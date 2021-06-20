如果您对飞利浦 Lumea 的脱毛效果不满意，请不要担心。阅读下文，了解有关该问题的可能原因以及解决该问题的提示。
我没有获得使用飞利浦 Lumea 的预期效果
您未遵循照射计划
对于最初的四次照射，建议您每两周使用一次飞利浦 Lumea，以达到显著的脱毛效果。要维持这些效果，请每 4 周重复照射 8 次。结果可能会因您的个人毛发再生情况而异，也可能会在不同的身体部位产生差异。
您未正确去除毛发
使用飞利浦 Lumea 之前，请确保您的皮肤完全无毛。只要毛发仍然可见，您就可以通过剃除、打蜡或脱毛来去除体毛。如果您选择通过上蜡方式去除体毛，建议您至少等待 24 小时后再使用 Lumea。
注意：某些毛发会重新长出，即使您频繁使用飞利浦 Lumea。发生这种情况是因为毛发在照射时处于生长周期的不同阶段。重新长出的毛发会更柔软、更纤细，最终会脱落。
您未使用正确设置
在飞利浦 Lumea 上使用适合您肤色的正确设置很重要。请务必查阅用户手册中的肤色/体毛颜色表。
部分飞利浦 Lumea 型号（BRI862、BRI863、BRI864、BRI94、BRI95 系列）配有 SmartSkin 传感器。该传感器会为您推荐让大多数与您具有相近肤色的女性感到舒适的设置。如果在使用这类设置进行照射时感觉不适，您可以随时手动调低设置档位。
您遗漏了某些部位
使用飞利浦 Lumea 照射皮肤时，要确保照射所有皮肤区域，不要遗漏任何部位。每次闪光后，将 Lumea 向下或向上移动 1 厘米，以免遗漏某些部位。照射窗口的边缘应重叠。
您未清洁 Lumea
每次使用后均应清洁飞利浦 Lumea，以延长其使用寿命并避免出现焦斑。有关正确清洁说明，请参阅用户手册。
您是在潮湿的地方存放 Lumea
务必在干燥、洁净的环境中存放飞利浦 Lumea 设备，最好不要放在浴室等潮湿的地方。
您不适合使用 Lumea
在某些情况下，不应使用飞利浦 Lumea。查阅用户手册中的禁忌症/药物/疾病完整列表。
如果您对飞利浦 Lumea 的效果仍不满意，请联系我们以获取更多支持。