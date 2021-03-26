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QP2527/10 OneBlade小T刀-电动剃须刀
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OneBlade小T刀-电动剃须刀

QP2527/10

如何判断飞利浦 OneBlade 是否充满电？

如果您不确定如何找出飞利浦 OneBlade 是否充满电，可在此处找到答案。

飞利浦 OneBlade 充电指示

某些飞利浦 OneBlade 型号的前部具有充电指示灯。

  • OneBlade 电量耗尽时，指示灯会闪烁橙色。

  • OneBlade 在充电时，指示灯闪烁绿色。

  • OneBlade 充满电时，指示灯将呈绿色持续亮起大约 30 分钟。

对于其他型号，设备充满电时没有指示。但是，将其插入电源插座时，充电器上将显示橙色指示灯且在充电器插入时持续亮起。要确保这些 OneBlade 型号充满电，务必为其充电至少 8 小时。为 OneBlade 充电较长时间不会损坏其电池或机械装置。

飞利浦 OneBlade 充电指示灯

OneBlade Pro 充电指示灯

根据您的飞利浦 OneBlade Pro 型号，您可以看到两种充电指示。您可以查看印在其背面的 OneBlade 型号。

QP6520 型号

这些型号的设备前部配有数字显示屏。电池电量耗尽时，充电符号呈橙色闪烁，且剩余电池电量显示在设备上。

电池充满电后，电池状态百分比显示 100% 且充电符号持续亮起。

QP6510 型号

这些型号的设备前部显示有电池状态指示条。

  • 当 OneBlade Pro 电池电量耗尽时，状态指示灯呈橙色闪烁。

  • 当 OneBlade Pro 正在充电时，指示灯指示条的第一条呈白色闪烁，然后呈白色持续亮起。然后，第二个指示条开始闪烁，依此类推，直至产品充满电。

指示灯将在 OneBlade 充满电后大约 30 分钟自动关闭。

如果您有充电相关的更多问题，请参阅您的用户手册或联系我们。

飞利浦 OneBlade Pro 充电指示灯

此页面上的信息适用于以下型号： QP2527/10 , QP6523/64 , QP2533/10 , QP2523/10 . 更多 更少

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