您的飞利浦 OneBlade 随附不同的修剪梳，可让您将胡须修剪为不同的长度。

将修剪梳安装到刀片上，梳齿朝上。 打开 OneBlade，将其置于皮肤上。 确保修剪梳完全接触皮肤，以获得均匀的修剪效果。开始沿修剪梳的梳齿方向修剪须发，然后逆着毛发生长的方向移动，以获得出色的效果。 完成后，关闭 OneBlade，并从边缘抓住修剪梳并将其拉出，以将其卸下。每次使用后清洁产品。轻拿轻放刀片，请勿将其轻敲表面，否则会损坏刀片。

注意：修剪梳的数量和类型可能会因 OneBlade 型号而有所不同。有关具体说明，请务必查阅您的数字用户手册或联系我们。