寻找有关其他产品的信息？

1.按 MENU 按钮,再选择 START CALC CLEAN 和 OK 按钮

2.对于带储奶容器的咖啡机:咖啡机会提醒您插入装有水的储奶容器,并将储奶容器喷嘴转到 I 位置

3.将整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱

4.往水箱中加入干净的自来水,一直加到 CALC CLEAN 线位置

5将水箱放回咖啡机中

6在蒸汽棒/热水杆和喷嘴下面放一个碗。对于带储奶容器的咖啡机;在咖啡和牛奶喷嘴下面放一个碗

7.按 OK 按钮开始除垢过程

8咖啡机将开始不时放出除垢溶液。显示屏上的进度条将显示进度。这需要约 20 分钟时间

注意:按 ESC 按钮可暂停除垢过程。若要继续,按 OK 按钮

9当除垢溶液和水的混合物用完后,水箱为空符号出现在显示屏上

10冲洗水箱,再往水箱中注入清水,一直加到 MAX 位置,然后将其放回。冲洗符号(两滴水)出现在显示屏上

11.将碗放回

12.按 OK 按钮,咖啡机开始冲洗过程

13.当水箱为空符号出现时,冲洗水箱,然后往里面注入清水,一直加到 MAX 水位位置。将水箱滑回咖啡机中

14.按 OK 按钮退出 CALC CLEAN

咖啡机预热并执行自动冲洗过程