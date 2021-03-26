主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

产品
QP2527/10 OneBlade小T刀-电动剃须刀
请注意，您的产品颜色可能与此图片有所不同，但是支持信息是相同的
查看产品

OneBlade小T刀-电动剃须刀

QP2527/10

如何用飞利浦 OneBlade 修剪胡须？

飞利浦 OneBlade 可用于对面部胡须进行剃须、修剪和修边。请按照以下有关如何使用 OneBlade 修剪胡须的说明进行操作。修剪胡须前，请确保您的皮肤清洁干燥。

飞利浦 OneBlade 修剪说明

您的飞利浦 OneBlade 随附不同的修剪梳，可让您将胡须修剪为不同的长度。
  1. 将修剪梳安装到刀片上，梳齿朝上。
  2. 打开 OneBlade，将其置于皮肤上。
  3. 确保修剪梳完全接触皮肤，以获得均匀的修剪效果。开始沿修剪梳的梳齿方向修剪须发，然后逆着毛发生长的方向移动，以获得出色的效果。
  4. 完成后，关闭 OneBlade，并从边缘抓住修剪梳并将其拉出，以将其卸下。每次使用后清洁产品。轻拿轻放刀片，请勿将其轻敲表面，否则会损坏刀片。
注意：修剪梳的数量和类型可能会因 OneBlade 型号而有所不同。有关具体说明，请务必查阅您的数字用户手册或联系我们。
使用 OneBlade 修剪

飞利浦 OneBlade Pro 修剪说明

OneBlade Pro 随附精确修剪梳，可让您将须发修剪为不同的长度。
  1. 将修剪梳安装到刀片上，直到听到咔哒一声。
  2. 转动毛发长度设定旋钮可选择所需的毛发长度设定。这些设置以毫米为单位。
  3. 打开 OneBlade Pro，将其置于皮肤上。现在通过逆着毛发生长的方向移动刀片来开始修剪您的面部须发。
  4. 完成后，关闭 OneBlade Pro。首先将修剪梳后部从机身拉出，然后将其滑下，现在可以取下修剪梳了。请记住在每次使用后清洁附件和设备，清洁时请勿将其敲击到坚硬的表面上。 
使用飞利浦 OneBlade Pro 修剪

此页面上的信息适用于以下型号： QP2527/10 , QP6523/64 , QP2533/10 , QP2523/10 . 更多 更少

故障种类和处理方法

性能 (1)
设备 (3)
电源/充电/电池寿命 (1)

按产品编号搜索。

搜索词
建议结果
    在哪里可以找到我的产品编号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：
    在包装盒上查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像
    在产品内部查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像
    在产品上查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像
    在手册中查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像
    很抱歉，我们没有找到此产品。请检查您填写的型号是否正确。型号由字母后跟数字组成（例如，HX9903、SP9820）。如果输入该型号后没有返回任何结果，我们建议您与我们的联络中心联系。
    {words} 的搜索结果（{number} 种产品）

    我们找到了在您所在国家/地区之外提供的 {number} 件产品，所以，本地促销活动可能不适用。

    显示产品 隐藏产品

    我们找到多个产品。

    请根据产品编号的最后 2 位数选择型号，例如 RQ1280/21。

    产品图像

    产品描述

    型号

    返回到所有产品
    注册您的产品
    注册您的产品

    跟踪您的产品保修范围

    可享受现金返还、礼物和特惠

    轻松获得产品支持

    注册您的产品