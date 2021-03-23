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S9935/50 Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀 新品
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Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀

S9935/50

如何使用飞利浦剃须刀才能获得出色效果？

为了让您的飞利浦剃须刀获得理想效果，请参照下列提示和诀窍。

为您的皮肤营造调节时间

如果您是飞利浦剃须刀的新用户，请记住您的皮肤需要适应电动剃须刀。这意味着一开始您的皮肤可能会感觉到轻度刺激。使用新的飞利浦剃须刀两到三周即可完全适应。

您也可以使用轻柔的润肤霜或含极少酒精的润肤露，以尽可能减少剃须后产生的皮肤刺激。

预修剪较长的面部毛发

剃除较长的胡须会让人感到不适，并可能造成皮肤刺激。

如果您已经几天没有剃须并且胡须很浓密，修剪胡须后再开始剃须是一个好主意。这种方式也有助于减少剃须时间。

部分飞利浦剃须刀随附一个修剪附件，您可以用来修剪胡须。其他情况请使用一般的胡须修剪器。

动作轻柔

剃须时，动作轻柔很重要，尤其当您的敏感皮肤易受到刺激时。请勿将剃须刀太用力地按在皮肤上。只需轻柔地下压，让您的面部毛发直立并使剃须刀片更容易抓取和剪断毛发。

轻柔的压力也会减少剃须刀和您的皮肤之间产生的摩擦，使您获得更舒适的体验。

湿剃技巧

当您将飞利浦剃须刀与泡沫或剃须凝胶共同使用时，请注意以下提示:
  • 请务必用水和肥皂清洗面部，然后再开始剃须
  • 在皮肤上涂抹喜爱的剃须凝胶或泡沫
  • 将剃须刀在皮肤上作小幅圆周运动，即可开始剃须。这能确保剃除生长在不同方向的所有毛发。

干剃技巧

大多数飞利浦剃须刀是干湿两用剃须刀。如果您在没有水的情况下剃须，请注意以下事项:
  • 首先务必用水和肥皂清洗面部，然后将面部擦干
  • 剃须前，请让皮肤完全干燥至少 15 分钟
  • 将剃须刀在皮肤上作小幅圆周运动，以剃除生长在不同方向的所有毛发
如要了解更多有关剃须的提示，请下载飞利浦美容应用程序，苹果应用程序商店和 Google Play 上均可下载。

此页面上的信息适用于以下型号： S9935/50 , S9936/55 , S1108/02 , S5532/00 , S7735/55 , S7732/50 , S7731/40 , S5536/09 , S5533/08 , S5531/00 , S8050/96 , S5535/05 , S6670/02 , S6875/68 , S6688/16 , S9188/88 , SP9810/19 , S9551/26 , S5688/76 , S3206/09 , S80/01 , S80/02 , S7880/18 , S1101/02 , S4303/12 , S3203/08 , S3202/06 , S3102/06 , S2305/06 , S2303/02 , S2302/02 , S1203/02 , S1102/02 , S1103/02 , S3103/06 , S5951/04 , S6015/16 , S7950/18 , S7970/26 , S7910/16 , S5088/74 , S5888/75 , S3561/13 , S6550/05 , S6840/25 , S6580/11 , S7340/32 , SP9880/61 , SP9863/14 , SP9861/13 , SP9860/13 , S1020/04 , SW6710/15 , S9051/26 , S9041/12 , S5551/27 , S5530/37 , S3590/06 , S3550/06 , SW3700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , S8870/62 , S526/02 , S6011/05 , S586/12 , S566/02 , S556/12 , S5351/05 , S529/12 , S528/02 , S5580/68 , S7740/69 , S1050/02 , S1010/04 , S1060/04 , S1560/04 , S7980/68 , SP9811/65 , SP9851/70 , XZ580/04 , XZ5810/70 , XZ5800/69 , S5091/50 , S100/02 , S118/02 , S116/02 , S111/02 , S110/02 , S108/02 , S106/02 , S101/02 , S9781/35 , FT618/14 , FT688/14 , FT668/14 , FT658/14 , S205/12 , S210/12 , S8880/68 , S8980/12 , S5571/68 , S8860/62 , S5008/04 , S5570/43 , S5570/33 , S5380/04 , S5370/04 , S5210/04 , S5095/58 , S5090/58 , S5082/61 , S5081/04 , S5080/03 , S5079/04 , S5078/04 , S5077/03 , S5015/61 , S5013/04 , S5011/04 , S5010/03 , S5110/04 , S5620/12 , S5560/33 , S5230/04 , S5130/04 , YQ6188/16 , S7310/12 , S7780/62 , S7720/35 , S7530/43 , S7370/12 , S300/02 , S571/12 , S561/12 , S551/12 , S538/12 , S531/12 , S512/12 , S511/12 , S360/02 , S331/02 , S330/02 , S321/02 , S311/02 , S301/02 , AT800/16 , YS1107/50 , S510/12 , S575/50 , S575/12 , S570/12 , S560/12 , S550/12 , S530/12 , S520/12 , YQ6008/16 , YQ6308/16 , YQ6108/16 , YS1106/50 , YS1108/52 , S9988/68 , YQ306/16 , AT798/16 , YQ300/16 , YQ318/16 , YQ308/16 , S9031/12 , S9911/62 , S9731/31 , S9711/33 , S9511/41 , S9151/12 , S9111/12 , RQ1297/23 , YS501/18 , PT868/14 , PT878/14 , YS527/16 , RQ1175/30 , RQ1260/30 , YS500/16 , YS502/16 , YS536/16 , YS511/51 , YS526/16 , YS523/16 , PT866/14 , PT927/21 , PT927/18 , PT880/80 , PT877/14 , AT620/14 , RQ1195/25 , RQ1260/16 , RQ1131/16 , RQ1296/23 , RQ1286/21 , RQ1251/16 , RQ1175/16 , PT880/25 , AT890/16 , PT860/14 , PT920/21 , PT920/18 , PT870/14 , RQ1150/16 , RQ1290/23 , RQ1280/21 , RQ1260/21 , RQ1250/16 , RQ1180/16 , HS8020/17 . 更多 更少

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