如何使用飞利浦剃须刀才能获得出色效果？

为了让您的飞利浦剃须刀获得理想效果，请参照下列提示和诀窍。

为您的皮肤营造调节时间 如果您是飞利浦剃须刀的新用户，请记住您的皮肤需要适应电动剃须刀。这意味着一开始您的皮肤可能会感觉到轻度刺激。使用新的飞利浦剃须刀两到三周即可完全适应。



您也可以使用轻柔的润肤霜或含极少酒精的润肤露，以尽可能减少剃须后产生的皮肤刺激。

预修剪较长的面部毛发 剃除较长的胡须会让人感到不适，并可能造成皮肤刺激。



如果您已经几天没有剃须并且胡须很浓密，修剪胡须后再开始剃须是一个好主意。这种方式也有助于减少剃须时间。



部分飞利浦剃须刀随附一个修剪附件，您可以用来修剪胡须。其他情况请使用一般的胡须修剪器。

动作轻柔 剃须时，动作轻柔很重要，尤其当您的敏感皮肤易受到刺激时。请勿将剃须刀太用力地按在皮肤上。只需轻柔地下压，让您的面部毛发直立并使剃须刀片更容易抓取和剪断毛发。



轻柔的压力也会减少剃须刀和您的皮肤之间产生的摩擦，使您获得更舒适的体验。

湿剃技巧 请务必用水和肥皂清洗面部，然后再开始剃须

在皮肤上涂抹喜爱的剃须凝胶或泡沫

将剃须刀在皮肤上作小幅圆周运动，即可开始剃须。这能确保剃除生长在不同方向的所有毛发。 当您将飞利浦剃须刀与泡沫或剃须凝胶共同使用时，请注意以下提示: