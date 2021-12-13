为飞利浦 1200/2200/3200 系列除垢

除垢程序：

1.倒空水盘并将其放回

2.从咖啡机中取出经典奶泡器或 LatteGo（如果有）

3.如果有 AquaClean 滤网，请将其从水箱中取出

4.倒空水箱，然后将整瓶飞利浦除垢溶液倒入其中。 向水箱中的除垢溶液加水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回。

5.在咖啡和出水口下方放一个大号容器/碗（1.5 升）

6.打开机器

7.按住除垢/清洁图标 3 秒钟，然后按 Start/Stop 按钮启动除垢程序

8.在除垢周期中，除垢/清洁指示灯将闪烁以显示正在进行除垢

9.咖啡机将开始通过咖啡和热水口流出少量的水 10.让咖啡机放出除垢溶液，直到水箱为空。空水箱指示灯图标将亮起

11.将碗取走

12.取出水箱并用清水冲洗

13.向水箱中注入清水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回咖啡机中

14.将倒空的碗放回咖啡和出水口下方，并继续进行以下冲洗程序。



冲洗程序：

1.按启动/停止按钮开始冲洗过程。此过程约需 3 分钟

2.在此过程中，控制面板上的指示灯将亮起并熄灭，表示正在执行冲洗周期

3.一旦咖啡机停止放水，则表明除垢过程完成

4.咖啡机将自动加热

5.当饮品图标持续亮起时，表示咖啡机可再次使用

6.AquaClean 指示灯将闪烁一段时间，提醒您安装新的 AquaClean 滤水器

7.在水箱中安装并激活新的 AquaClean 滤水器