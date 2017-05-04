寻找有关其他产品的信息？

为 Saeco Minuto 浓缩咖啡机除垢有助于使其保持最佳状态。了解如何自己动手轻松解决问题。
如何为 Saeco Minuto 浓缩咖啡机除垢
要遵循哪种除垢程序
市场上有多种不同类型的 Saeco Minuto 型号。
- 如果 Saeco Minuto 浓缩咖啡机有显示屏；请参考“除垢说明 - 有显示屏的 Minuto”
- 如果 Saeco Minuto 浓缩咖啡机没有显示屏；请参考“除垢说明 - 无显示屏的 Minuto”
在这里，可找到介绍除垢说明的一般性影片，这些说明适用于大多数 Saeco Minuto 型号。影片提供了全程指导。
- 请注意，在咖啡机的用户手册中，始终清楚写明了“如何除垢”的分步操作说明
开始除垢周期之前
- 完全除垢需要约 30 分钟，包括一个除垢周期和数个冲洗周期
- 一旦开始，您需要完成整个除垢过程，直到最后
- 请使用 Saeco / 飞利浦除垢溶液 CA7600 或 CA6701，切勿使用醋作为脱钙剂
开始之前：
- 倒空水盘
- 在除垢过程中，准备一个容器来接水
- 从水箱中取出 INTENZA+ 滤水器（如已放置）
- 取出 Pannarello / Cappuccinatore / 自动奶泡器（如已放置）
- 对于带储奶容器的咖啡机；插入装有清水的储奶容器，水位最高达到最低水位位置
一般除垢影片 Saeco Minuto
除垢说明 - **有显示屏**的 Minuto
1) 按 MENU 按钮，然后选择 CALC CLEAN。按 ESPRESSO 按钮开始除垢。没有 MENU 按钮的咖啡机；按 CALC CLEAN 按钮，然后选择 CALC CLEAN，再按 ESPRESSO 按钮开始除垢。
2) 除垢剂符号出现在显示屏上。对于带储奶容器的咖啡机；咖啡机首先提醒您插入装有清水的储奶容器，水位最高达到最低水位位置，然后向右拉出储奶容器喷嘴（蒸汽符号）。
3) 取出水箱。将整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱。
4) 往水箱中加入干净的自来水，最高加至 CALC CLEAN 符号或 MAX 指示线位置。
5) 将水箱放回咖啡机。
6) 在咖啡喷嘴和蒸汽棒/热水杆/牛奶喷嘴（具体取决于咖啡机是否有储奶容器）下面放一个碗。
7) 按正确的按钮开始除垢过程。根据您的型号，这可能是 AROMA/PRE GROUND 或 CAPPUCCINO 按钮，具体请见咖啡机显示屏，确定应选择哪一个。
8) 咖啡机将开始不时流出除垢溶液。显示屏上的进度栏将显示进度。这需要约 25 分钟时间。
9) 当除垢溶液和水的混合物用完时，“无水”符号出现在显示屏上。
10) 冲洗水箱，再往水箱中注入清水，一直加到 MAX 指示线位置，然后将水箱放回。显示屏上将出现开始冲洗符号。
11) 对于带储奶容器的咖啡机；冲洗储奶容器，注入清水，一直加到 MIN 水位位置，然后将其插入咖啡机。向右拉出储奶容器喷嘴（蒸汽符号）。
12) 将碗放回。
13) 按正确的按钮开始冲洗过程。根据您的型号，这可能是 AROMA/PRE GROUND 或 CAPPUCCINO 按钮，具体请见咖啡机显示屏，确定应选择哪一个。
14) 当显示屏上出现“就绪”符号时，冲洗过程即告完成。
注意：如果显示屏上出现“无水”符号，而不是“就绪”符号，请重复步骤 10-13，直至“就绪”符号出现。
您可能必须多次重复此过程。
15) 按正确的按钮退出菜单。根据您的型号，这可能是 ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS 按钮，具体请见咖啡机显示屏，确定应选择哪一个。
16) 咖啡机预热并执行自动冲洗过程。
17) 倒空水盘，然后将其放回。对于带储奶容器的咖啡机，冲洗储奶容器。
18) 咖啡机即可投入使用。
除垢说明 - **无显示屏**的 Minuto
1) 取出水箱。将整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱。
2) 往水箱中加入干净的自来水，一直加到 MAX 水位线位置。（请确保达到 MAX 水位线位置，否则需要进一步冲洗。）将水箱放回咖啡机中。
3) 在喷嘴下方放一个碗。
4) 按住 CALC CLEAN 按钮（至少 3 秒），直到该按钮开始闪烁。咖啡机开始除垢过程。
注意：CALC CLEAN 按钮持续闪烁，直至除垢过程完成。
5) 咖啡机现在不时流出除垢溶液。这需要约 25 分钟。在此期间，“除垢周期”指示灯将亮起。
6) 当“无水”指示灯持续亮起时，这表明水箱已空。
7) 将碗倒空，然后将其放回。取出水箱进行冲洗，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将其放回咖啡机。“冲洗周期”指示灯亮起。
8) 当 ESPRESSO 按钮闪烁时，按下此按钮开始冲洗周期。
9) 当“无水”指示灯亮起时，表示水箱已空。
10) 取出水箱进行冲洗，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将其放回咖啡机。
11) CALC CLEAN 按钮熄灭。ESPRESSO 按钮持续亮起，“无水”和“感叹号”指示灯开始闪烁。
注意：如果“冲洗周期”符号再次亮起，重新给水箱注水，一直加到 MAX 水位位置，然后重复步骤 7-10，直至“无水”和“感叹号”指示灯开始闪烁。您可能不得不多次重复此过程。
12) 按 ESPRESSO 按钮启动回路。
13) ESPRESSO 和 COFFEE 按钮将开始同时闪烁，咖啡机执行自动冲洗周期。
14) 倒空水盘，然后将其放回。
15) 咖啡机现在可以付诸使用。