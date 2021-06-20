使用飞利浦 Lumea 之前，请确保您的皮肤完全无毛。只要毛发仍然可见，您就可以通过剃除、打蜡或脱毛来去除体毛。如果您选择通过上蜡方式去除体毛，建议您至少等待 24 小时后再使用 Lumea。

注意：某些毛发会重新长出，即使您频繁使用飞利浦 Lumea。发生这种情况是因为毛发在照射时处于生长周期的不同阶段。重新长出的毛发会更柔软、更纤细，最终会脱落。