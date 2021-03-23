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S9935/50 Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀 新品
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Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀

S9935/50

如何清洁飞利浦剃须刀？

要了解如何清洁您的飞利浦剃须刀，请根据您的剃须刀按照以下说明操作。在清洁剃须刀之前，通过查看其背面印有的水龙头或沐浴符号来确保其防水。

我们建议在每次剃须后清洁剃须刀，以获得出色性能。根据您的剃须刀型号，您可能会看到通知符号在剃须刀上闪烁，以提醒您进行清洁
。有关剃须刀型号的具体清洁说明，请参阅用户手册。

配备一触即开系统的剃须刀

部分最新的飞利浦剃须刀型号具有一触即开系统（请看图）。

要清洁这些剃须刀，请按以下步骤执行操作。
  1. 打开剃须刀。 
  2. 用温水冲洗剃须刀头部件。
  3. 关闭剃须刀。按下释放钮，打开剃须刀头部件。
  4. 用温水冲洗过滤网。
  5. 用温水冲洗剃须刀头支架。
  6. 小心甩干多余的水，然后打开剃须刀头支架，直至其完全干燥。
  7. 关闭剃须刀头部件。
请观看下面的视频了解更多信息。此视频属于以下范围：S1000、S3000 和 S6000 以及 2020 年以后生产的 S5000、S7000 和 S9000 系列的部分新剃须刀。
 

飞利浦剃须刀 S7000 和 S9000，无一触即开系统

如果您有飞利浦剃须刀 S9000 或 S7000，可以将剃须刀头完全卸下，请按照以下指定的清洁说明进行操作。
  1. 打开剃须刀，在温水水龙头下冲洗。
  2. 关闭剃须刀，拆下剃须刀头的顶部。
  3. 在温自来水下冲洗剃须刀头的顶部至少 30 秒。完全干燥后，将其装回剃须刀头上。
  4. 小心地甩干剃须刀中的多余水，让其干燥。不要用毛巾或纸巾擦干剃须刀头，因为这样可能会使其损坏。
请按照用户手册中的说明操作进行深度清洁。

请观看以下视频，了解清洁说明。此视频属于 S7000 和 S9000 系列（不包括 2020 年以后生产的机型，请参阅上文）。

双刀头飞利浦剃须刀的清洁说明

如果您使用的是双刀头飞利浦剃须刀，按照以下说明操作。
  1. 从飞利浦剃须刀中拉出剃须刀头。
  2. 在温水水龙头下冲洗剃须刀头至少 30 秒钟。
  3. 甩干剃须刀头中的多余水，让其干燥。
  4. 按下释放按钮，打开剃须刀头顶部，然后从剃须刀头上取下即可。用水冲洗，清洁并干燥后，将其重新卡回剃须刀头。
  5. 剃须刀头完全干燥后，将其重新装回飞利浦剃须刀。
双刀头飞利浦剃须刀的清洁说明

清洁飞利浦剃须刀的卡入式附件

某些飞利浦剃须刀随附卡入式附件，如胡须造型器或清洁刷。请务必保持附件清洁。

您可以将其从剃须刀上取下，然后用温水冲洗。清洁干燥后，可以将其重新装回剃须刀。

有关剃须刀随附附件和如何清洁的详细信息，请参阅用户手册。
清洁飞利浦剃须刀的附件

清洁飞利浦剃须刀的弹出式修剪器

如果剃须刀上安装了弹出式修剪器，请在此处查找有关如何清洁修剪器的说明。
每次使用后需清洁修剪器，以防止修剪器堵塞和损坏。 
  1. 确保产品电源已关闭且电源线已从电源插座中拔出。
  2. 向下推修剪器的释放滑块可打开修剪器。
  3. 打开产品电源，用温水冲洗弹出式修剪器。 
  4. 清洁完成后，请关闭产品电源。
  5. 小心甩干多余的水，然后晾干弹出式修剪器。 
  6. 关闭修剪器。
提示：为获得出色剃须效果，请每半年用一滴矿物油润滑弹出式修剪机的剪齿。
注意：切勿用毛巾或纸巾擦干修剪器剪齿，否则可能损坏修剪机剪齿。

 

