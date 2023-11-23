如何使用飞利浦剃须刀才能获得出色效果？

为了让您的飞利浦剃须刀发挥最佳性能，请遵循下面提供的指导和技巧。



专业提示：如果您的飞利浦剃须刀剃须效果不如以前紧密或者不如以前好用，请拆剃须刀头进行彻底清洁，这有助于剃须刀恢复最佳性能。

准备好剃须刀 实现贴面、舒适和轻松无忧剃须从拥有一款精致的剃须刀开始。因此，我们建议在每次剃须后清洁剃须刀，并确保电池已充好电，可随时用于下次剃须。此外，请确保每月定期拆下剃须刀头进行彻底清洁。



电池电量低和/或剃须刀头脏污都会降低剃须性能，所以花点时间保养好剃须刀十分重要。



有关本节中信息的概要说明，请观看下面的视频（虽然剃须刀型号各不相同，但相同的原理适用于所有飞利浦剃须刀。如需了解更多详情，请完整阅读以下信息）。



提示：轻触/点击以开始观看视频后，轻触/点击视频底部的 COG 图标可启用您所用语言的字幕（如果需要）。

为您的皮肤营造调节时间 如果您是首次使用新飞利浦剃须刀，您的肌肤可能需要一些时间来适应。这意味着前几次剃须后，您的肌肤可能看起来或感觉受到轻度刺激。建议您至少连续 21 天定期使用飞利浦剃须刀，让皮肤充分适应。



剃须后，使用温和的保湿霜、须后乳液或须后膏来舒缓受刺激的皮肤。

预先修剪较长的面部毛发 使用剃须刀修剪过长的面部毛发可能会引起不适，并导致拉扯感。



因此，如果您几天没有剃须或胡须浓密，飞利浦建议您预先修剪面部毛发。



部分飞利浦剃须刀随附一个修剪附件，您可以用来修剪胡须。或者，您可以使用标准胡须修剪器。

剃须时动作轻柔 剃须时，动作轻柔很重要，尤其当您的皮肤敏感易受到刺激时。将剃须刀头稳固而轻柔地贴在皮肤上，让剃须刀在皮肤上顺畅滑动。



轻柔的压力也会减小剃须刀与皮肤之间的摩擦，使您获得更舒适的体验。