根据您的飞利浦 OneBlade Pro 型号，您可以看到两种充电指示。您可以查看印在其背面的 OneBlade 型号。

QP6520 型号

这些型号的设备前部配有数字显示屏。电池电量耗尽时，充电符号呈橙色闪烁，且剩余电池电量显示在设备上。

电池充满电后，电池状态百分比显示 100% 且充电符号持续亮起。

QP6510 型号

这些型号的设备前部显示有电池状态指示条。

当 OneBlade Pro 电池电量耗尽时，状态指示灯呈橙色闪烁。

当 OneBlade Pro 正在充电时，指示灯指示条的第一条呈白色闪烁，然后呈白色持续亮起。然后，第二个指示条开始闪烁，依此类推，直至产品充满电。

指示灯将在 OneBlade 充满电后大约 30 分钟自动关闭。

如果您有充电相关的更多问题，请参阅您的用户手册或联系我们。