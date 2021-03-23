要了解如何清洁您的飞利浦剃须刀，请根据您的剃须刀按照以下说明操作。在清洁剃须刀之前，通过查看其背面印有的水龙头或沐浴符号来确保其防水。



我们建议在每次剃须后清洁剃须刀，以获得出色性能。根据您的剃须刀型号，您可能会看到通知符号在剃须刀上闪烁，以提醒您进行清洁

。有关剃须刀型号的具体清洁说明，请参阅用户手册。