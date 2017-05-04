寻找有关其他产品的信息？

为 Saeco Intelia 浓缩咖啡机除垢有助于使其保持最佳状态。了解如何自己动手轻松解决问题。
如何为 Saeco Intelia 浓缩咖啡机除垢
开始除垢过程之前
- 完全除垢需要约 30 分钟，包括一个除垢周期和几个冲洗周期
- 一旦开始，您需要完成整个除垢过程，直到最后
- 请使用 Saeco/飞利浦除垢溶液 CA7600 或 CA6701，切勿使用醋作为脱钙剂
开始之前：
- 倒空水盘
- 在除垢过程中，准备一个容器来接水
- 从水箱中取出 INTENZA+ 滤水器（如已放置）
- 取出 Pannarello / Cappuccinatore / 自动奶泡器（如已放置）
- 对于带储奶容器的咖啡机；插入装有清水的储奶容器，水位最高达到最低水位位置
Intelia/Intelia EVO/Intelia Focus；除垢说明
1.按 MENU 按钮进入菜单，然后选择 CALC CLEAN。对于没有 MENU 按钮的咖啡机，按 CALC CLEAN 按钮进入菜单，然后选择 CALC CLEAN
2.按 ESPRESSO 按钮确认开始除垢。显示屏上将出现除垢符号
3.取出水箱，将整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱
4.往水箱中加入干净的自来水，一直加到 MAX 水位线位置。（请确保达到最大水位线位置，否则需要进一步冲洗）。将水箱放回咖啡机
5对于带储奶容器的咖啡机，确保储奶容器已插入，牛奶喷嘴处于出奶的位置
6在蒸汽棒下面放一只大碗（1 升）
7.按 ESPRESSO 按钮开始除垢过程
8咖啡机将开始不时放出除垢溶液。显示屏上的进度条会显示过程进度
9当除垢溶液和水的混合物用完后，“水箱为空”符号出现在显示屏上
10彻底清洁水箱，然后注入清水，一直注到 MAX 水位
11.插入盛有清水的水箱后，开始符号出现在显示屏上。按 ESPRESSO 按钮，咖啡机开始冲洗过程
12.当“水箱为空”符号再次出现在显示屏上时，在水箱中重新注入清水，一直加到 MAX 位置。将水箱插入咖啡机，然后再次按 ESPRESSO 按钮继续
13.如果水箱为空符号未出现，请重复步骤 11
14.冲洗过程完成时，显示屏将显示“End”。按 AROMA/PRE-GROUND COFFEE 或 CAPPUCCINO 按钮退出除垢过程
15.咖啡机自动启动回路，然后加热，随后执行自动自清洁过程来准备冲煮
16.倒空并冲洗水盘。咖啡机再次准备好冲煮咖啡
Intelia DeLuxe；除垢说明
1.按 MENU 按钮，再选择 START CALC CLEAN 和 OK 按钮
2.对于带储奶容器的咖啡机：咖啡机会提醒您插入装有水的储奶容器，并将储奶容器喷嘴转到 I 位置
3.将整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱
4.往水箱中加入干净的自来水，一直加到 CALC CLEAN 线位置
5将水箱放回咖啡机中
6在蒸汽棒/热水杆和喷嘴下面放一个碗。对于带储奶容器的咖啡机；在咖啡和牛奶喷嘴下面放一个碗
7.按 OK 按钮开始除垢过程
8咖啡机将开始不时放出除垢溶液。显示屏上的进度条将显示进度。这需要约 20 分钟时间
注意：按 ESC 按钮可暂停除垢过程。若要继续，按 OK 按钮
9当除垢溶液和水的混合物用完后，水箱为空符号出现在显示屏上
10冲洗水箱，再往水箱中注入清水，一直加到 MAX 位置，然后将其放回。冲洗符号（两滴水）出现在显示屏上
11.将碗放回
12.按 OK 按钮，咖啡机开始冲洗过程
13.当水箱为空符号出现时，冲洗水箱，然后往里面注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将水箱滑回咖啡机中
14.按 OK 按钮退出 CALC CLEAN
- 咖啡机预热并执行自动冲洗过程