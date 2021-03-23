要了解如何清洁您的飞利浦剃须刀，请根据您的剃须刀按照以下说明操作。在清洁剃须刀之前，通过查看其背面印有的水龙头或沐浴符号来确保其防水。
我们建议在每次剃须后清洁剃须刀，以获得出色性能。根据您的剃须刀型号，您可能会看到通知符号在剃须刀上闪烁，以提醒您进行清洁
。有关剃须刀型号的具体清洁说明，请参阅用户手册。
如何清洁飞利浦剃须刀？
配备一触即开系统的剃须刀
部分最新的飞利浦剃须刀型号具有一触即开系统（请看图）。
要清洁这些剃须刀，请按以下步骤执行操作。
要清洁这些剃须刀，请按以下步骤执行操作。
- 打开剃须刀。
- 用温水冲洗剃须刀头部件。
- 关闭剃须刀。按下释放钮，打开剃须刀头部件。
- 用温水冲洗过滤网。
- 用温水冲洗剃须刀头支架。
- 小心甩干多余的水，然后打开剃须刀头支架，直至其完全干燥。
- 关闭剃须刀头部件。
飞利浦剃须刀 S7000 和 S9000，无一触即开系统
如果您有飞利浦剃须刀 S9000 或 S7000，可以将剃须刀头完全卸下，请按照以下指定的清洁说明进行操作。
请观看以下视频，了解清洁说明。此视频属于 S7000 和 S9000 系列（不包括 2020 年以后生产的机型，请参阅上文）。
- 打开剃须刀，在温水水龙头下冲洗。
- 关闭剃须刀，拆下剃须刀头的顶部。
- 在温自来水下冲洗剃须刀头的顶部至少 30 秒。完全干燥后，将其装回剃须刀头上。
- 小心地甩干剃须刀中的多余水，让其干燥。不要用毛巾或纸巾擦干剃须刀头，因为这样可能会使其损坏。
请观看以下视频，了解清洁说明。此视频属于 S7000 和 S9000 系列（不包括 2020 年以后生产的机型，请参阅上文）。
双刀头飞利浦剃须刀的清洁说明
如果您使用的是双刀头飞利浦剃须刀，按照以下说明操作。
- 从飞利浦剃须刀中拉出剃须刀头。
- 在温水水龙头下冲洗剃须刀头至少 30 秒钟。
- 甩干剃须刀头中的多余水，让其干燥。
- 按下释放按钮，打开剃须刀头顶部，然后从剃须刀头上取下即可。用水冲洗，清洁并干燥后，将其重新卡回剃须刀头。
- 剃须刀头完全干燥后，将其重新装回飞利浦剃须刀。
清洁飞利浦剃须刀的卡入式附件
某些飞利浦剃须刀随附卡入式附件，如胡须造型器或清洁刷。请务必保持附件清洁。
您可以将其从剃须刀上取下，然后用温水冲洗。清洁干燥后，可以将其重新装回剃须刀。
有关剃须刀随附附件和如何清洁的详细信息，请参阅用户手册。
您可以将其从剃须刀上取下，然后用温水冲洗。清洁干燥后，可以将其重新装回剃须刀。
有关剃须刀随附附件和如何清洁的详细信息，请参阅用户手册。
清洁飞利浦剃须刀的弹出式修剪器
如果剃须刀上安装了弹出式修剪器，请在此处查找有关如何清洁修剪器的说明。
每次使用后需清洁修剪器，以防止修剪器堵塞和损坏。
注意：切勿用毛巾或纸巾擦干修剪器剪齿，否则可能损坏修剪机剪齿。
每次使用后需清洁修剪器，以防止修剪器堵塞和损坏。
- 确保产品电源已关闭且电源线已从电源插座中拔出。
- 向下推修剪器的释放滑块可打开修剪器。
- 打开产品电源，用温水冲洗弹出式修剪器。
- 清洁完成后，请关闭产品电源。
- 小心甩干多余的水，然后晾干弹出式修剪器。
- 关闭修剪器。
注意：切勿用毛巾或纸巾擦干修剪器剪齿，否则可能损坏修剪机剪齿。
使用飞利浦高效智能清洁系统清洁飞利浦剃须刀
某些飞利浦剃须刀可在飞利浦高效智能清洁系统中进行清洁。有关如何在高效智能清洁系统中清洁剃须刀的信息，请参见以下说明。
- 在温水龙头下冲洗剃须刀，然后甩干其中多余的水。
- 按住飞利浦高效智能清洁系统的顶部，以打开您可以放置剃须刀的位置。将剃须刀倒放，朝向高效智能清洁系统，然后将其置于高效智能清洁支架中。
- 将剃须刀向后倾斜，按下高效智能清洁系统的顶盖，直至听到“咔哒”一声，确认剃须刀已锁定就位。
- 按高效智能清洁系统上的开/关按钮以启动清洁程序。您将看到高效智能清洁系统上有清洁符号在闪烁，可确认清洁程序正在工作。
使用快速清洗器清洁飞利浦剃须刀
如果您的剃须刀配有快速清洗器，请在此处了解如何使用其清洁剃须刀。请注意，只有包装盒中附带快速清洗器的剃须刀才能与本系统兼容。
要快速确认您的剃须刀是否与快速清洗器兼容，请将其倒置。如果您看到清洗提示（3 点）变为蓝色，这意味着您可以使用快速清洗器清洁此剃须刀。
准备好待用的快速清洗器，并将滤芯放入其中。
要快速确认您的剃须刀是否与快速清洗器兼容，请将其倒置。如果您看到清洗提示（3 点）变为蓝色，这意味着您可以使用快速清洗器清洁此剃须刀。
准备好待用的快速清洗器，并将滤芯放入其中。
- 将剃须刀倒置放入飞利浦快速清洗器中。剃须刀会自动检测到本机在飞利浦快速清洗器中。
- 打开剃须刀以启动清洗程序。每个清洁程序大约需一分钟。在清洗程序运行期间，清洁符号会持续闪烁，蓝色图标会跳动。清洗程序有暂停功能，以确保良好性能。清洗程序完成后，剃须刀手柄会振动两次。
- 将剃须刀在飞利浦快速清洗器中完全晾干后再存放。