寻找有关其他产品的信息？

1.按 MENU 按钮进入菜单，然后选择 CALC CLEAN。对于没有 MENU 按钮的咖啡机，按 CALC CLEAN 按钮进入菜单，然后选择 CALC CLEAN

2.按 ESPRESSO 按钮确认开始除垢。显示屏上将出现除垢符号

3.取出水箱，将整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱

4.往水箱中加入干净的自来水，一直加到 MAX 水位线位置。（请确保达到最大水位线位置，否则需要进一步冲洗）。将水箱放回咖啡机

5对于带储奶容器的咖啡机，确保储奶容器已插入，牛奶喷嘴处于出奶的位置

6在蒸汽棒下面放一只大碗（1 升）

7.按 ESPRESSO 按钮开始除垢过程

8咖啡机将开始不时放出除垢溶液。显示屏上的进度条会显示过程进度

9当除垢溶液和水的混合物用完后，“水箱为空”符号出现在显示屏上

10彻底清洁水箱，然后注入清水，一直注到 MAX 水位

11.插入盛有清水的水箱后，开始符号出现在显示屏上。按 ESPRESSO 按钮，咖啡机开始冲洗过程

12.当“水箱为空”符号再次出现在显示屏上时，在水箱中重新注入清水，一直加到 MAX 位置。将水箱插入咖啡机，然后再次按 ESPRESSO 按钮继续

13.如果水箱为空符号未出现，请重复步骤 11

14.冲洗过程完成时，显示屏将显示“End”。按 AROMA/PRE-GROUND COFFEE 或 CAPPUCCINO 按钮退出除垢过程

15.咖啡机自动启动回路，然后加热，随后执行自动自清洁过程来准备冲煮

16.倒空并冲洗水盘。咖啡机再次准备好冲煮咖啡