Saeco Xsmall 的正确除垢过程取决于浓缩咖啡机的类型和序列号。了解应遵循哪种过程。
如何为 Saeco Xsmall 浓缩咖啡机除垢
确定哪种除垢过程适用于 Xsmall 型咖啡机
要遵循哪种除垢过程取决于咖啡机的类型和序列号。
可在检修门内的标签上找到类型和序列号。
对于咖啡机类型：HD8743 - HD8747 和 RI8743 - RI8747，以及 TW901241438213 和 TW901434485351 之间的序列号。
请遵循除垢过程版本 Xsmall 1
对于咖啡机类型：HD8743 - HD8747 和 RI8743 - RI8747，以及低于 TW901241438213 或高于 TW901434485351 的序列号。
请遵循除垢过程版本 Xsmall 2
对于咖啡机类型：HD8644 - HD8647。
请遵循除垢过程版本 Xsmall 3
对于咖啡机类型：HD8642 - HD8643。
请遵循除垢过程版本 Xsmall 4
开始除垢之前
完整除垢过程需要约 30 分钟，包括一个除垢周期和几个冲洗周期。一旦开始，您需要完成整个除垢过程，直到最后。
开始之前：
- 倒空水盘
- 在除垢过程中，准备一个容器来接水
- 从水箱中取出 INTENZA+ 滤水器（如已放置）
- 取出 Pannarello / Cappuccinatore / 自动奶泡器（如已放置）
除垢过程 Xsmall 1
对于咖啡机类型：HD8743 到 HD8747 和 RI8743 到 Ri8747，以及 TW901241438213 和 TW901434485351 之间的序列号。
一旦开始除垢过程，就需要无中断一直完成到最后。拔掉咖啡机插头不会退出该过程。
在无法完成除垢过程的情况下；拔掉咖啡机插头，将控制旋钮设置在 BEAN 位置，然后按开/关按钮打开咖啡机。咖啡机将自动从步骤 6 开始除垢过程。从那里继续，一直完成到最后。
除垢过程
1) 倒空水箱，然后将整瓶飞利浦/Saeco 除垢溶液倒入其中。往水箱中注入清水，一直加到 MAX 水位位置，然后将其放回。
2) 按开/关按钮关掉咖啡机。
3) 将控制旋钮转到 BEAN 位置。
4) 将一个大容器放在热水杆/蒸汽棒下方。
5) 同时按住 ESPRESSO 和 COFFEE 按钮约 5 秒钟。红色“感叹号”指示灯开始快速闪烁，并且将在整个除垢过程中一直如此。
6) 咖啡机开始分多个一分钟间隔，在内部将除垢溶液放入水盘。它不会通过热水杆/蒸汽棒放出。这需要大约 5 分钟。等到绿色的“双杯”指示灯亮起。
注意：如果在按这两个按钮之前未将咖啡机关闭，那么咖啡机将开始放出咖啡，而不是激活除垢过程。如果是这样，再次在步骤 2 开始。
7) 当绿色的“双杯”指示灯亮起时，将控制旋钮转至 HOT WATER 位置。
8) 大约 1 分钟后，咖啡机将分多个一分钟间隔，通过热水杆/蒸汽棒放水，直到水箱变空。这需要大约 15 分钟。
9) 当绿色的“双杯”指示灯开始缓慢闪烁时，将控制旋钮转至 BEAN 位置。红色的“无水”指示灯亮起。
10) 清空大容器和水盘，然后将其放回。
冲洗周期
11) 冲洗水箱，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将其放回咖啡机。
12) 当绿色的“双杯”指示灯亮起时，将控制旋钮转至 HOT WATER 位置。咖啡机将启动其内部回路。
13) 在此之后，绿色的“双杯”指示灯开始缓慢闪烁。将控制旋钮转到 BEAN 位置。
14) 咖啡机在内部将水放入水盘中。它不会通过热水杆/蒸汽棒放出。
15) 当绿色的“双杯”指示灯亮起时，将控制旋钮转至 HOT WATER 位置。咖啡机现在将通过热水杆/蒸汽棒放水，直至水箱为空
16) 在此之后，绿色的“双杯”指示灯开始缓慢闪烁。将控制旋钮转到 BEAN 位置。红色的“无水”指示灯亮起。
第二冲洗过程
17) 清空大容器和水盘，然后将其放回。
18) 冲洗水箱，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将其放回咖啡机。
19) 当绿色的“双杯”指示灯亮起时，将控制旋钮转至 HOT WATER 位置。
20) 咖啡机将通过热水杆/蒸汽棒放水，直至水箱为空。
21) 此后，咖啡机关闭。红色的“感叹号”指示灯将关闭。将控制旋钮转到 BEAN 位置。
22) 冲洗水盘，然后将其放回。重新安装 Pannarello/卡布奇诺精灵和 INTENZA+ 滤水器（如果适用）。
23) 冲洗水箱，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将其放回咖啡机。
24) 打开咖啡机制作咖啡。
除垢过程 Xsmall 2
对于咖啡机类型：HD8743 到 HD8747 和 RI8743 到 Ri8747，以及低于 TW901241438213 或高于 TW901434485351 的序列号。
除垢过程：
1) 确保产品已打开，并且控制旋钮设置在中间的 BEAN（咖啡豆）位置。
2) 倒空水箱，然后将整瓶飞利浦/Saeco 除垢溶液倒入其中。往水箱中注入清水，一直加到 MAX 水位位置，然后将其放回。
