钟。请勿将修剪器的手柄放入水中，因为这可能会损坏其内部机械装置。
  3. 如果这不起作用，请卸下鼻毛修剪器的附件，并将此部件单独浸入水中 8 小时。
  4. 小心地甩干多余的水，然后将修剪器晾干。
为获得出色效果，每次使用后请清洁您的鼻毛修剪器，并每隔六个月用一滴缝纫机油润滑修剪刀头。

如果您已试过上述建议，但您的鼻毛修剪器仍然无法正常工作，请联系我们以获得进一步帮助。
清洁飞利浦鼻毛修剪器

修剪长度

使用鼻毛修剪器后，通常要观察剩余的鼻毛。将鼻毛修剪为较短的长度，因此，剩余的鼻毛可继续提供安全和舒适保护（作为防御系统，防止颗粒进入人体）。使用修剪器时，转动修剪刀头，确保带修剪部件的一侧接触到鼻毛。

此页面上的信息适用于以下型号： NT1140/15 , MG3730/15 , MG7720/15 , NT1140/10 , NT1150/10 , NT3160/10 , NT5175/16 , NT9141/10 . 更多 更少

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