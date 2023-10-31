从剃须刀顶部的剃须刀头部件上取下剃须刀头支架。您可以按剃须刀头部件正面的按钮将其打开，然后将其从转轴上提离，或者直接将剃须刀头支架从剃须刀头部件中抽离，具体哪种方法适用取决于您的产品型号。 逆时针转动固定环以将其解锁。 将剃须刀头从剃须刀头支架中提离。 从护罩中取下刀片。注意：每个刀片和护罩是一套独特的套件，因此，请避免将其弄混。 用温水冲洗刀片。 用温水冲洗护罩。 将刀片装回其护罩中。 将剃须刀头支架倒置，然后把剃须刀头重新插入到支架上，护罩顶部朝下。 将固定环放在剃须刀头上。您用来抓握和转动固定环的小凸起部位应朝上。 顺时针转动固定环，将剃须刀头拧紧。

本节中的信息适用于所有带有单独塑料和金属剃须刀头固定环的飞利浦剃须刀。从电源插座上断开剃须刀的连接，并确保在开始操作之前已将其关闭。如果要更换新的剃须刀头，您可以跳过步骤 4-7。将剃须刀头支架重新安装到剃须刀上。如果您对剃须刀头进行了清洁，则在下一次使用前，请先让剃须刀头自然风干。如果胡茬储藏室中有毛发堆积，请用自来水进行冲洗。