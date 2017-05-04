寻找有关其他产品的信息？

1) 按 MENU 按钮，然后选择 CALC CLEAN。按 ESPRESSO 按钮开始除垢。没有 MENU 按钮的咖啡机；按 CALC CLEAN 按钮，然后选择 CALC CLEAN，再按 ESPRESSO 按钮开始除垢。

2) 除垢剂符号出现在显示屏上。对于带储奶容器的咖啡机；咖啡机首先提醒您插入装有清水的储奶容器，水位最高达到最低水位位置，然后向右拉出储奶容器喷嘴（蒸汽符号）。

3) 取出水箱。将整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱。

4) 往水箱中加入干净的自来水，最高加至 CALC CLEAN 符号或 MAX 指示线位置。

5) 将水箱放回咖啡机。

6) 在咖啡喷嘴和蒸汽棒/热水杆/牛奶喷嘴（具体取决于咖啡机是否有储奶容器）下面放一个碗。

7) 按正确的按钮开始除垢过程。根据您的型号，这可能是 AROMA/PRE GROUND 或 CAPPUCCINO 按钮，具体请见咖啡机显示屏，确定应选择哪一个。

8) 咖啡机将开始不时流出除垢溶液。显示屏上的进度栏将显示进度。这需要约 25 分钟时间。

9) 当除垢溶液和水的混合物用完时，“无水”符号出现在显示屏上。

10) 冲洗水箱，再往水箱中注入清水，一直加到 MAX 指示线位置，然后将水箱放回。显示屏上将出现开始冲洗符号。

11) 对于带储奶容器的咖啡机；冲洗储奶容器，注入清水，一直加到 MIN 水位位置，然后将其插入咖啡机。向右拉出储奶容器喷嘴（蒸汽符号）。

12) 将碗放回。

13) 按正确的按钮开始冲洗过程。根据您的型号，这可能是 AROMA/PRE GROUND 或 CAPPUCCINO 按钮，具体请见咖啡机显示屏，确定应选择哪一个。

14) 当显示屏上出现“就绪”符号时，冲洗过程即告完成。

注意：如果显示屏上出现“无水”符号，而不是“就绪”符号，请重复步骤 10-13，直至“就绪”符号出现。

您可能必须多次重复此过程。

15) 按正确的按钮退出菜单。根据您的型号，这可能是 ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS 按钮，具体请见咖啡机显示屏，确定应选择哪一个。

16) 咖啡机预热并执行自动冲洗过程。

17) 倒空水盘，然后将其放回。对于带储奶容器的咖啡机，冲洗储奶容器。

18) 咖啡机即可投入使用。