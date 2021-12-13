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如何为飞利浦浓缩咖啡机除垢？

如果您注意到“除垢 / 清洁”指示灯开始缓慢闪烁，或者机器显示屏提示除垢，则表示飞利浦浓缩咖啡机已到除垢时间。务必定期为浓缩咖啡机除垢，以获得最佳的咖啡温度和味道。按照步骤操作或观看有关如何在家执行此操作的视频。

请注意，在对飞利浦浓缩咖啡机进行除垢时，您应仅使用飞利浦除垢剂（除垢溶液 CA6700）。

开始除垢过程后，切勿中断除垢过程，这一点也很重要。请记住，在某些情况下，此过程可能需要 30 分钟。

每种咖啡机型号的浓缩咖啡机除垢说明可能有所不同。要查找特定机器的准确说明，请查看用户手册或在我们的[咖啡保养]页面上的视频。

为飞利浦 Espresso 4300 和 5400 系列除垢

  1. 轻触用户界面上的“清洁”图标，然后选择菜单中的“除垢”。
  2. 按照屏幕上的说明操作。
  3. 取下 LatteGo 或奶泡器（如已安装）。
  4. 取下水盘和咖啡粉容器，将其倒空，然后再装回。
  5. 取出水箱并将其倒空。然后拆下 AquaClean 滤水器。
  6. 将整瓶飞利浦除垢剂倒入水箱，然后注入清水，直至达到除垢/清洁水位标示。然后，将其放回咖啡机。
  7. 将一个大号容器（1.5 升）放在咖啡喷嘴和出水口下方。
  8. 按开始/停止按钮开始除垢程序。除垢程序持续约 30 分钟，包括一个除垢周期和一个冲洗周期。
  9. 等待直到咖啡机停止放水。当消息出现在显示屏上时，给水箱加水。当咖啡机停止放水时，除垢程序完成。
  10. 在水箱中安装并激活新的 AquaClean 滤水器。
除垢程序完成后，咖啡机将提醒您安装新的 AquaClean 滤水器。使用 AquaClean 滤水器可减少除垢的需要。
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为飞利浦 1200/2200/3200 系列除垢

除垢程序：
1.倒空水盘并将其放回
2.从咖啡机中取出经典奶泡器或 LatteGo（如果有）
3.如果有 AquaClean 滤网，请将其从水箱中取出
4.倒空水箱，然后将整瓶飞利浦除垢溶液倒入其中。  向水箱中的除垢溶液加水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回。
5.在咖啡和出水口下方放一个大号容器/碗（1.5 升）
6.打开机器
7.按住除垢/清洁图标 3 秒钟，然后按 Start/Stop 按钮启动除垢程序
8.在除垢周期中，除垢/清洁指示灯将闪烁以显示正在进行除垢
9.咖啡机将开始通过咖啡和热水口流出少量的水 10.让咖啡机放出除垢溶液，直到水箱为空。空水箱指示灯图标将亮起
11.将碗取走
12.取出水箱并用清水冲洗
13.向水箱中注入清水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回咖啡机中
14.将倒空的碗放回咖啡和出水口下方，并继续进行以下冲洗程序。

冲洗程序：
1.按启动/停止按钮开始冲洗过程。此过程约需 3 分钟
2.在此过程中，控制面板上的指示灯将亮起并熄灭，表示正在执行冲洗周期
3.一旦咖啡机停止放水，则表明除垢过程完成
4.咖啡机将自动加热
5.当饮品图标持续亮起时，表示咖啡机可再次使用
6.AquaClean 指示灯将闪烁一段时间，提醒您安装新的 AquaClean 滤水器
7.在水箱中安装并激活新的 AquaClean 滤水器
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为飞利浦 5000 系列除垢


该视频将帮助您为飞利浦 5000 浓缩咖啡机除垢。要了解更加详细的分步操作说明，请查看用户手册。
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为飞利浦 4000 和 3100 系列除垢

除垢程序：
1.从菜单中选择“[开始除垢](Start Calc Clean)”
2.按 CAPPUCCINO 按钮可选择除垢程序
3.咖啡机会提醒您插入装有水的储奶容器，向右拉出储奶容器喷嘴。
4.显示屏上将出现除垢剂符号。
5.将整瓶飞利浦除垢溶液倒入水箱。
6.给水箱注水，直至达到除垢/清洁水位标示。
7.将水箱放回咖啡机中。
8.在奶泡器和咖啡喷嘴下方放一个碗
9.按 CAPPUCCINO 按钮可启动除垢周期。

显示屏将显示除垢进度。按 ESPRESSO 按钮可以暂停除垢过程。按 CAPPUCCINO 按钮可恢复除垢程序。

冲洗步骤：
1.完成后，冲洗水箱，再往水箱中注入清水，直至达到最高水位标示，然后将其放回
2.显示屏上将出现开始冲洗符号。
3.给储奶容器注水，直至达到最低水位标示，然后将其放回
4.向右拉出储奶容器喷嘴。
5.将碗放回。
6.按 CAPPUCCINO 按钮可启动冲洗周期。

当显示屏上出现“除垢完成”符号时，表示冲洗周期已完成。按 CAPPUCCINO 按钮可退出除垢程序。

注意：如果显示屏上出现“水箱”符号，而不是“除垢完成”符号，给水箱加水，直至达到最高水位标示，然后再执行一个冲洗周期。
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为飞利浦 3000 系列除垢

该视频将帮助您为飞利浦 3000 浓缩咖啡机除垢。要了解更加详细的分步操作说明，请查看用户手册。
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为飞利浦 2100 系列除垢

该视频将帮助您为飞利浦 2100 浓缩咖啡机除垢。要了解更加详细的分步操作说明，请查看用户手册。
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其他飞利浦浓缩咖啡机的型号

如果您拥有的飞利浦浓缩咖啡机是其它型号，请在用户手册中找到详细的除垢说明，或访问我们的[咖啡保养]
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为飞利浦 2100 系列除垢

该视频将帮助您为飞利浦 2100 浓缩咖啡机除垢。要了解更加详细的分步操作说明，请查看用户手册。
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其他飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机的型号

如果您的飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机是其他型号，请在用户手册找到详细的除垢说明或访问我们的[咖啡保养] (https://www.philips.com/coffee-care) 页面。

此页面上的信息适用于以下型号： EP5144/82 , EP2124/72 , EP2124/92 , EP5147/92 , EP5143/72 , EP5144/72 , EP5144/92 , EP3146/72 , EP3146/92 , EP2136/72 , EP2121/62 , EP2124/62 , EP3146/82 , EP2136/62 , EP2131/62 , EP5310/12 , EP5365/12 , HD8914/07 , HD8915/07 , HD8927/07 , HD8975/05 , HD8824/07 , HD8847/17 , HD8652/57 , HD8650/07 , HD8651/27 , HD8651/17 , HD8651/07 , HD8650/27 , HD8964/05 , HD8966/05 , HD8920/07 , RI9840/04 , RI9841/02 , HD8761/07 , HD8762/07 , HD8768/05 , HD8752/05 , HD8753/15 , HD8930/05 , CA6700/00 , HD8751/15 , CA6702/00 , HD8745/07 , HD8833/15 , HD8743/17 , HD8837/05 , HD8854/15 , HD8856/05 , HD8944/07 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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