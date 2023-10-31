如果您需要拆卸和重新安装飞利浦剃须刀（有时称为电动剃须刀）的剃须刀头，请参阅以下信息。
要进行日常深度清洁和更换剃须刀头，您需要了解如何拆卸和重新安装剃须刀头。这对于使飞利浦剃须刀保持良好的工作状态至关重要。
请注意：下面的图像可能与您的飞利浦剃须刀型号有所不同，但使用原理相同。有关您剃须刀的具体说明，请参阅用户手册。
如何取下飞利浦剃须刀的剃须刀头？
了解您的剃须刀
重要信息：虽然大多数飞利浦剃须刀型号都采用防水设计，但有些型号不防水。本文中的清洁说明仅适用于防水剃须刀。要确认剃须刀是否防水，请参阅用户手册或查看剃须刀手柄上是否印有一个小的水龙头或浴盆/淋浴符号。
请参阅下面的图示 A 和 B，了解飞利浦剃须刀的哪些部件可以拆卸。这是两种最常见的飞利浦剃须刀，但具体型号可能略有不同。
下面带编号的各项表示每个部件的名称。飞利浦剃须刀的剃须刀头由 2 号和 3 号部件构成。
图示 A（带固定环的剃须刀）：
- 剃须刀头支架
- 护罩
- 刀片
- 固定环
- 带胡茬储藏室的剃须刀头部件
- 剃须刀手柄
- 开/关按钮
- 用户界面（因型号而异）
- 剃须刀头支架
- 护罩
- 刀片
- 固定架
- 胡茬储藏室
- 开/关按钮
带固定环的剃须刀
本节中的信息适用于所有带有单独塑料和金属剃须刀头固定环的飞利浦剃须刀。
从电源插座上断开剃须刀的连接，并确保在开始操作之前已将其关闭。如果要更换新的剃须刀头，您可以跳过步骤 4-7。
- 从剃须刀顶部的剃须刀头部件上取下剃须刀头支架。您可以按剃须刀头部件正面的按钮将其打开，然后将其从转轴上提离，或者直接将剃须刀头支架从剃须刀头部件中抽离，具体哪种方法适用取决于您的产品型号。
- 逆时针转动固定环以将其解锁。
- 将剃须刀头从剃须刀头支架中提离。
- 从护罩中取下刀片。注意：每个刀片和护罩是一套独特的套件，因此，请避免将其弄混。
- 用温水冲洗刀片。
- 用温水冲洗护罩。
- 将刀片装回其护罩中。
- 将剃须刀头支架倒置，然后把剃须刀头重新插入到支架上，护罩顶部朝下。
- 将固定环放在剃须刀头上。您用来抓握和转动固定环的小凸起部位应朝上。
- 顺时针转动固定环，将剃须刀头拧紧。
带固定架的剃须刀
本节中的信息适用于所有带有塑料剃须刀头固定框架或托架的飞利浦剃须刀。
从电源插座上断开剃须刀的连接，并确保在开始操作之前已将其关闭。如果要更换新的剃须刀头，您可以跳过步骤 5-6。
- 从剃须刀手柄上取下剃须刀头支架。
- 逆时针转动固定架上的旋钮以将其解锁 (1)，然后将其提起 (2)。
- 将剃须刀头从支架中提离。
- 从护罩中取下刀片。注意：每个刀片和护罩是一套独特的套件，因此，请避免将其弄混。
- 如果您需要清洁剃须刀，请用温水冲洗刀片和护罩。
- 将刀片装回其护罩中。
- 将剃须刀头支架倒置，然后把剃须刀头重新插入到支架上，护罩顶部朝下。
- 将固定架放在剃须刀头上，使转盘朝上 (1)，然后转动转盘将固定架锁定到位 (2)。
更换剃须刀头后
如果您最近为飞利浦剃须刀更换了新的剃须刀头，则使用新的刀头剃须时可能会出现轻微的皮肤不适。
我们建议您给您的皮肤 21 天时间来适应剃须刀头。如果您出现皮肤发红或刺激，请考虑在剃须后使用温和无酒精的乳液来舒缓肌肤。
