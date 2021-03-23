如何使用飞利浦剃须刀才能获得出色效果？ 为了让您的飞利浦剃须刀获得理想效果，请参照下列提示和诀窍。 为您的皮肤营造调节时间 如果您是飞利浦剃须刀的新用户，请记住您的皮肤需要适应电动剃须刀。这意味着一开始您的皮肤可能会感觉到轻度刺激。使用新的飞利浦剃须刀两到三周即可完全适应。您也可以使用轻柔的润肤霜或含极少酒精的润肤露，以尽可能减少剃须后产生的皮肤刺激。 预修剪较长的面部毛发 剃除较长的胡须会让人感到不适，并可能造成皮肤刺激。如果您已经几天没有剃须并且胡须很浓密，修剪胡须后再开始剃须是一个好主意。这种方式也有助于减少剃须时间。部分飞利浦剃须刀随附一个修剪附件，您可以用来修剪胡须。其他情况请使用一般的胡须修剪器。 动作轻柔 剃须时，动作轻柔很重要，尤其当您的敏感皮肤易受到刺激时。请勿将剃须刀太用力地按在皮肤上。只需轻柔地下压，让您的面部毛发直立并使剃须刀片更容易抓取和剪断毛发。轻柔的压力也会减少剃须刀和您的皮肤之间产生的摩擦，使您获得更舒适的体验。 湿剃技巧 当您将飞利浦剃须刀与泡沫或剃须凝胶共同使用时，请注意以下提示: 请务必用水和肥皂清洗面部，然后再开始剃须在皮肤上涂抹喜爱的剃须凝胶或泡沫将剃须刀在皮肤上作小幅圆周运动，即可开始剃须。这能确保剃除生长在不同方向的所有毛发。 干剃技巧 大多数飞利浦剃须刀是干湿两用剃须刀。如果您在没有水的情况下剃须，请注意以下事项: 首先务必用水和肥皂清洗面部，然后将面部擦干剃须前，请让皮肤完全干燥至少 15 分钟将剃须刀在皮肤上作小幅圆周运动，以剃除生长在不同方向的所有毛发 如要了解更多有关剃须的提示，请下载飞利浦美容应用程序，苹果应用程序商店和 Google Play 上均可下载。