3) 将一个大容器放在热水杆/蒸汽棒下方。
4) 将控制旋钮转到 HOT WATER 位置，并放出 2-3 杯水（约 150 毫升）。将控制旋钮转回到 BEAN 位置来停止放水。
5) 让除垢溶液生效 10 分钟。
6) 将控制旋钮转到 HOT WATER 位置，并放出 2-3 杯水（约 150 毫升）。将控制旋钮转回到 BEAN 位置来停止放水。
7) 让除垢溶液生效 3 分钟。
8) 重复步骤 6 到 7，直到没有除垢溶液留在水箱中，并且“无水”指示灯保持常亮。
第一冲洗过程
9) 当“无水”指示灯保持常亮时，将控制旋钮转回到 BEAN 位置。冲洗水箱，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。
10) 倒空用来收集咖啡机放出的液体的容器，然后将其放在热水杆/蒸汽棒下面。
11) 将控制旋钮转到 HOT WATER 位置。咖啡机冲洗过程开始。让水流动，直到水箱中没有水留下，“无水”指示灯保持常亮。
12) 将控制旋钮转回到 BEAN 位置。
第二冲洗过程
13) 冲洗水箱，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。倒空用来收集咖啡机放出的液体的容器，然后将其放在蒸汽棒下面。
14) 在喷嘴下面放一个杯子，然后冲煮一杯咖啡。按下再放开 ESPRESSO 按钮。咖啡机开始冲煮咖啡。等待冲煮完成，然后取下杯子。
15) 将容器放在热水杆/蒸汽棒下方。
16) 将控制旋钮转到 HOT WATER 位置。让水流动，直到水箱中没有水留下，“无水”指示灯保持常亮。
17) 将控制旋钮转回到 BEAN 位置。
18) 冲洗水盘，然后将其放回。重新安装 Pannarello/卡布奇诺精灵和 INTENZA+ 滤水器（如果适用）。
19) 冲洗水箱，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将其放回咖啡机。
除垢过程 Xsmall 3
对于咖啡机类型：带控制旋钮的 HD8644 到 HD8647。
1) 关闭咖啡机。
2) 倒空水盘，然后将其放回。
3) 倒空水箱，然后将整瓶飞利浦/Saeco 除垢溶液倒入其中。往水箱中注入清水，一直加到 MAX 水位位置，然后将其放回。
4) 将大容器放在蒸汽棒/热水杆下面。
5) 将控制旋钮转到中间的 BEAN 位置。
6) 同时按住 ESPRESSO 和 COFFEE 按钮 5 秒钟。
咖啡机分多个一分钟间隔，在内部将除垢溶液放入水盘。它不会通过热水杆/蒸汽棒放出。这需要大约 5 分钟。橙色除垢指示灯会开始缓慢闪烁，并且将在整个除垢过程中一直如此。
7) 当绿色的“双杯”指示灯持续亮起时，将控制旋钮转至 HOT WATER 位置。大约 1 分钟后，咖啡机将分多个一分钟间隔，通过热水杆/蒸汽棒放水，直到水箱变空。这需要大约 15 分钟。
8) 当绿色的“双杯”指示灯缓慢闪烁时，将控制旋钮转至中间的 BEAN 位置。“双杯”指示灯熄灭，红色的“无水”指示灯开始持续亮起。
9) 取下并清空容器和水盘，然后将其放回。
10) 取出水箱进行冲洗，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将其放回咖啡机中。
11) 当绿色的“双杯”指示灯持续亮起时，将控制旋钮转至 HOT WATER 位置。咖啡机将执行短暂的电路启动。
12) 当绿色的“双杯”指示灯开始缓慢闪烁时，将控制旋钮转至中间的 BEAN 位置。咖啡机在内部将水放入水盘中。它不会通过热水杆/蒸汽棒放出。
13) 当绿色的“双杯”指示灯持续亮起时，将控制旋钮转至 HOT WATER 位置。咖啡机现在从蒸汽棒/热水杆放水。
14) 冲洗过程完成后，橙色的“除垢”指示灯熄灭，“感叹号”指示灯闪烁。将控制旋钮转到中间的 BEAN 位置。
15) 绿色的“待机”指示灯闪烁。咖啡机预热并执行自动冲洗过程。
16) 咖啡机即可投入使用。
除垢过程 Xsmall 4
对于咖啡机类型：不带控制旋钮的 HD8644 到 HD8647。
1.关闭咖啡机。
2.倒空水盘，然后将其放回。
3.倒空水箱，然后将整瓶飞利浦/Saeco 除垢溶液倒入其中。往水箱中注入清水，一直加到 MAX 水位位置，然后将其放回。
4.将一个大容器放在咖啡喷嘴下面。
5按住 ESPRESSO 按钮 5 秒。橙色“除垢”指示灯开始缓慢闪烁，并且将在整个除垢过程中一直如此。
6咖啡机分多个一分钟间隔，通过咖啡喷嘴放出除垢溶液，直到水箱为空。这需要大约 20 分钟。
7.当红色的“无水”指示灯亮起时，取下并清空容器和水盘，然后将其放回。
8取出水箱进行冲洗，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将其放回咖啡机中。
9咖啡机开始通过咖啡喷嘴放水。橙色“除垢”指示灯在整个冲洗过程中加倍闪烁。
10冲洗过程完成后，橙色的“除垢”指示灯熄灭，绿色的“待机”指示灯闪烁。咖啡机预热并执行自动冲洗过程。
11.咖啡机可以使用了。