使用飞利浦高效智能清洁系统清洁飞利浦剃须刀

某些飞利浦剃须刀可在飞利浦高效智能清洁系统中进行清洁。有关如何在高效智能清洁系统中清洁剃须刀的信息，请参见以下说明。
  1. 在温水龙头下冲洗剃须刀，然后甩干其中多余的水。
  2. 按住飞利浦高效智能清洁系统的顶部，以打开您可以放置剃须刀的位置。将剃须刀倒放，朝向高效智能清洁系统，然后将其置于高效智能清洁支架中。
  3. 将剃须刀向后倾斜，按下高效智能清洁系统的顶盖，直至听到“咔哒”一声，确认剃须刀已锁定就位。
  4. 按高效智能清洁系统上的开/关按钮以启动清洁程序。您将看到高效智能清洁系统上有清洁符号在闪烁，可确认清洁程序正在工作。
如果您有关于飞利浦剃须刀清洁说明的其他问题，请参阅用户手册或致电我们以获取支持。
使用飞利浦高效智能清洁系统清洁飞利浦剃须刀

使用快速清洗器清洁飞利浦剃须刀

如果您的剃须刀配有快速清洗器，请在此处了解如何使用其清洁剃须刀。请注意，只有包装盒中附带快速清洗器的剃须刀才能与本系统兼容。

要快速确认您的剃须刀是否与快速清洗器兼容，请将其倒置。如果您看到清洗提示（3 点）变为蓝色，这意味着您可以使用快速清洗器清洁此剃须刀。

准备好待用的快速清洗器，并将滤芯放入其中。 
  1. 将剃须刀倒置放入飞利浦快速清洗器中。剃须刀会自动检测到本机在飞利浦快速清洗器中。 
  2. 打开剃须刀以启动清洗程序。每个清洁程序大约需一分钟。在清洗程序运行期间，清洁符号会持续闪烁，蓝色图标会跳动。清洗程序有暂停功能，以确保良好性能。清洗程序完成后，剃须刀手柄会振动两次。 
  3. 将剃须刀在飞利浦快速清洗器中完全晾干后再存放。 
注意：如果您使用的剃须刀带有剃须泡沫，剃须凝胶或须前用品，请在使用飞利浦剃须刀之前彻底冲洗剃须刀头。将剃须刀放入飞利浦快速清洗器之前，请务必先将多余的水从剃须刀中甩出。 

 

此页面上的信息适用于以下型号： S9935/50 , S9936/55 , S1108/02 , S5532/00 , S7735/55 , S7732/50 , S7731/40 , S5536/09 , S5533/08 , S5531/00 , S8050/96 , S5535/05 , S6670/02 , S6875/68 , S6688/16 , S9188/88 , SP9810/19 , S9551/26 , S5688/76 , S3206/09 , S80/01 , S80/02 , S7880/18 , S1101/02 , S4303/12 , S3203/08 , S3202/06 , S3102/06 , S2305/06 , S2303/02 , S2302/02 , S1203/02 , S1102/02 , S1103/02 , S3103/06 , S5951/04 , S6015/16 , S7950/18 , S7970/26 , S7910/16 , S5088/74 , S5888/75 , S3561/13 , S6550/05 , S6840/25 , S6580/11 , S7340/32 , SP9880/61 , SP9863/14 , SP9861/13 , SP9860/13 , S1020/04 , SW6710/15 , S9051/26 , S9041/12 , S5551/27 , S5530/37 , S3590/06 , S3550/06 , SW3700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , S8870/62 , S5351/05 , S6011/05 , S586/12 , S5580/68 , S7740/69 , S1050/02 , S1010/04 , S1060/04 , S1560/04 , S7980/68 , SP9811/65 , SP9851/70 , S5091/50 , S9781/35 , S8880/68 , S8980/12 , S5571/68 , S8860/62 , S5008/04 , S5570/43 , S5570/33 , S5380/04 , S5370/04 , S5210/04 , S5095/58 , S5090/58 , S5082/61 , S5081/04 , S5080/03 , S5079/04 , S5078/04 , S5077/03 , S5015/61 , S5013/04 , S5011/04 , S5010/03 , S5110/04 , S5620/12 , S5560/33 , S5230/04 , S5130/04 , S7310/12 , S7780/62 , S7720/35 , S7530/43 , S7370/12 , YS1107/50 , YS1106/50 , YS1108/52 , S9988/68 , S9031/12 , S9911/62 , S9731/31 , S9711/33 , S9511/41 , S9151/12 , S9111/12 , RQ1297/23 , YS501/18 , RQ1175/30 , RQ1260/30 , YS500/16 , YS502/16 , YS536/16 , RQ1195/25 , RQ1131/16 , RQ1296/23 , RQ1286/21 , RQ1251/16 , RQ1175/16 , RQ1150/16 , RQ1180/16 , RQ1250/16 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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