如何用飞利浦 OneBlade 修剪胡须？
飞利浦 OneBlade 可用于对面部胡须进行剃须、修剪和修边。请按照以下有关如何使用 OneBlade 修剪胡须的说明进行操作。修剪胡须前，请确保您的皮肤清洁干燥。
飞利浦 OneBlade 修剪说明
您的飞利浦 OneBlade 随附不同的修剪梳，可让您将胡须修剪为不同的长度。
- 将修剪梳安装到刀片上，梳齿朝上。
- 打开 OneBlade，将其置于皮肤上。
- 确保修剪梳完全接触皮肤，以获得均匀的修剪效果。开始沿修剪梳的梳齿方向修剪须发，然后逆着毛发生长的方向移动，以获得出色的效果。
- 完成后，关闭 OneBlade，并从边缘抓住修剪梳并将其拉出，以将其卸下。每次使用后清洁产品。轻拿轻放刀片，请勿将其轻敲表面，否则会损坏刀片。
飞利浦 OneBlade Pro 修剪说明
OneBlade Pro 随附精确修剪梳，可让您将须发修剪为不同的长度。
- 将修剪梳安装到刀片上，直到听到咔哒一声。
- 转动毛发长度设定旋钮可选择所需的毛发长度设定。这些设置以毫米为单位。
- 打开 OneBlade Pro，将其置于皮肤上。现在通过逆着毛发生长的方向移动刀片来开始修剪您的面部须发。
- 完成后，关闭 OneBlade Pro。首先将修剪梳后部从机身拉出，然后将其滑下，现在可以取下修剪梳了。请记住在每次使用后清洁附件和设备，清洁时请勿将其敲击到坚硬的表面上。