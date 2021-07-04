对于咖啡机类型：HD8743 到 HD8747 和 RI8743 到 Ri8747，以及 TW901241438213 和 TW901434485351 之间的序列号。

一旦开始除垢过程，就需要无中断一直完成到最后。拔掉咖啡机插头不会退出该过程。

在无法完成除垢过程的情况下；拔掉咖啡机插头，将控制旋钮设置在 BEAN 位置，然后按开/关按钮打开咖啡机。咖啡机将自动从步骤 6 开始除垢过程。从那里继续，一直完成到最后。

除垢过程

1) 倒空水箱，然后将整瓶飞利浦/Saeco 除垢溶液倒入其中。往水箱中注入清水，一直加到 MAX 水位位置，然后将其放回。

2) 按开/关按钮关掉咖啡机。

3) 将控制旋钮转到 BEAN 位置。

4) 将一个大容器放在热水杆/蒸汽棒下方。

5) 同时按住 ESPRESSO 和 COFFEE 按钮约 5 秒钟。红色“感叹号”指示灯开始快速闪烁，并且将在整个除垢过程中一直如此。

6) 咖啡机开始分多个一分钟间隔，在内部将除垢溶液放入水盘。它不会通过热水杆/蒸汽棒放出。这需要大约 5 分钟。等到绿色的“双杯”指示灯亮起。

注意：如果在按这两个按钮之前未将咖啡机关闭，那么咖啡机将开始放出咖啡，而不是激活除垢过程。如果是这样，再次在步骤 2 开始。

7) 当绿色的“双杯”指示灯亮起时，将控制旋钮转至 HOT WATER 位置。

8) 大约 1 分钟后，咖啡机将分多个一分钟间隔，通过热水杆/蒸汽棒放水，直到水箱变空。这需要大约 15 分钟。

9) 当绿色的“双杯”指示灯开始缓慢闪烁时，将控制旋钮转至 BEAN 位置。红色的“无水”指示灯亮起。

10) 清空大容器和水盘，然后将其放回。

冲洗周期

11) 冲洗水箱，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将其放回咖啡机。

12) 当绿色的“双杯”指示灯亮起时，将控制旋钮转至 HOT WATER 位置。咖啡机将启动其内部回路。

13) 在此之后，绿色的“双杯”指示灯开始缓慢闪烁。将控制旋钮转到 BEAN 位置。

14) 咖啡机在内部将水放入水盘中。它不会通过热水杆/蒸汽棒放出。

15) 当绿色的“双杯”指示灯亮起时，将控制旋钮转至 HOT WATER 位置。咖啡机现在将通过热水杆/蒸汽棒放水，直至水箱为空

16) 在此之后，绿色的“双杯”指示灯开始缓慢闪烁。将控制旋钮转到 BEAN 位置。红色的“无水”指示灯亮起。

第二冲洗过程

17) 清空大容器和水盘，然后将其放回。

18) 冲洗水箱，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将其放回咖啡机。

19) 当绿色的“双杯”指示灯亮起时，将控制旋钮转至 HOT WATER 位置。

20) 咖啡机将通过热水杆/蒸汽棒放水，直至水箱为空。

21) 此后，咖啡机关闭。红色的“感叹号”指示灯将关闭。将控制旋钮转到 BEAN 位置。

22) 冲洗水盘，然后将其放回。重新安装 Pannarello/卡布奇诺精灵和 INTENZA+ 滤水器（如果适用）。

23) 冲洗水箱，然后注入清水，一直加到 MAX 水位位置。将其放回咖啡机。

24) 打开咖啡机制作咖啡。